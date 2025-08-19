Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

Joe Jonas elogió a Tini Stoessel y desató rumores de colaboración musical entre ambos artistas (Video: X)

“‘Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica’”, afirmó Joe Jonas durante una entrevista reciente con el medio Telemundo, lo que generó una ola de entusiasmo entre los seguidores de la música pop en ambos hemisferios. La posibilidad de una colaboración musical entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel, dos figuras surgidas de Disney y consolidadas en la escena internacional, enloqueció a los fans en las redes sociales y alimenta las expectativas de millones de fans.

Durante la conversación, realizada en el marco de la gira que celebra los 20 años de trayectoria de la banda estadounidense, los Jonas Brothers fueron consultados sobre artistas latinos con los que les gustaría trabajar. Joe Jonas, junto a sus hermanos Kevin y Nick, destacó el talento sudamericano y mencionó a la argentina como una de las artistas con las que sueñan compartir estudio. “En mi álbum en solitario colaboré con Luisa Sonza de Brasil. Amamos a Bad Bunny, trabajamos con Karol G en el pasado, nos encantaría volver a trabajar con ella. Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica”, expresó el cantante.

La posibilidad de una colaboración entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel entusiasmó a millones de fans en redes sociales

La declaración se viralizó rápidamente. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y entusiasmo por parte de los seguidores de ambos artistas. Usuarios de X (antes Twitter) y otras plataformas recordaron la admiración que Tini sentía por los Jonas Brothers durante su adolescencia, cuando su habitación estaba decorada con pósters de la banda. Ahora, la posibilidad de ver a la artista junto a sus ídolos de juventud en un escenario internacional se percibe como un momento de círculo completo para muchos fans, que replicaron el video de la entrevista y etiquetaron a ambos artistas para impulsar la colaboración.

La reacción de Tini no tardó en llegar. En una entrevista concedida a Disney+ durante la promoción de la serie Quebranto, la cantante y actriz argentina se mostró visiblemente emocionada al enterarse de las palabras de Joe Jonas. Expresó que la noticia le resultó increíble y que colaborar con los Jonas Brothers sería un sueño, dejando en claro el impacto que tendría para ella compartir un proyecto musical con la banda.

Tini Stoessel expresó su emoción ante la idea de trabajar junto a los Jonas Brothers, sus ídolos de juventud

Ambas partes comparten un origen común en Disney, plataforma que catapultó sus carreras a la fama internacional. Los Jonas Brothers se convirtieron en un fenómeno adolescente gracias a sus discos y la película Camp Rock, mientras que Tini alcanzó la popularidad global con su papel protagónico en Violetta. Desde entonces, los caminos de ambos se lanzaron a nuevos horizontes musicales. Tini ya tiene experiencia colaborando con artistas de renombre mundial, como Coldplay, y expandió su presencia en Europa y Estados Unidos. Por su parte, los Jonas incorporaron sonidos latinos y ya trabajaron con figuras como Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Natti Natasha y Karol G.

El potencial de una colaboración entre Tini y los Jonas Brothers va más allá del simple cruce de estilos. Para ella, significaría afianzar su presencia en el mercado anglosajón y sumar un nuevo hito a su carrera internacional. Para la banda de hermanos, sería una oportunidad estratégica para conectar con una audiencia joven y apasionada en América Latina, donde Tini arrastra multitudes y despierta pasiones en cada aparición.

Lejos de limitarse a la reacción, los seguidores de ambos artistas tomaron la iniciativa: organizaron campañas, propusieron ideas para la colaboración y mantuvieron la conversación activa en redes sociales. Esta movilización, sumada al interés manifestado por los propios músicos, incrementa las probabilidades de que el encuentro artístico se concrete en el futuro cercano.

Justin Bieber sorprendió al republicar el video de Tini Stoessel bailando "Baby" en sus historias de Instagram

No es la primera vez que Tini Stoessel recibe el reconocimiento de ídolos internacionales. Años atrás (y también hace pocos meses), Justin Bieber compartió en sus redes sociales un video de la argentina bailando uno de sus éxitos, un gesto que la propia Tini describió como un shock, dado que el canadiense es uno de sus grandes referentes musicales.