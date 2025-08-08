Teleshow

Las postales de Cande Vetrano junto a Andrés Gil y su hijo en Nueva York: “Cerrando los 33 años”

La pareja viajó junto a su hijo Pino a la Gran Manzana para celebrar el cumpleaños de la actriz. Sus fotos

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Andrés Gil, Cande Vetrano y
Andrés Gil, Cande Vetrano y familia viajaron a Nueva York por el cumpleaños de la actriz (Foto: Instagram)

Nueva York fue el escenario elegido por Cande Vetrano para celebrar su cumpleaños número 34 junto a su pareja, Andrés Gil, su hijo Pino y su familia. La ciudad, que a lo largo del año atrae a miles de turistas con sus paisajes urbanos y su energía única, se transformó en el marco de una experiencia íntima, llena de exploraciones y momentos compartidos, que la propia actriz y cantante documentó en sus redes sociales para alegría de sus seguidores.

El viaje tuvo como motor principal el festejo de cumpleaños de la ex Casi Ángeles, quien compartió la frase “cerrando los 33″ desde el mirador del Empire State Building. En la imagen, la artista sonríe y transmite su emoción en un gesto de alegría, mientras el horizonte de Manhattan se despliega bajo sus pies. Esta actividad fue uno de los tantos recorridos turísticos realizados por la familia, que transitó tanto los sitios emblemáticos de la Gran Manzana como aquellos rincones que invitan a descubrir la vida cotidiana neoyorquina.

El pequeño Pino, hijo de Cande y Andrés, tuvo un rol central en cada jornada. Se lo ve observando el paisaje desde una de las alturas de la ciudad, concentrado y curioso, con la silueta de Manhattan recortada contra el cielo. La espontaneidad de la infancia quedó registrada en más de una postal, aportando ternura y autenticidad al viaje que la familia compartió.

Pino en la cima de
Pino en la cima de un rascacielos
La mamá de Cande viajó
La mamá de Cande viajó con ellos

Durante los días de estadía, no faltaron recorridas por zonas de gran atractivo visual, como Hudson Yards, donde los rascacielos y la organización urbana llaman la atención en cada rincón. En una de las fotografías, Andrés Gil posa junto a una imponente escultura de una paloma y el cochecito de su hijo, quien descansa protegido del sol, mientras detrás se extienden los parques y los edificios modernos. Estas escenas construyen una narrativa donde la vida familiar y la admiración por la metrópoli discurren en armonía.

La presencia de la actriz de la serie Menem completó el círculo familiar. Ella aparece sonriente junto a un patrullero de la policía local, sumando alegría y complicidad a la aventura neoyorquina. Con las etiquetas y menciones que identifican a cada protagonista, las stories de Instagram ofrecieron a quienes siguen a la familia un relato directo, sin artificios, de los lugares visitados y los instantes vividos.

La planificación del viaje permitió que cada integrante pudiera disfrutar de las múltiples facetas de Nueva York, desde la sofisticación de los rascacielos hasta la efervescencia de las calles y el bullicio característico. La convivencia y el disfrute en familia aparecen como eje del recorrido, tanto en los paseos urbanos como en las actividades recreativas. Las celebraciones incluyeron momentos de distensión y alegría en algunos de los íconos de la ciudad, como el Empire State Building, donde Cande escribió su despedida del año número 33 rodeada de quienes la acompañan en su día a día.

Vetrano celebrara su cumpleaños 34
Vetrano celebrara su cumpleaños 34 en la Gran Manzana

Este es el primer cumpleaños de la actriz desde que se convirtió en mamá, por lo que es todavía más importante, más allá del número. El año pasado lo celebró a lo grande con el niño todavía en su vientre y con el actor de Patito Feo siendo parte del festejo.

El viaje, documentado con imágenes espontáneas y frases sinceras, reflejó no solo el deseo de festejar un cumpleaños de una manera original y diferente, sino la posibilidad de reforzar vínculos personales y familiares en un entorno fascinante. Nueva York, con su magnetismo y su multiplicidad de propuestas, fue el telón de fondo ideal para una experiencia cargada de emociones, crecimiento y nuevos recuerdos para la familia que formaron.

