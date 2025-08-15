Teleshow

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

El legendario cantante y el conductor compartieron memorias de sus primeros encuentros, entre chistes y sinceridad, mostrando cómo el paso del tiempo transformó viejas diferencias en complicidad

Carlos 'La Mona' Jiménez fue el último invitado al late night show 'Otro Día Perdido', conducido por Mario Pergolini en Eltrece (Video: ODP, Eltrece)

Carlos “La Mona” Jiménez fue el último invitado al nuevo late night show emitido por Eltrece y conducido por Mario Pergolini, llamado Otro Día Perdido. El propio conductor reconoció frente al mítico cantante de cuarteto el desplante que le realizó el día que lo conoció.

El presentador del ciclo, comenzó admitiendo: “Te voy a ser sincero. Él es una persona educada y no lo dice, pero... Yo era más rockero. Tenía 20 años, era un joven insoportable. Y La Mona decía, ‘¿por qué este tar... no me saluda?’”

El día que Pergolini y Jiménez se cruzaron por primera vez, la distancia fue palpable. “Cuando vine por primera vez a Buenos Aires, toqué en el Microestadio de Atlanta, que en esa época iba Marilina Ross, iba Piero...Ahí fue cuando nos conocimos, digamos, la época que nos conocimos”, recordó la Mona Jiménez.

La Mona tomó la palabra para rememorar otros espacios que confirmaron su vocación por los grandes escenarios que existían en la ciudad de Buenos Aires: “Hace 25 años toqué en la cancha de River. Después, yo fui el primer cuartetero que tocó en el Luna Park, también”, relató con emoción. La memoria de sus primeros pasos en la capital del país se mezcla con el recuerdo punzante de la indiferencia inicial de Pergolini.

El presente los reencontró en un estudio alejado de aquella primera reunión, capaces de reírse de los equívocos del pasado y analizar el crecimiento del cuarteto fuera de los límites de Córdoba. Jiménez sacó pecho por su capacidad de convocatoria en la provincia de Buenos Aires. “Pronto estarás en el estadio de La Plata. Lindo estadio para tocar. ¿Te gusta tocar en estadios o te gusta en lugares más chicos?”, quiso saber Mario Pergolini. “No, lugares grandes”, respondió con firmeza La Mona, que explicó su preferencia con ejemplos concretos. La presencia del artista en colosos porteños funcionó como puntapié de hitos en su carrera y como señal de un fenómeno que fue más allá de lo estrictamente local en Córdoba.

Minutos más tarde, el cuartetero recordó uno de sus primeros encuentros con la figura de la televisión, cuando rememoró los momentos en que ambos compartieron pasillo en Radio Bangkok: “Y poníamos la Rock & Pop, claro... Y ahí te conocí”.

Durante la transmisión, recordaron el universo radial porteño de los años 80 y 90. Así, surgieron otros nombres, también protagonistas de aquellas jornadas: “Sí, la Radio Bangkok con Lalo Mir, con Douglas, con...”, trajo al presente La Mona. Y Pergolini completó, “Con Bobby, con todos... Con Bobby Flores. Muy buena gente”.

La charla puso sobre la mesa el paso del tiempo. Así lo manifestó Jiménez: “Estoy pasando por una etapa hermosa de la vida y estoy contento y feliz. A los 74 años que esta gente me de bola es algo gigante”. El sentimiento de gratitud de un referente popular por reconocer la vigencia y el recambio generacional de su público quedó expuesto y los fanáticos no dudaron en aplaudir la palabra de su ídolo.

Este no fue el único recuerdo de las posturas distintas que las figuras tenían en el pasado. Al recordar los tradicionales festivales de música realizados en la ciudad cordobesa de Cosquín, La Mona le reprochó a Pergolini: “Vos odiabas el cuarteto”.

“No lo odiaba”, se justificó él conductor. Rápidamente, Jiménez replicó: “Sí, porque no me dabas bola cuando iba a la Rock & Pop”. Mientras el cuartetero se reía, Pergolini continuó explicando su postura: “No me gustaba”, comenzó. Ante los incesantes aplausos del público ante la réplica del cordobés, Mario admitió por lo bajo: “Tiene memoria”, desatando las risas en el estudio de televisión.

