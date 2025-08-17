Teleshow

Moria Casán celebró sus 79 años con su Pato Galmarini, sus nietos y Sofía Gala abrió su corazón: “Celebro ser tuya”

La capocómica festejó con amigos y familia. Las palabras que le dedicó su hija en una fecha muy especial y la reacción de la diva

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Moria Casán celebró sus 79 años con Sofía Gala, sus nietos y Pato Galmarini (Video: Instagram)

Con una celebración en un restaurante en la que participaron varios de sus seres queridos, Moria Casán cumplió 79 años. Unos minutos después de las 12, su hija Sofía Gala, sus nietos y amigos le cantaron el feliz cumpleaños a La One.

Vestida con un catsuit con transparencias, la diva sopló las velitas y unos minutos después llegó al festejo su novio Pato Galmarini. “Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro”, escribió, divertida desde su cuenta de X, mientras mostraba los abrazos que le dieron sus nietos, Helena y Dante, como los besos de su pareja.

Una de las más movilizadas por la fecha fue Sofía. A través de su cuenta de Instagram le dedicó un profundo mensaje en donde se refirió a su vínculo y reveló el lado más sensible de la actriz.

Moria Casán, soplando las velitas,
Moria Casán, soplando las velitas, mientras sus amigos, muy divertidos, le gritaban "Happy, happy!" (Instagram)
Pato Galmarini, su novio, llegó
Pato Galmarini, su novio, llegó unos minutos más tarde al festejo y beso a la cumpleañera en su día
El exfuncionario, al igual que
El exfuncionario, al igual que la hija y los nietos de la diva, fueron parte de una celebración entre sus más cercanos

“Feliz cumpleaños, amor de mi alma toda. Si pudiera elegirte, te elegiría todas mis vidas. Gracias, mamá por enseñarme del camino y del amor con tus formas tan únicas, gracias por creer en mí incluso cuando yo no puedo hacerlo. Gracias por mostrarme lo importante que es ser libre, gracias por abrazarme cuando lloro y llorar al lado mío, gracias por reírte tanto y hacerme reír a mí. Gracias, mamá”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

“Este año nuevo personal tuyo y por supuesto familiar te encuentra sublimada en mi corazón. No más reproches, no más dolor, dibujamos el círculo juntas y vamos girando a la eternidad. Celebro que existas, celebro ser tuya. Te amo”, manifestó, a corazón abierto junto a la portada del disco “40 minutos a todo ritmo” de Pepe Galán que tiene a Moria como protagonista.

La respuesta de la protagonista de la obra Cuestión de género no tardó en llegar. “Amor de mi pasado modificado, de mi futuro atravesado por el momentismo absoluto. Galáctica, te amo fuerte. Sos la sensibilidad más punk y refinada que conozco. Me llevás a otro sistema solar, Galáctica One”, manifestó la actriz, sensibilizada, que en el día de su cumpleaños tuvo entradas agotadas en el espectáculo que comparte con Jorge Marrale.

Moria Casán cumplió 79 años,
Moria Casán cumplió 79 años, en uno de los mejores momentos de su vida en pareja con Pato Galmarini, en el teatro con Cuestión de género y en la preproducción de su biopic para Netflix
La emoción de Sofía Gala
La emoción de Sofía Gala en el cumpleaños de Moria Casán

El rodaje de la serie biográfica sobre Moria Casán comenzará en los próximos meses, con el objetivo de presentarla en 2026. Las expectativas son elevadas, impulsadas por el destacado elenco seleccionado para relatar la vida de una de las figuras más polémicas y queridas del espectáculo nacional.

La producción, que Netflix ya tiene en etapa de preproducción, abarcará tanto el ámbito personal como profesional de Ana María Casanova, el nombre real de la diva, mostrando desde su debut en el teatro de revistas y su incursión en el cine, hasta su expansión en la televisión, donde brilló como jurado y conductora. No quedarán fuera sus romances, controversias, ni el presente que la mantiene vigente como referente ineludible del showbusiness argentino.

Sofía Gala, a flor de
Sofía Gala, a flor de piel le dedicó un sentido mensaje de cumpleaños a Moria Casán. La respuesta de la diva (Instagram)

En el plano actoral, tres intérpretes encarnarán a Moria en distintas etapas. Luego de que se barajó el nombre de Lali Espósito para componer a La One en sus inicios en el mundo artístico, sería su hija Sofía Castiglione quien la represente, abordando su transformación de vedette a figura mediática. Para el período de mayor éxito teatral y televisivo, Griselda Siciliani fue confirmada como la protagonista de esa etapa central. Finalmente, Cecilia Roth dará vida a la artista en la tercera fase, retratando su madurez y consolidación definitiva.

La serie incluirá testimonios y retratos de sus romances, escándalos y vínculos familiares, tal como ya han hecho otras producciones centradas en personalidades argentinas como Diego Maradona o Carlos Menem. Así, la biopic de la “Lengua karateca” se perfila como uno de los lanzamientos más esperados dentro de la oferta nacional de la plataforma de streaming para el próximo año.

Temas Relacionados

Moria CasánSofía Gala

Últimas Noticias

Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

El actor reflexionó sobre la pérdida de su ser querido a casi dos años del hecho, recordó cómo le afectó a nivel mental y físico. Además, se refirió a su paternidad

Darío Barassi contó cómo atraviesa

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

La periodista, internada desde junio tras prenderse fuego con una estufa, compartió en sus redes los primeros pasos que dio. Su reflexión

El video de María Julia

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio

El actor, que falleció este sábado a los 81 años, formaba parte del equipo de Carmen Barbieri en “Mañanísima” y siempre aportaba su cuota de humor

Así fue el último paso

Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

El artista formó parte de series emblemáticas de la televisión nacional como “Su comedia favorita”, “Gutierritos” y “Los hijos de López”. La noticia fue confirmada por Carlos Rottemberg en diálogo con Teleshow

Murió el actor Alberto Martín

Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo acompaña a Silvestre, su hijo con Juana Viale, en su epilepsia: “Confío mucho en él”

El actor se refirió en un podcast, especializado sobre el trastorno neurológico crónico, sobre cómo es la vida de su hijo de 17 años, su rol cómo padre y los prejuicios que busca derribar

Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al principal acusado por

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Las ventas de juguetes por el Día del Niño cayeron 5,2%, pese a un fuerte repunte del comercio electrónico

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

INFOBAE AMÉRICA
La OEA rechazó cualquier acción

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

TELESHOW
Darío Barassi contó cómo atraviesa

Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio

Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo acompaña a Silvestre, su hijo con Juana Viale, en su epilepsia: “Confío mucho en él”