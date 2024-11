Nació el primer hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil

Nació el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil (Video:LaCasaStreaming/Rumis)

Cande Vetrano y Andrés Gil comenzaron su relación en el año 2015 y el jueves por la tarde su vida en común cambió para siempre con el nacimiento de su primer hijo. En las redes sociales la pareja venía mostrando todos los detalles del avance del embarazo: el crecimiento de la panza, el baby shower sorpresa que organizó la familia y diversas producciones fotográficas. Ahora, Carola Gil, la hermana del actor, confirmó el nacimiento de su sobrino.

La joven contó la noticia al aire de Rumis el programa que hace en La Casa Stream. El equipo estaba hablando en dúplex con Lola Latorre y mientras esto sucedía se pudo ver como Carola bajaba la cabeza para leer un mensaje en su teléfono celular:“Chicos, tengo una noticia”, dijo sin dudar y captando la atención de todos.

“Nació mi sobrino, estoy feliz“, contó mientras sus compañeros de programa aplaudían. La joven no dio más detalles acerca del tema, pero la felicidad se hizo presente en el estudio. "Soy tía por cuarta vez, mi primer varón“, exclamó. Hasta el momento ni Cande y Andrés usaron sus redes para contarle la noticia a sus seguidores ni dieron a conocer el nombre que eligieron para su primogénito, sin embargo, Carola contó que eligieron ponerle el doble apellido.

Carola Gil contó como fue el nacimiento de su sobrino (Video: LaCasaStreaming/Rumis)

“No saben lo que fue Cande una reina, se lo bancó increíble y Pepi me dice ´Claro, ahora entendés que esto es el tope de tu vida, el resto no tiene mucho sentido´”, detalló Carola acerca de cómo fue el parto. Según contó la joven, el miércoles por la noche avisaron que estaban en el hospital y a la mañana siguiente la flamante tía estaba conociendo a su sobrino. “Pepi me decía ´Esto es como un sueño´”, contó acerca de la conversación que tuvo con su hermano. La hermana del actor de Patito Feo se mostró extasiada por la noticia, no solo por el nuevo miembro de su familia, sino también porque se trata del primer sobrino, ya que sus otros hermanos tuvieron hijas mujeres.

En una entrevista que hizo meses atrás en Infobae, Cande habló del tipo de parto que tenía ganas de tener con su primer hijo y la inclinación por una intervención respetada o humanizada: "Me gusta la idea, aunque sinceramente no es porque me haya informado mucho. Siento que es lo correcto, es una especie de intuición que tengo”.

Además, aseguró que imagina su parto como una experiencia intensa y profundamente transformadora, algo que ve con respeto y un poco de incertidumbre. En sus palabras: “Me imagino que el parto será algo muy fuerte y diferente a cualquier cosa”, afirmó y dejó en evidencia la expectativa y la conciencia de lo que significa dar la bienvenida a un nuevo ser para ella y su novio.

La pareja comenzó su relación en el 2015 y ahora nació el primer hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil (Foto: Instagram)

En ese sentido, Vetrano explicó durante su entrevista lo que esto significa: “El objetivo es que el parto sea un momento familiar, en el que la mujer y su bebé sean los protagonistas. Se busca que el nacimiento ocurra de la forma más natural posible, evitando intervenciones quirúrgicas innecesarias”.

Durante el tiempo que duró el embarazo, Vetrano se mostró activa en sus redes sociales y una de las últimas publicaciones que hizo fue un carrusel con momentos de su día a día. Fotos en el ascensor, posando frente al espejo o acompañada de su pareja mientras ambos alentaban a la selección argentina. En una de las fotos más conmovedoras, aparece su silueta en la sombra mientras sostiene un helado en el parque y se ven patos junto al espectacular paisaje. “De espejos, acumulaciones y hábitat”, escribió en su publicación.