Pampita y Martín Pepa volvieron al país luego de su reconciliación: “La idea era no contarlo hasta octubre”

Pampita hablo de su reconciliacion con Martin Pepa

La vida amorosa de Carolina Pampita Ardohain se encuentra bajo la lupa luego de que se confirmó su reconciliación con Martín Pepa, a casi un mes de su separación. La noticia de una segunda vuelta entre la modelo y el polista surgió después de que se filtraran fotos de la conductora junto al empresario en Estados Unidos el pasado fin de semana. En las imágenes se pudo ver a la figura del espectáculo cuando asistió al partido de polo del deportista.

Este martes, recién llegada al país, la modelo habló con Puro Show (El Trece) donde enfrentó con humor a una de sus mejores amigas, Angie Balbiani, quien aseguró “que no sabía nada”.

Bronceada, a cara lavada y con una sonrisa que no flanqueó en ningún momento, contó cómo se dio la reconciliación, los planes que tiene para el futuro y la sorpresa que le generó que la fotografía se hubiera filtrado. “Veníamos hablando, nos extrañábamos, quisimos hablar en persona, había mucho que conversar y nos habíamos extrañado mucho”, comenzó diciendo ante la prensa presente.

En el momento en que se conoció la noticia de la separación comenzaron a circular varias versiones, una de ellas aseguraba que Martín la había dejado por videollamada. Carolina se encargó de negarlo: “Se dijeron muchas cosas, eso es mentira y lastiman mucho a familiares, a cercanos, a amigos, a todos. Se ensucia todo cuando se dicen muchas mentiras, pero nosotros sabemos la verdad”.

La foto de Pampita y Martín Pepa que confirmó la reconciliación (Foto: Instagram)

“¿El amor te volvió a sorprender?“, le consultó uno de los cronistas presentes y entre risas, la modelo asintió. ”Sí, se podría decir que sí“, aseguró.

Esta reconciliación se dio de manera sorpresiva, ya que luego de terminar la relación decidieron tener vínculo cero, o al menos eso intentaron. ”Tratamos de hacer esa distancia, si nos seguíamos hablando todos los días era lo mismo que estar juntos“, contó. Pero las cosas no se dieron de esta manera y uno de los dos decidió dar el primer paso a esta nueva etapa de su vínculo. ”Nos dimos cuenta de que nos extrañábamos mucho“, repitió.

Esta noticia no solo tomó por sorpresa a los seguidores de la conductora de Los 8 Escalones sino también a su círculo más cercano. “Se enteraron igual que ustedes, porque no le había dicho a nadie. Me decían ‘Che, mandá un mensaje en el chat, así nos enteramos por ahí’”, dijo al aire del ciclo de El Trece.

Uno de los grandes puntos de la relación es la distancia. Pampita está instalada en Argentina con sus cuatro hijos mientras Pepa está en Estados Unidos con su trabajo y sus respectivos hijos. Sin embargo, el polista se quedará unos días en el territorio nacional, ya que arribó con la modelo al país.

A solas con el programa conducido por Pampito y Martín Vázquez, la modelo aclaró que no iba a hablar demasiado de este reencuentro. ″No voy a dar muchos detalles porque él no es del medio y no le gusta mucho. Obviamente, estoy expuesta, pero voy a tratar de hacer una combinación donde no les falle a ustedes, porque sé que hay un montón de gente que me quiere y le interesa. Pero también no exponer todo, como hice todos estos meses. Trato de hacer una combinación que le funcione a todos“, fue lo primero que afirmó en el mano a mano con el ciclo de espectáculos donde su íntima amiga Balbiani es panelista. Acerca de si seguirán con una relación a distancia o cambiarán el método, aclaró: “Vamos a tratar de vernos cada tres semanas”.

La última vez que se mostraron juntos en fotos fue el cumpleaños de él en Londres

Con la intención de poner fin a los rumores de infidelidades, disconformidades con los trabajos y la distancia, aseguró: “Hubo muchas cosas que fueron dichas con maldad y son mentiras, y no entiendo por qué hacen eso y no entiendo por qué dicen cosas tan feas. No entiendo por qué alguien me puede odiar así para decir cosas tan feas de mí también cuando no son verdad. Tanto el entorno de él como el mío saben cómo somos los dos. Somos gente re buena, re tranqui, que no tenemos maldad con el otro. Se dijeron cosas horribles y trataron de ensuciar todo, pero nosotros sabemos la verdad".

Luego llegó el turno de Angie para cuestionar a su amiga. Sin dudarlo ni un segundo le preguntó si, en el caso de que no se hubiese filtrado la foto, estaba en sus planes blanquear la relación, a lo que Pampita, con total honestidad, respondió: “No, porque esas fotos eran de una revista de Nueva York, nunca imaginé. La idea era no contarlo hasta octubre que es cuando él viene y se instala en Argentina por una temporada, íbamos a tener tiempo para ver como anda todo”.