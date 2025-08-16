Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo acompaña a Silvestre, su hijo con Juana Viale, en su epilepsia: “Confío mucho en él”

Gonzalo Valenzuela contó cómo es la vida de su hijo Silvestre tras ser diagnosticado con epilepsia: "Él se hace cargo de su medicación" (Video: YouTube/ Liga Chilena Contra la Epilepsia)

“Es importante conversar sobre estos temas y abrir el diálogo, por eso acepté participar y contar mi experiencia”, dijo el actor chileno Gonzalo Valenzuela durante su paso por el podcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia. El intérprete compartió detalles sobre cómo vive el proceso junto a Silvestre, su hijo mayor, diagnosticado con epilepsia desde los 12 años y reafirmó la relevancia de hablar abiertamente para derribar tabúes y ofrecer información útil a las familias.

Desde el inicio, el actor chileno enfatizó lo fundamental que fue para él conversar abiertamente sobre la epilepsia y la importancia de sacar el tabú: “Lo importante es que se conversen estas cosas”. El actor relató con humor que su hijo, quien “se hace llamar Silvexia”, fue diagnosticado con epilepsia a los doce años y ahora tiene diecisiete. De acuerdo con el actor, la vida de su hijo es la de un adolescente común, aunque con el desafío de asumir su condición de manera responsable.

“Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”, explicó Valenzuela, quien con Juana Viale son padres de Silvestre y de Alí, subrayando cómo el joven ha integrado el manejo de la enfermedad como parte de su madurez. Recordó que, en los primeros años, su propio rol consistió en estar “machacando todos los días, recordándole” a su hijo la importancia de seguir el tratamiento, hasta que finalmente llegó el momento en que la responsabilidad debía pasar a manos del adolescente.

Gonzalo Valenzuela presentó a su hijo Silvestre. “No puede tomar ni una gota de alcohol, tiene claros los límites, y eso me da tranquilidad”, señaló

“Hay que entregarle la responsabilidad. Además, él sabe que si cumple dos o tres años sin episodios, esto baja”, destacó. Para Gonzalo, la conciencia y disciplina de su hijo reflejan su proceso de crecimiento y es motivo de orgullo: “Cuando lo hizo consciente, no ha fallado nunca y eso habla de su madurez. Uno va transitando junto a él”.

Uno de los temas que más remarcó Valenzuela fue la responsabilidad que implica convivir con la epilepsia, tanto para quienes la padecen como para sus familias. Relató que, a lo largo de los años, integró estas consideraciones a la educación de su hijo y al estilo de vida familiar: “Cada hijo es distinto, cada vida es particular… Los hijos no nos pertenecen, los hijos son. Nos acompañan. Y, en este caso, este es mi Silvestre”.

El actor se sinceró sobre los riesgos al ignorar ciertos límites, como el consumo de alcohol. Contó el episodio en que su hijo, hace unos años, intentó desafiar estas restricciones y “terminó hospitalizado, con tres crisis seguidas por haber tomado alcohol”. Valenzuela no solo enfatizó las consecuencias, sino también en la lección que dejó: “Tiene clarísimo que en su condición hay límites que no puede cruzar y eso, como papá, me tranquiliza”.

Gonzalo Valenzuela presentó a su hijo Silvestre y recordó la primera vez que le dio una convulsión (Video: YouTube/ Liga Chilena Contra la Epilepsia)

Aclaró además que su hijo está plenamente consciente de los disparadores de las crisis: “No puede tomar ni una gota de alcohol, tiene claros los límites, y eso me da tranquilidad”. El sueño es otro aspecto fundamental en el manejo de la condición: “El mal dormir también es un gatillante. Necesitan tener sus horas de sueño”, afirmó, y explicó que permiten que su hijo duerma hasta tarde tras salir en la noche, comprendiendo la necesidad de descanso para evitar crisis.

La experiencia también llevó al actor a replantear hábitos personales en familia. Contó que dejó de consumir alcohol y marihuana, explicando a sus hijos que “no es algo esencial para nuestras vidas”. Destacó lo importante que es predicar con el ejemplo: “Tengo que mostrarle a él que la vida puede ser igual o más entretenida, y se lo tengo que demostrar yo, nadie más”.

En la charla, Valenzuela profundizó en el desafío de acompañar a un hijo adolescente diagnosticado con este tipo de trastorno neurológico crónico, especialmente en una etapa caracterizada por la búsqueda de identidad y autonomía. “Las grandes preguntas vienen de ahí, del existir, y eso viene en la adolescencia. Es un momento sumamente complejo para el ser humano”, admitió.

Gonzalo Valenzuela acompañado por sus hijos, Silvestre, Alí y Anka, y su pareja, la actriz Kika Silva (Instagram)

El actor de Las Estrellas y Sos mi hombre habló de cómo la adolescencia implica cierto distanciamiento natural entre padres e hijos y que, en el caso de Silvestre, ese proceso estuvo cruzado por una condición que exige mayores responsabilidades. “Es muy personal lo que le ocurre, no es a la par de sus compañeros. Hay veces que significa algo especial para él,” expresó, subrayando que la clave está en respetar los tiempos de cada uno y mantener siempre el diálogo abierto.

La confianza mutua es ahora el eje central de la relación: “Esto le va a dar las herramientas para cualquier cosa en la vida. Hoy día se llama epilepsia, mañana anda a saber”. El actor, que también es padre de Anka, compartió que ver a su hijo hacerse cargo, tomar sus propias decisiones y aprender de sus errores ha fortalecido el vínculo y le brinda tranquilidad: “Confío mucho en mis hijos, y eso es lo que me da tranquilidad”.

A lo largo de la entrevista, Valenzuela insistió en la importancia de eliminar los mitos que rodean la epilepsia y de promover la información clara tanto para las personas afectadas como para su entorno. “Es muy importante poder entregar y compartir información, porque la ignorancia en estos temas es supercompleja”, sostuvo, al recordar cómo vivió el primer episodio de su hijo: “Yo me cagué entero. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Estaba conmigo, lo tuve inconsciente mucho rato. Se me pasó de todo por la cabeza. Pensé que se había muerto. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar”.

Gonzalo Valenzuela y su hijo Silvestre

El intérprete resaltó el impacto positivo que tuvo participar en campañas de concientización organizadas por la Liga Chilena Contra la Epilepsia: “Fue superimportante porque está lleno de mitos, como lo de agarrarle la lengua o abrirle la boca. Son mitos completamente errados. Hay que preocuparse de ciertas cosas básicas y eso fue bueno poder explicarlo”.

También celebró la oportunidad de utilizar los medios para visibilizar la epilepsia, aun sabiendo que podría haberse guardado la historia para su círculo más íntimo: “Esto se trata de poder informar y ayudar. Todo lo que sea ayuda, bienvenido sea. Lo más importante es la comunicación, ahí está todo”.

“Cuando tienen una convulsión, lo único que hay que hacer es estar ahí y hacerles cariño”, destacó. Hacia el final, Silvestre apareció en el estudio para acompañar a su papá. “Se me olvidaban los remedios, sobre todo cuando era más chico”, comentó, risueño y con timidez abrazado a Gonzalo.

Sobre el futuro, Valenzuela expresó tranquilidad y esperanza. “El pasado y el futuro son temas que no manejo muy bien, pero en el presente estoy tranquilo porque confío mucho en mis hijos”, concluyó.