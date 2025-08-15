La semana de Wanda Nara, L-Gante y Tamara Báez: una ruptura, una reconciliación fallida y una amistad a prueba

Wanda Nara y L-Gante fueron a disfrutar de la obra teatral de Claudia y la empresaria le dejó un tierno regalo (Fede Flowers/X)

Wanda Nara, Tamara Báez y L-Gante tienen un hilo que los une desde el año 2021. Por entonces, la empresaria estaba intentando recomponer su relación con Mauro Icardi mientras que el músico y la influencer acababan de ser padres de Jamaica. Y parece no tener final. Así transcurrieron cuatro años de idas y vueltas, relaciones fallidas y escándalos, que se replicaron la última semana. Crónica de unos días alocados, con una ruptura amorosa, una reconciliación fallida y una amistad que se pone a prueba una vez más

Este nuevo capítulo comenzó el viernes pasado de la mano de Tamara. Los rumores de separación con Thiago Martínez comenzaron a resonar en las redes sociales luego de que la influencer decidera borrar todo tipo de huella digital del joven: posteos, fotos, videos y el tan temido unfollow. Si bien, hasta ese momento, no lo había confirmado, Báez volvió a meter mano en su arsenal de mensajes crípticos: emojis de corazones rotos, caritas tristes, y frases de autoayuda pululan en sus historias de Instagram. Las señales son constantes pero nunca explícitas.

El día domingo, la trama se complejizó. Cabe recordar que el cantante de cumbia 420 y su expareja no tenían un gran vínculo luego de la separación, peleando por la cuota alimentaria de su hija Jamaica y por la relación del músico con Wanda, a quien Tamara acusó en más de una ocasión de haber sido la causante de su separación. Un teatro ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo fue el escenario para el rencuentro de Elián y Nara. Sin saber que el otro iba a estar, según contó Luis Perdomo, ambos coincidieron en el estreno de El Apagón, la obra de teatro protagonizada por Claudia Valenzuela, la madre del artista.

Allí la dupla se sentó en la primera fila, atentos a cada palabra de Claudia y, el detalle que no pasó desapercibido, fue que la pequeña Jamaica estaba sentada en la falda de la conductora. Horas después de este fortuito encuentro, un segundo video hizo eco en las redes y dio inicio a este nuevo capítulo en la historia que los une.

El encuentro de L-Gante y Tamara Báez que despertó rumores de reconciliación (Video: Instagram)

En tan solo 11 segundos, comenzó el rumor de reconciliación entre ambos luego de tres años separados. Todo comenzó cuando el cantante sorprendió a sus seguidores al publicar una historia de Instagram. “Unas ganas de volver con ella”, escribió, sin especificar a quién hacía alusión, aunque la frase funcionó como un disparador. Por el contexto y la inmediatez de las publicaciones siguientes, la mayoría de los usuarios asumieron rápidamente para quién era.

Minutos después, L-Gante subió un video donde aparece junto a su ex y su hija en un ambiente relajado. En la grabación, el cantante acaricia el pelo de Tamara, quien intenta taparse el rostro, mientras Jamaica bromea diciendo que el nombre de su mamá es Roberta, generando risas en los mayores. El cantante, lejos de evitar una situación de incomodidad, sigue el juego sobre el nombre de su ex diciendo: “¿Roberta se llama esta chica?”, en un tono distendido, intentando naturalizar el encuentro pese a la historia reciente de desencuentros.

Al día siguiente, ya lunes, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) viajó a México para comenzar con las grabaciones de Love is Blind (Netflix) e hizo referencia a estos rumores de segunda vuelta al amor y fue categórica respecto a los días que pasaron en Europa. “En familia no fuimos, somos amigos. En cada entrevista les digo que es mi amigo y tengo muy buena relación. Quizás, en el pasado fue una amistad que, en un momento, se confundió. Funcionamos muy bien como amigos y, a veces, no hay que cambiar los rótulos cuando funciona bien de una manera”, dijo la empresaria ante las cámaras de Puro Show (El Trece).

Antes de volar a México, Wanda Nara habló con la prensa y respondió todas las consultas sobre su vida personal (Puro Show – El Trece)

Wanda siguió desglosando cómo siente hoy la relación con el músico: “Estábamos en Mallorca y estaba con mujeres al lado mío. No tengo celos porque yo terminé la relación. Ahora volvió con la expareja, Elián es así. Yo lo felicito, a todas mis parejas les enseñé a priorizar el amor y si están enamorados y bien, me alegró por ellos. Es mejor para mí”.

La confirmación de la reconciliación irrumpió en la tarde de ese mismo día y de boca del cantante, con una frase cortita y al pie: “Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”. Y detalló: Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su expareja, y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija no había ido, así que me acerqué a su casa. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien”.

Cuando en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) le consultaron por su relación con la mediática, decidió definirla como un “pasatiempo” y que tan solo son amigos que se confundieron con el pasar del tiempo, declaración que fue de la mano con la de la expareja de Mauro Icardi. Tanto es así que, el martes por la tarde, el oriundo de General Rodríguez tomó una tercera decisión para dejar en claro el momento de su vida en el que se encuentra: por dejar de seguir a la empresaria en Instagram, gesto que no fue devuelto por ella.

Sobre esto habló en el programa de María Belén Ludueña, Mujeres Argentinas (El Trece): "Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, argumentó. Hablando del impacto que el nombre de Wanda genera en su pareja, fue directo: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto.”

L-Gante dejó de seguir a Wanda el martes por la tarde

A tan solo tres días de haber confirmado la supuesta reconciliación, Tamara dio su versión de los hechos, publicó una historia en uno de sus tantos perfiles de Instagram y luego volvió a optar por el silencio. “Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió la influencer junto a una imagen con un filtro de ojos y boca exagerados.

En otro posteo, compartió la imagen de su hija Jamaica sentada en un avión y agregó una frase maternal. “Voy a estar enfocada en ella y en mí”, con el emoji de dos manos en forma de corazón, dejando en claro el rumbo que tomarán sus prioridades. Esto va en contra de las declaraciones del cantante en el programa de Ludueña, quien tenía otra postura de la relación. “Esta reconciliación con Tamara, la mamá de tu hija, le llamó la atención a todo el mundo porque nadie se la veía venir”, le comentó la conductora.

“Yo tampoco me la veía venir. Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella. Y como que teníamos el vínculo, la relación, pero no había ocasión, no había comunicación. Se me hacía complicado tener una simple charla por el conflicto que tengo con el abogado de ella”, resumió L-Gante.

En este contexto, con las diferentes declaraciones que hicieron todas las partes hay dos cosas que quedan claras: L-Gante quiere retomar su relación con Tamara Báez porque es la mujer a la que ama y Tamara no estaría tan convencida de dar este paso, pero elige el silencio ante las versiones del padre de su hija. Y Wanda, recién llegada de México, no quiere ser parte de ningún triángulo amoroso con su amigo y la madre de su hija: “No me interesa lo que diga Tamara, con ella tengo la mejor”. Punto final para una semana agitada. Y comienzo de un nuevo capítulo que nadie sabe cómo continuará.