Tras el juicio a Claudio Contardi, Julieta Prandi recordó las palabras de Locomotora Oliveras: “Hay que hacerlo con miedo y todo”

Luego de que se conociera la condena a su exmarido, la actriz compartió un emotivo encuentro que había tenido con la boxeadora tiempo atrás

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

Este miércoles, luego de que se conociera la condena a 19 años de prisión contra Claudio Contardi, Julieta Prandi puso punto final a una extensa batalla que le llevó años de lucha. En una mezcla de emociones, la actriz se mostró aliviada por la sentencia y compartió diferentes mensajes de apoyo a través de sus redes sociales. En ese marco, la influencer también recordó las emotivas palabras que Alejandra Locomotora Oliveras le había dicho durante el juicio.

“Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona, Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida. Cómo naciste de nuevo. Te quiero, te admiro, sos una hermosa”, comenzó diciendo Alejandra en el clip, el cual mostraba la visita de la boxeadora a Sara, el ciclo de la actriz con Mariano Peluffo en La 100.

Al escuchar a la deportista, Prandi devolvió con emoción: “Yo te quiero y te agradezco. La verdad que fue un privilegio conocerte, escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida que a veces es un espejo”.

Fue entonces cuando Locomotora quiso conocerla aún más y le preguntó: “¿Qué es la vida para vos?“. Tras unos segundos de reflexión, la conductora comentó: ”Para mí es vivir el presente. Como vos decís, la locomotora viene de adentro. Es el amor y el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta".

Acto seguido, la campeona del mundo volvió a preguntar con la intención de que Julieta enviara un mensaje a todos sus seguidores: “¿Se puede salir adelante de cualquier problema, desafío? Para todas las mujeres. ¿Qué se necesita?“. Reconociendo su camino de lucha, la actriz pensó y contestó: ”Sí, se puede. Se necesita amor, ganas y mucha garra, y vas a tener miedo, obvio, pero hay que hacerlo con miedo y todo".

Para darle un cierre a la conversación, la invitada cerró con una emotiva frase: “Con miedo y todo se puede ganar. Salir adelante”. Además, en la descripción del video publicado, Alejandra escribió: “Julieta Prandi, una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte, me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón: las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, somos resilientes y, juntas, si nos apoyamos, somos invencibles”. Haciéndose eco de las palabras, Julieta escribió: “Vos sos invencible. Podés con esto también”.

El video que compartió Julieta Prandi luego de la condena a su exmarido

Junto a este video, el cual Prandi compartió en sus stories, la actriz se refirió a las situaciones de violencia que Locomotora había atravesado en su vida junto a un emoji de un corazón rojo partido: “Ella también merecía justicia”.

Así las cosas, luego de la resolución del jucio, Contardi fue trasladado este jueves por la mañana a la Alcaidía La Plata 3, de Melchor Romero, donde cumplen pena los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa.

Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae. El miércoles, tras la lectura del veredicto, había sido alojado en la DDI de Campana y luego trasladado a la comisaría 5ª de Escobar. Por otro lado, el abogado del exmarido de la modelo, Fernando Sicilia, indicó a este medio que ya presentó un habeas corpus, tal como lo había adelantado en las últimas horas.

“Ya lo pedimos ayer a la tarde noche. Estamos esperando que el tribunal resuelva, que nos de la audiencia prevista”, sostuvo el letrado, en declaraciones a Todo Noticias (TN). Y agregó que solicitó que “vuelva al estado en el que estaba y, sino, una prisión domiciliaria”.

Por qué es histórico el fallo judicial contra los cuatro hombres que mataron y carnearon a un yaguareté

Qué dicen los chats que complican a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

La provincia de Córdoba se presentará como querellante en la causa por el fentanilo contaminado

Cáncer de colon: los síntomas que no deben ignorarse y cómo prevenir la enfermedad

Kicillof hizo campaña en La Plata antes del acto de Milei e inauguró una obra en la calle por la que pasará el Presidente

Un 45% de los rusos no espera cambios tras el encuentro entre Vladímir Putin y Donald Trump, advirtió una encuesta

Cómo es el ambicioso plan de la NASA para instalar un reactor nuclear en la Luna antes de 2030

Turquía anunció que proporcionará armas y apoyo a Siria bajo un nuevo acuerdo de defensa

“Un gran aliado”: Marco Rubio resaltó la relación entre Estados Unidos y Paraguay

Manuel Borja-Villel pide descolonizar y “cambiar el paradigma” de los museos occidentales

