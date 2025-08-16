Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio

La propuesta de matrimonio de Alberto Martín a Carmen Barbieri

Entre gestos de angustia y conmoción, el mundo del espectáculo llora la muerte de Alberto Martín, quien falleció este sábado a los 81 años luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Uno de sus últimos pasos por la televisión había sido en Mañanísima (eltrece) en el programa de Carmen Barbieri. Fiel a su estilo, el actor destacaba por su galantería, chistes y juegos de seducción con la conductora en medio de la cocina del ciclo.

Alberto Martín y Carmen Barbieri forjaron una relación artística y de amistad sostenida a lo largo de varias décadas. Durante los años ’80 y ’90, su presencia conjunta en el teatro de revista los convirtió en una dupla recurrente sobre los escenarios de la calle Corrientes, corazón del espectáculo porteño. Martín, asumido como el galán cómico, era el partenaire ideal para acompañar el magnetismo escénico de Barbieri, figura central del género de variedades y revista. Esta complementariedad se traducía en una “gran química arriba del escenario”, según la percepción de quienes asistieron a sus presentaciones, consolidando un equipo escénico de gran aceptación entre el público y la crítica.

Alberto Martín sorprendió a Carmen Barbieri en el día de los enamorados: "Tu hombre"

A lo largo de esos años, crecieron los rumores acerca de un posible romance fuera del escenario. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó nunca una relación sentimental más allá de la complicidad artística y la amistad. El propio entorno y los protagonistas señalaron reiteradas veces que la conexión entre ambos se fundaba en la historia compartida y la confianza personal resultante de trabajar durante años en el circuito teatral y televisivo argentino.

En 2023, la relación entre ambos sumó un episodio inesperado en la pantalla de “Mañanísima” (eltrece). Martín, con la colaboración de la producción del programa, sorprendió a Barbieri con una propuesta de matrimonio en vivo. “Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, comenzó diciendo, entre risas, el actor, segundos después de darle el anillo a la conductora. Emocionada por al situación, Carmen aceptó la joya y detalló el vínculo que la unía con Martín a lo largo de los años: “Es mi amigo desde hace tanto tiempo, te quiero tanto a vos y a tu familia. Tu hija me dice mamá. Somos familia”.

A lo largo de los años, Carmen Barbieri y Alberto Martín construyeron una fuerte relación

Al percatarse que Martín también estaba emocionado por la situación, Barbieri agregó: “No te pongas a llorar”. En un intento por justificarse, el actor dijo: “Los viejos lloran”. Sin embargo, con la idea de no incomodar a su compañera, Alberto le destacó que se tomara el tiempo necesario para pensarlo. “Que la gente mande mensajitos y diga lo qué opina. Que cuentan cómo tendría que seguir esta historia”, cerró Carmen.

Otro de los divertidos ida y vuelta entre el actor y la conductora se produjo el Día de los enamorados. “Pensé que esto era para las chicas, pero acá me mandan: “Te amo mucho, feliz San Valentín”. Acá no dice de quién es”, comenzó diciendo Carmen al tomar una bolsa con un moño rojo. Al abrirlo, Barbieri tomó un peluche y exclamó: “El corazoncito”. Acto seguido, su compañera, Estefi Berardi afirmó con ternura: “Carmen, lo manda Alberto Martín”.

Al abrir cada uno de los obsequios de la bolsa, la conductora agregó: “Estará celoso con lo de Nito, porque sabe que amo a Nito, pero yo te amo mucho Alberto. Mandó champagne, bombones, y una carta que dice: “Te amo, tu hombre””.

Después de permanecer días internado por un delicado cuadro de salud, este sábado, Alberto Martín falleció a la edad de 81 años. A lo largo de los años, el actor se había destacado como una de las figuras del espectáculo nacional.

En diálogo con Teleshow, Carlos Rottemberg expresó su dolor por la muerte del artista: “Estoy de viaje y me lo terminan de confirmar desde allá. Enorme tristeza enterarnos. Justamente con un grupo de amigos actores veníamos organizando una cena, que quería cocinar personalmente en su casa porque era muy buen cocinero. Se esperaba mejoría. Lamentable”.