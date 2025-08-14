La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

Luego de semanas viajando por el mundo, le llegó la hora a Mirko de regresar a la Argentina y debió despedirse de Marley (Instagram)

Hace solo unos días, Marley emprendió una nueva aventura junto a sus hijos, Mirko y Milenka, en el marco de Por el Mundo, el histórico ciclo televisivo que lo tiene como protagonista desde hace años. El viaje, cargado de experiencias y rutas exóticas, llevó al conductor y a los pequeños al continente asiático, específicamente a China. Allí, no solo recorrió destinos turísticos junto a sus hijos, sino que también vivió momentos cargados de emoción y ternura que compartió con su fiel audiencia.

En China, la cotidianidad de la familia se transformó en una seguidilla de anécdotas y encuentros, con la cámara siempre encendida para dejar registro de cada instante. Sin embargo, llegó el momento de que los chicos regresaran a sus rutinas, y la despedida entre Marley y sus hijos quedó inmortalizada en un video que el conductor compartió en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Marley publicó una breve pero profunda secuencia donde se puede ver cómo se despide del mayor, Mirko.

Los protagonistas de la escena aparecen abrazados. El conductor se agachó para estar a la altura del pequeño y comparti un abrazo tan fuerte como prolongado, uno de esos que parecen resistirse al final. Apenas se terminó ese momento, el presentador debió subir al micro que lo llevará a su siguiente destino dentro del programa, enfrentando la sensación de vacío que dejó la ausencia de los más chicos.

Marley se despidió de sus hijos por el momento (Instagram)

En el posteo, Marley expresó sus sentimientos con total sinceridad: “Y un día, Mirko se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida. ¡Muy difícil separarse, pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo!” La decisión se tomó pensando en el bienestar de los pequeños, quienes volverán a formar parte de la vida cotidiana mientras el animador continúa sumando destinos a su travesía profesional.

Las palabras del presentador tocaron fibras sensibles entre sus seguidores. La sección de comentarios del posteo se llenó de mensajes como: “Me muero de amor”, “Ya estarán todos juntos, prontito”; “Amo que respetes las etapas de rutina de tus hijos”, “Qué bueno tener esa familia que te hace el aguante”; “Ese abrazo es de puro amor”, entre muchos otros. El lazo entre Marley y sus hijos generó identificación y ternura entre quienes siguen su día a día desde hace años.

Durante la estadía de los pequeños en China, no faltaron escenas memorables entre hermanos, algunas de ellas desmintiendo cualquier especulación de celos. Fue también en Beijing donde ocurrió una de las secuencias más tiernas que Marley decidió registrar. En pleno rodaje, Momi Giardina tomó en brazos a la pequeña bebé, que la mira y le sonríe con atención. “Somos dos gotas de agua”, dijo la bailarina, refiriéndose con humor a la complicidad construida con la bebé a pesar de las diferencias físicas. repleto de buena energía.

La frescura y espontaneidad de los niños tuvo otro capítulo cuando Mirko, sintiéndose parte del juego, reclamó su lugar: “Yo también quiero aparecer porque soy una gota de agua”. La situación arranca aún más sonrisas, y la bailarina se sumó un divertido comentario. “Obvio, somos tres gotas de agua. Mirá, somos un cucurucho: dos de vainilla y una bocha de chocolate”, bromeó Momi, brindando una metáfora familiar y divertida de la integración del grupo.

En medio del viaje con Marley, Momi Giardina protagonizó un tierno abrazo con Mirko y Milenka (TikTok)

Entonces llegó el gesto más tierno de la jornada: Mirko, sin dudarlo, intentó abrazar tanto a la modelo como a su hermanita en un solo movimiento, rodeándolas con entusiasmo. El abrazo selló la escena bajo la atenta mirada de Marley, quien no perdió oportunidad de registrar la imagen para compartirla con todos sus seguidores.

Así, mientras la travesía sigue su curso, Marley y sus hijos dejaron una serie de momentos y emociones para atesorar: despedidas repletas de amor, juegos espontáneos entre hermanos y la certeza de que el reencuentro será, también, motivo de felicidad.