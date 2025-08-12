Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

En medio del viaje con Marley, Momi Giardina protagonizó un tierno abrazo con Mirko y Milenka (TikTok)

A comienzos de este año, la vida de Marley cambió de manera profunda con la llegada de Milenka, su segunda hija. El conductor sumó una nueva integrante a su familia y, con ello, la dinámica doméstica se transformó, sobre todo para Mirko, el hijo mayor, quien de repente debió aprender a compartir el amor y la atención de su papá. Si bien muchos pensaban que los celos serían protagonistas entre los hermanos, ambos desmintieron cualquier especulación en un tierno episodio registrado durante su viaje en China junto a Momi Giardina.

El emotivo momento tuvo lugar durante una de las jornadas de grabación del ciclo Por el Mundo (Telefe) en la ciudad de Beijing. En el video, Momi sostiene en brazos a la pequeña Milenka, que la observa y le sonríe con atención. “Somos dos gotas de agua”, bromea la bailarina, haciendo referencia a la diferencia de piel entre ambas, lo que provoca las carcajadas de quienes los rodean.

Instantes más tarde, el nene reclama su lugar en la escena y, con picardía, remarca: “Yo también quiero aparecer porque soy una gota de agua”. La situación le arranca una nueva sonrisa a Giardina, quien no duda en incluirlo: “Obvio, somos tres gotas de agua. Mirá, somos un cucurucho: dos de vainilla y una bocha de chocolate”, responde divertida, sellando la integración familiar en una sola imagen. Fue entonces que el pequeño protagonizó el gesto más tierno: impulsivamente, intentó abrazar tanto a la modelo como a su hermanita, buscándolas con sus brazos y desbordando de afecto, mientras Marley registraba la escena tras el teléfono.

Una vez más, el conductor capturó el gran lazo que comparten sus dos hijos (Instagram)

“Ay, qué lindo”, se oye decir a Giardina, todavía en los brazos de Mirko, que ignora el calor de la ciudad china y prioriza el contacto y la risa. La secuencia, breve pero contundente, capturó de inmediato la atención de los seguidores de Marley y su círculo: “Qué cariñoso es ese niño. Me encanta”; “Mirko es lo más hermoso y cariñoso que existe”; “Se nota que ama tanto a su hermanita”; “Qué lindos son esos hermanitos”; “Es una dulzura Mirko. Me encanta que no sea celoso de la bebé”, fueron apenas algunos de los comentarios que poblaron las redes durante las horas siguientes.

La relación entre los hermanos parece estar marcada por la ternura y la complicidad desde los primeros meses de vida de la beba. En julio pasado, la familia celebró los siete meses de la pequeña con un video que pintó de cuerpo entero la relación de hermanos: la bebé balbuceando y gritando de felicidad en los brazos de Mirko, quien la sostiene risueño y busca hacerla reír con muecas y juegos. “Papá, grabá esto. Mirá”, pide el niño, siempre atento a compartir con los seguidores de su papá las nuevas ocurrencias familiares.

El clip dejó una perlita que desató carcajadas en quienes lo vieron: mientras Mirko estaba entretenido intentando alzar a su hermanita en el aire, Milenka terminó babeándolo todo. “¡Me babeó la boca!”, exclamó, provocando la risa contagiosa de Marley detrás de cámara. El episodio se viralizó rápidamente.

En medio de sus viajes, Marley compartió su felicidad por la llegada de los siete meses de su hija menor (Instagram)

Al pie de aquel video, el conductor escribió: “Hoy cumple siete meses Milenka y lo festeja con mucho amor de su hermano Mirko”. La publicación fue recibida con entusiasmo, sumando decenas de mensajes que celebraban el vínculo fraternal. “Me encanta la participación de ambos en el juego”; “Dos soles de vida”; “No me canso de verlos”; “Lo mejor que hiciste fue darle otro motivo a ese hermano”; “Cuánto amor de hermanos” y “Qué bien le hizo esa hermanita a Mirko”, se destacó en los comentarios.

Lejos de los supuestos celos y rivalidades, la familia de Marley muestra día tras día que el amor se multiplica y que los lazos entre hermanos pueden ser, desde el primer momento, pura ternura, compañía y diversión.