El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez: “¿Por qué no venís a visitarme?”

El mensaje de Nico Vázquez a la actriz de Vikingos (Video: El Trece)

Hace más de un mes que la vida de Nico Vázquez y Gime Accardi se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se separaron tras 18 años juntos. Ahora que salió a la luz que Gimena le fue infiel en la última etapa del vínculo, resurgió un video en las redes sociales del ida y vuelta entre Nico y Katheryn Winnick, la protagonista de Vikingos. El intercambio se realizó en tono de broma, aunque generó revuelo por la inesperada participación internacional y se resignifica en estas horas tormentosas.

Gime planteó en ese contexto que, de poder elegir, su referente sería el personaje de Ragnar, interpretado por Travis Fimmel, protagonista de la serie Vikingos. Como respuesta, Vázquez llevó la conversación a otro nivel cuando se animó a enviarle un mensaje a Katheryn, reconocida mundialmente por su rol de Lagertha en la misma producción. Aunque Vázquez reconoció sus limitaciones con el idioma, optó por un mensaje en inglés espontáneo dirigido a la actriz canadiense.

Durante esa intervención, declaró en español: “Miro tus ojos y veo el paraíso. Mi nombre es Nicolás Vázquez. Mi inglés es malo, pero mi personalidad es muy buena. Te amo, Lagertha”. La escena se completó cuando agregó: “Quiero ser tu Ragnar”, y acompañó las palabras con una muestra de sus abdominales. Frente a ese gesto, Accardi marcó el límite y cambió la expresión de su rostro, manifestando que el juego debía quedar allí.

El episodio cobró aún mayor visibilidad cuando Katheryn respondió a través de un mensaje grabado, hilvanando el humor con una cuota de sugestión. La actriz comenzó su saludo con cercanía: “Hola, Nicolás. Soy Katheryn Winnick, de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el hermoso mensaje. Realmente tenés unos ojos hermosos”. El intercambio sumó intensidad cuando ella le hizo una propuesta: “Espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un vikingo y mi escudero y guerrero personal?”.

El día que la actriz de Vikingos intentó conquistar a Nico Vázquez (Video: Instagram)

La secuencia adquirió nuevamente actualidad tras la confirmación pública de la infidelidad de Accardi. El video del intercambio resurgió en las redes sociales y se viralizó, reviviendo aquel momento de complicidad y juego mediático entre los protagonistas, aunque en un nuevo contexto marcado por la noticia de la ruptura de la pareja.

Que dijo Nico Vázquez de la infidelidad de Gime Accardi

La palabra de Nicolás Vázquez (Video: América TV)

Después de que su expareja asumiera públicamente su infidelidad, y entre nervios, tristeza y angustia, el actor que interpreta a Rocky Balboa decidió contar públicamente cómo atravesaba la situación y cuál había sido su última charla con la actriz.

“Me da mucha vergüenza, tengo la necesidad de atenderlos, es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar la versión de los hechos. La realidad es lo que dijo ella ante algunas cosas que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde mi lugar, para mí sigue siendo una persona muy importante, y lo va a ser siempre, somos familia. Hoy al mediodía estuve con ella, me fui a nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba porque obviamente fue una mañana muy movida para ella”, comenzó diciendo Vázquez por la pantalla de América Noticias.

En ese marco, Nicolás también se refirió al tratamiento mediático que recibe el tema y resaltó la historia de amor que vivió junto a Accardi: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Lo que dijo es lo que sucedió, me apena la situación. Fue una historia muy linda, 18 años de muchas cosas, casi todas las conocen, pero hay cosas que suceden dentro de cuatro paredes, y obviamente no somos una pareja perfecta como mucha gente pensaba que éramos, nos pasan las mismas cosas, y así y todo las hemos enfrentado y superado con amor”.