Teleshow

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Durante las grabaciones de Por el mundo en China, Marley registró la emotiva escena entre sus hijos y la conductora invitada

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En medio del viaje con Marley, Momi Giardina protagonizó un tierno abrazo con Mirko y Milenka (TikTok)

A comienzos de este año, la vida de Marley cambió de manera profunda con la llegada de Milenka, su segunda hija. El conductor sumó una nueva integrante a su familia y, con ello, la dinámica doméstica se transformó, sobre todo para Mirko, el hijo mayor, quien de repente debió aprender a compartir el amor y la atención de su papá. Si bien muchos pensaban que los celos serían protagonistas entre los hermanos, ambos desmintieron cualquier especulación en un tierno episodio registrado durante su viaje en China junto a Momi Giardina.

El emotivo momento tuvo lugar durante una de las jornadas de grabación del ciclo Por el Mundo (Telefe) en la ciudad de Beijing. En el video, Momi sostiene en brazos a la pequeña Milenka, que la observa y le sonríe con atención. “Somos dos gotas de agua”, bromea la bailarina, haciendo referencia a la diferencia de piel entre ambas, lo que provoca las carcajadas de quienes los rodean.

Instantes más tarde, el nene reclama su lugar en la escena y, con picardía, remarca: “Yo también quiero aparecer porque soy una gota de agua”. La situación le arranca una nueva sonrisa a Giardina, quien no duda en incluirlo: “Obvio, somos tres gotas de agua. Mirá, somos un cucurucho: dos de vainilla y una bocha de chocolate”, responde divertida, sellando la integración familiar en una sola imagen. Fue entonces que el pequeño protagonizó el gesto más tierno: impulsivamente, intentó abrazar tanto a la modelo como a su hermanita, buscándolas con sus brazos y desbordando de afecto, mientras Marley registraba la escena tras el teléfono.

Una vez más, el conductor
Una vez más, el conductor capturó el gran lazo que comparten sus dos hijos (Instagram)

Ay, qué lindo”, se oye decir a Giardina, todavía en los brazos de Mirko, que ignora el calor de la ciudad china y prioriza el contacto y la risa. La secuencia, breve pero contundente, capturó de inmediato la atención de los seguidores de Marley y su círculo: “Qué cariñoso es ese niño. Me encanta”; “Mirko es lo más hermoso y cariñoso que existe”; “Se nota que ama tanto a su hermanita”; “Qué lindos son esos hermanitos”; “Es una dulzura Mirko. Me encanta que no sea celoso de la bebé”, fueron apenas algunos de los comentarios que poblaron las redes durante las horas siguientes.

La relación entre los hermanos parece estar marcada por la ternura y la complicidad desde los primeros meses de vida de la beba. En julio pasado, la familia celebró los siete meses de la pequeña con un video que pintó de cuerpo entero la relación de hermanos: la bebé balbuceando y gritando de felicidad en los brazos de Mirko, quien la sostiene risueño y busca hacerla reír con muecas y juegos. “Papá, grabá esto. Mirá”, pide el niño, siempre atento a compartir con los seguidores de su papá las nuevas ocurrencias familiares.

El clip dejó una perlita que desató carcajadas en quienes lo vieron: mientras Mirko estaba entretenido intentando alzar a su hermanita en el aire, Milenka terminó babeándolo todo. “¡Me babeó la boca!”, exclamó, provocando la risa contagiosa de Marley detrás de cámara. El episodio se viralizó rápidamente.

En medio de sus viajes, Marley compartió su felicidad por la llegada de los siete meses de su hija menor (Instagram)

Al pie de aquel video, el conductor escribió: “Hoy cumple siete meses Milenka y lo festeja con mucho amor de su hermano Mirko”. La publicación fue recibida con entusiasmo, sumando decenas de mensajes que celebraban el vínculo fraternal. “Me encanta la participación de ambos en el juego”; “Dos soles de vida”; “No me canso de verlos”; “Lo mejor que hiciste fue darle otro motivo a ese hermano”; “Cuánto amor de hermanos” y “Qué bien le hizo esa hermanita a Mirko”, se destacó en los comentarios.

Lejos de los supuestos celos y rivalidades, la familia de Marley muestra día tras día que el amor se multiplica y que los lazos entre hermanos pueden ser, desde el primer momento, pura ternura, compañía y diversión.

Temas Relacionados

MirkoMilenkaMarleyMomi GiardinaPor el MundoChinaBeijing

Últimas Noticias

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

En medio del hermetismo por el proyecto que retratará la vida de La One, se conocieron los nombres de dos actrices que la representarán y una que no será de la partida

La serie sobre Moria Casán

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

La bailarina dio detalles de la salida en familia con las hijas de la pareja formada en Gran Hermano, que atraviesa un presente de indirectas públicas

Juli Poggio habló del reencuentro

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

La empresaria viajó junto al conductor para ponerse nuevamente al frente de Love is Blind, y este martes registró cómo encara este proyecto

Wanda Nara mostró el comienzo

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

A través de las redes, la modelo homenajeó a su querida mascota que la acompañó durante doce años

Eva Bargiela despidió a su

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Emanuel Noir sorprendió arriba del escenario al interpretar el clásico “My immortal” junto a una orquesta. Los fanáticos celebraron su talento y la reacción explotó en su cuenta

El cantante de Ke Personajes
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno de Axel Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

Alertas por estafas con IA: un especialista describió los fraudes que suplantan la identidad de famosos para engañar inversores

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: qué se sabe sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

Elecciones Corrientes 2025: cuándo son y qué se vota

Mercados: las acciones argentinas suben en Wall Street, mientras se esperan definiciones por la causa YPF

INFOBAE AMÉRICA
Qué se sabe de “Olo”,

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

Hacienda comienza a devolver su dinero a los mutualistas que pagaron de más entre 1967 y 1978: a cada contribuyente le puede corresponder hasta 4.000 euros

TELESHOW
Juli Poggio habló del reencuentro

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante