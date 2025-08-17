Moria Casán celebró sus 79 años con su Pato Galmarini, sus nietos y Sofía Gala abrió su corazón: “Celebro ser tuya”

Moria Casán celebró sus 79 años con Sofía Gala, sus nietos y Pato Galmarini (Video: Instagram)

Con una celebración en un restaurante en la que participaron varios de sus seres queridos, Moria Casán cumplió 79 años. Unos minutos después de las 12, su hija Sofía Gala, sus nietos y amigos le cantaron el feliz cumpleaños a La One.

Vestida con un catsuit con transparencias, la diva sopló las velitas y unos minutos después llegó al festejo su novio Pato Galmarini. “Tengo que estar en efemérides; ya no cumplo, conmemoro”, escribió, divertida desde su cuenta de X, mientras mostraba los abrazos que le dieron sus nietos, Helena y Dante, como los besos de su pareja.

Una de las más movilizadas por la fecha fue Sofía. A través de su cuenta de Instagram le dedicó un profundo mensaje en donde se refirió a su vínculo y reveló el lado más sensible de la actriz.

Moria Casán, soplando las velitas, mientras sus amigos, muy divertidos, le gritaban "Happy, happy!" (Instagram)

Pato Galmarini, su novio, llegó unos minutos más tarde al festejo y beso a la cumpleañera en su día

El exfuncionario, al igual que la hija y los nietos de la diva, fueron parte de una celebración entre sus más cercanos

“Feliz cumpleaños, amor de mi alma toda. Si pudiera elegirte, te elegiría todas mis vidas. Gracias, mamá por enseñarme del camino y del amor con tus formas tan únicas, gracias por creer en mí incluso cuando yo no puedo hacerlo. Gracias por mostrarme lo importante que es ser libre, gracias por abrazarme cuando lloro y llorar al lado mío, gracias por reírte tanto y hacerme reír a mí. Gracias, mamá”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

“Este año nuevo personal tuyo y por supuesto familiar te encuentra sublimada en mi corazón. No más reproches, no más dolor, dibujamos el círculo juntas y vamos girando a la eternidad. Celebro que existas, celebro ser tuya. Te amo”, manifestó, a corazón abierto junto a la portada del disco “40 minutos a todo ritmo” de Pepe Galán que tiene a Moria como protagonista.

La respuesta de la protagonista de la obra Cuestión de género no tardó en llegar. “Amor de mi pasado modificado, de mi futuro atravesado por el momentismo absoluto. Galáctica, te amo fuerte. Sos la sensibilidad más punk y refinada que conozco. Me llevás a otro sistema solar, Galáctica One”, manifestó la actriz, sensibilizada, que en el día de su cumpleaños tuvo entradas agotadas en el espectáculo que comparte con Jorge Marrale.

Moria Casán cumplió 79 años, en uno de los mejores momentos de su vida en pareja con Pato Galmarini, en el teatro con Cuestión de género y en la preproducción de su biopic para Netflix

La emoción de Sofía Gala en el cumpleaños de Moria Casán

El rodaje de la serie biográfica sobre Moria Casán comenzará en los próximos meses, con el objetivo de presentarla en 2026. Las expectativas son elevadas, impulsadas por el destacado elenco seleccionado para relatar la vida de una de las figuras más polémicas y queridas del espectáculo nacional.

La producción, que Netflix ya tiene en etapa de preproducción, abarcará tanto el ámbito personal como profesional de Ana María Casanova, el nombre real de la diva, mostrando desde su debut en el teatro de revistas y su incursión en el cine, hasta su expansión en la televisión, donde brilló como jurado y conductora. No quedarán fuera sus romances, controversias, ni el presente que la mantiene vigente como referente ineludible del showbusiness argentino.

Sofía Gala, a flor de piel le dedicó un sentido mensaje de cumpleaños a Moria Casán. La respuesta de la diva (Instagram)

En el plano actoral, tres intérpretes encarnarán a Moria en distintas etapas. Luego de que se barajó el nombre de Lali Espósito para componer a La One en sus inicios en el mundo artístico, sería su hija Sofía Castiglione quien la represente, abordando su transformación de vedette a figura mediática. Para el período de mayor éxito teatral y televisivo, Griselda Siciliani fue confirmada como la protagonista de esa etapa central. Finalmente, Cecilia Roth dará vida a la artista en la tercera fase, retratando su madurez y consolidación definitiva.

La serie incluirá testimonios y retratos de sus romances, escándalos y vínculos familiares, tal como ya han hecho otras producciones centradas en personalidades argentinas como Diego Maradona o Carlos Menem. Así, la biopic de la “Lengua karateca” se perfila como uno de los lanzamientos más esperados dentro de la oferta nacional de la plataforma de streaming para el próximo año.