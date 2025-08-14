Teleshow

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El conductor seguirá grabando su programa en diferentes destinos, mientras que el pequeño regresó al país junto a su hermana Milenka para empezar las clases

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Luego de semanas viajando por el mundo, le llegó la hora a Mirko de regresar a la Argentina y debió despedirse de Marley (Instagram)

Hace solo unos días, Marley emprendió una nueva aventura junto a sus hijos, Mirko y Milenka, en el marco de Por el Mundo, el histórico ciclo televisivo que lo tiene como protagonista desde hace años. El viaje, cargado de experiencias y rutas exóticas, llevó al conductor y a los pequeños al continente asiático, específicamente a China. Allí, no solo recorrió destinos turísticos junto a sus hijos, sino que también vivió momentos cargados de emoción y ternura que compartió con su fiel audiencia.

En China, la cotidianidad de la familia se transformó en una seguidilla de anécdotas y encuentros, con la cámara siempre encendida para dejar registro de cada instante. Sin embargo, llegó el momento de que los chicos regresaran a sus rutinas, y la despedida entre Marley y sus hijos quedó inmortalizada en un video que el conductor compartió en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Marley publicó una breve pero profunda secuencia donde se puede ver cómo se despide del mayor, Mirko.

Los protagonistas de la escena aparecen abrazados. El conductor se agachó para estar a la altura del pequeño y comparti un abrazo tan fuerte como prolongado, uno de esos que parecen resistirse al final. Apenas se terminó ese momento, el presentador debió subir al micro que lo llevará a su siguiente destino dentro del programa, enfrentando la sensación de vacío que dejó la ausencia de los más chicos.

Marley se despidió de sus
Marley se despidió de sus hijos por el momento (Instagram)

En el posteo, Marley expresó sus sentimientos con total sinceridad: “Y un día, Mirko se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida. ¡Muy difícil separarse, pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo!” La decisión se tomó pensando en el bienestar de los pequeños, quienes volverán a formar parte de la vida cotidiana mientras el animador continúa sumando destinos a su travesía profesional.

Las palabras del presentador tocaron fibras sensibles entre sus seguidores. La sección de comentarios del posteo se llenó de mensajes como: “Me muero de amor”, “Ya estarán todos juntos, prontito”; “Amo que respetes las etapas de rutina de tus hijos”, “Qué bueno tener esa familia que te hace el aguante”; “Ese abrazo es de puro amor”, entre muchos otros. El lazo entre Marley y sus hijos generó identificación y ternura entre quienes siguen su día a día desde hace años.

Durante la estadía de los pequeños en China, no faltaron escenas memorables entre hermanos, algunas de ellas desmintiendo cualquier especulación de celos. Fue también en Beijing donde ocurrió una de las secuencias más tiernas que Marley decidió registrar. En pleno rodaje, Momi Giardina tomó en brazos a la pequeña bebé, que la mira y le sonríe con atención. “Somos dos gotas de agua”, dijo la bailarina, refiriéndose con humor a la complicidad construida con la bebé a pesar de las diferencias físicas. repleto de buena energía.

La frescura y espontaneidad de los niños tuvo otro capítulo cuando Mirko, sintiéndose parte del juego, reclamó su lugar: “Yo también quiero aparecer porque soy una gota de agua”. La situación arranca aún más sonrisas, y la bailarina se sumó un divertido comentario. “Obvio, somos tres gotas de agua. Mirá, somos un cucurucho: dos de vainilla y una bocha de chocolate”, bromeó Momi, brindando una metáfora familiar y divertida de la integración del grupo.

En medio del viaje con Marley, Momi Giardina protagonizó un tierno abrazo con Mirko y Milenka (TikTok)

Entonces llegó el gesto más tierno de la jornada: Mirko, sin dudarlo, intentó abrazar tanto a la modelo como a su hermanita en un solo movimiento, rodeándolas con entusiasmo. El abrazo selló la escena bajo la atenta mirada de Marley, quien no perdió oportunidad de registrar la imagen para compartirla con todos sus seguidores.

Así, mientras la travesía sigue su curso, Marley y sus hijos dejaron una serie de momentos y emociones para atesorar: despedidas repletas de amor, juegos espontáneos entre hermanos y la certeza de que el reencuentro será, también, motivo de felicidad.

Temas Relacionados

MarleyMirkoMilenkaPor el MundoDespedidaChina

Últimas Noticias

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

Mientras creces las versiones de ruptura y circuló el nombre de una posible tercera en discordia, la modelo se enfocó en el trabajo rodeada por sus afectos

El mensaje de Evangelina Anderson

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

Luego de una reñida disputa en la instancia de los Knockouts, la elección del cordobés sorprendió a sus compañeros

La llamativa decisión de Luck

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

La conductora compartió unas sentidas palabras en las que destacó su lucha y agradeció la contención de sus afectos, luego de la sentencia a Claudio Contardi a 19 años de prisión

La reflexión de Julieta Prandi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Bailarina, modelo, actriz y cantante, su vida mediática cambió definitivamente tras su participación en Gran Hermano, en 2022. De ese cambio radical y sus relaciones íntimas habla para Mi Cielo

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El nombre de Stephie Moreno, una DJ radicada en México, llamó la atención tras ser vinculada al fin de la relación entre la modelo y el entrenador

Quién es la mujer señalada
ÚLTIMAS NOTICIAS
Raptó a una nena de

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Claudio Contardi fue trasladado al penal de Melchor Romero tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Dos choques en Mataderos movilizan al SAME aéreo y generan cortes en la General Paz

Descubren una sorprendente conexión entre un cometa tipo Halley y el origen del agua en la Tierra

INFOBAE AMÉRICA
El regreso de Andrew Lloyd

El regreso de Andrew Lloyd Webber a Broadway, marcado por una polémica administrativa

Las grietas de la economía de guerra impulsada por Vladimir Putin

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Lado Aire del Aeropuerto de Pucallpa

TELESHOW
El mensaje de Evangelina Anderson

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis