Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

En medio de las grabaciones de Love is Blind, Wanda Nara aprovechó para disfrutar de tanto la cultura como la gastronomía mexicana (Instagram)

Hace tan solo unos días, Wanda Nara aterrizó en la Ciudad de México para iniciar una nueva agenda profesional. En medio de expectativas y flashes, la empresaria argentina ya se instaló para comenzar las grabaciones de la segunda temporada de Love is Blind, reality en el que una vez más comparte la conducción con Darío Barassi y vuelve a reafirmar su lugar en la pantalla chica internacional. Pero la llegada de Wanda fue mucho más que compromisos laborales: con la curiosidad de quien busca exprimir cada experiencia, también se dedicó a recorrer el costado cultural y gastronómico del país azteca, compartiendo cada hallazgo y anécdota con sus seguidores en redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, Wanda mostró un repaso por el corazón de la vida urbana mexicana: ferias populares, comidas típicas, espectáculos y planes entre amigos. Cada instante se convirtió en postal. Una de las publicaciones más comentadas la muestra recorriendo un mercado tradicional, vestida con un ajustado vestido rayado gris y una cartera Chanel negra al hombro, mientras paseaba por una tienda y dejaba constancia del momento frente a un espejo.

Entre las historias destacadas de la empresaria, también apareció su visita al evento “Nuestra lengua madre, nuestra madre tierra”, una celebración pensada para rendir homenaje a las culturas indígenas, los pueblos originarios y los barrios populares. Desde el público, Wanda captó con su celular el show de mariachis y músicos locales, un escenario repleto de luces y decoraciones festivas en la plaza central de la ciudad. También recorrió las callles de la capital y captó diferentes detalles, entre ellos la bandera mexicana flameando sobre los edificios históricos, un marco que dio color y profundidad a la noche.

En su salida nocturna, Nara asistió a un show de mariachis

Durante su paseo, Wanda captó la bandera mexicana flameando sobre un edificio

Ya bajo las luces tenues del cierre del día, la empresaria mostró también su faceta más social: asistió a una cena en el restaurante Archie Bald.“Cenita con amigos”, escribió junto a la postal de una mesa finamente preparada, con copas brillantes, vajilla elegante y una lámpara floral como centro de atención de la imagen. Para esa ocasión, la presentadora optó por repetir su look casual, dejando claro que el glamour siempre la acompaña, incluso en los planes distendidos y fuera de su agenda laboral.

"Cenita con amigos", escribió junto a una imagen del restaurante al que asistió

La estadía de Wanda en México fue tan diversa como sus intereses. No todo fue lujo y exclusividad: en una feria gastronómica se la vio con una tlayuda oaxaqueña entre las manos, celebrando uno de los sabores más típicos del país. También mantuvo una charla con la vendedora, degustó de una bebida artesanal, e incluso disfrutó de los colores vivos y banderines decorativos que decoraba el espacio repleto de puestos con diferentes ofertas culinarias caseras.

Mientras tanto, la participación de la empresaria en el reality la consolida como una figura cada vez más internacional y cercana a las audiencias de toda la región. Si bien en esta visita evitó referirse a su situación personal y sentimental, las imágenes que compartió dejaron entrever una etapa de intenso trabajo, espacios para el disfrute y una notable curiosidad cultural. El equilibrio entre lo profesional y el tiempo libre aparece como el sello distintivo de este viaje.

Wanda disfrutó de la gastronomía mexicana

La empresaria aprovechó para degustar una de las bebidas típicas del país (Instagram)

Con su estilo, carisma y una agenda repleta de desafíos, Nara volvió a captar la atención tanto en México como en la Argentina. Mientras continúa con sus compromisos con la plataforma de streaming y sigue enfocada en el proyecto televisivo que la llevó al país, dejó en claro que puede lograr el balance con otros compromisos como empresaria y figura de los medios. Y, además, puede hacerse un hueco para meterse de lleno en la cultura de cada uno de los destinos que visita.