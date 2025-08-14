La discusión de La Joaqui y Luck Ra al recordar cómo se conocieron: “Me plantaste, no me dabas bola”

La Joaqui y Luck Ra contaron cómo se conocieron, sus primeras citas y su primer beso

Desde sus vacaciones juntos a su trabajo en La Voz Argentina (Telefe), pasando por el vínculo del cordobés con las hijas de la cantante, luego de un año de relación, La Joaqui y Luck Ra pasaron todo tipo de situaciones. En ese sentido, la intérprete de “Butakera” y el cuartetero recordaron cómo fue el inicio de su relación, las primeras citas que tuvieron y cómo consolidaron su vínculo. Sin embargo, lejos del romance esperado, los jóvenes protagonizaron una divertida discusión en la que aprovecharon para pasarse factura por las dificultades que uno hizo atravesar al otro.

Todo comenzó cuando Luck Ra fue recibido en Rumis, el programa de La Casa streaming del que La Joaqui suele formar parte. “Siempre. Cualquier momento de la vida en el que me lo crucé me gustó”, comenzó diciendo la joven. Sin embargo, el cordobés no perdió tiempo y le retrucó: “Ella no se acuerda la primera vez que nos vimos que fue jugando al metegol en el disco de Nicki (Nicole). Yo la vi y dije: “Uh, está re buena”“.

Al escuchar a su pareja, la cantante le reprochó: “¿Sabés la que me hubiera ahorrado en la vida si me hubieras encarado ahí?. Vos no sabés los quilombos que me hubieras ahorrado". Pero en vez de achicarse, Luck Ra respondió: “Sí, pero vos ni siquiera te acordás de ese momento. Así que ahí no me dabas ni la hora”.

En un intento por justificarse, La Joaqui agregó: “Yo no me acuerdo do ese día, pero si no me acuerdo es porque seguramente no podía mirarte. Soy una persona muy respetuosa”. Asombrado por la respuesta de su novia, el cuartetero le contestó: “Dejate de j..., por Dios, qué mentirosa. Qué peligro que seas tan convincente para mentir. Por favor”.

Fue entonces cuando La Joaqui decidió retrotraerse a una de sus primeras conversaciones: “Yo te invité a hacer planes, Facu te fui a buscar y todo”. Indignado por el comentario de su novia, Luck Ra aseguró que primero él la había invitado a su show en el Luna Park.

Sin embargo, esto enfureció a La Joaqui, quien no reconoció que esa fuera una invitación formal: “No. Pero eso no es un plan, para, ahora momento de las girls. Si a vos un pibe que te re gusta te dice: “Te invito a mi Luna Park, a mi cumpleaños y a un asado con 50 personas”. Yo pienso que quiere ser amigo, no quería ir a la friend zone“.

Luego de que el cordobés comentara qué hubiera pasado si ella asistía al evento, la referente del RKT acotó: “Chicos, no se me tiraba. Se me hizo el re difícil. Una vez me invitó a su casa a merendar, a cenar, a ver tres películas. Y no me encaró. Yo dije: “Ya está, no le gusto”. Él dice: “No, es que yo estaba nervioso”. Mentira. Él estaba lo más pancho, me charlaba de todo".

Esta vez, quien intentó justificarse fue Luck Ra, quien arremetió: “Yo vi mucho en TikTok algo que dijiste: “Dicen que las mujeres son fáciles, pero a mí ningún hombre me dijo que no”. Yo te dije que no. Yo digo. Bueno. ¿Sabes qué? Yo te voy a demostrar que yo no soy un chabón fácil".

Minutos después, la Joaqui contó cómo era el diálogo que mantenía con sus amigas y qué le aconsejaban ellas: “Mi amiga me decía: “¿Cómo no va a gustar de vos, vos no le dijiste nada”. Mel, te juro, lo miré, me hice la re gata. O sea, no me tiró ni un centro. Y en un momento le dije: “No quiero que ninguno más me insista con ver a este pibe. No acepto más un plan. A este pibe claramente no le gusto. En el último de los casos, si tendremos que hacer algo de laburo o algo, lo hablás vos. Pero, ya está no le hablo más”. Obviamente me habló y le contesté“.

La Joaqui recordó el inicio de su noviazgo con Luck Ra y destacó los valores del cordobés

En ese marco, los panelistas destacaron que los jóvenes habían tenido más de tres citas en las que no se habían besado. “La primera vez que nos vimos me invitó a una pelea de boxeo. No sé ni lo que es un jab. Digo. Bueno, está bien, voy. Pero a lo que voy, yo fui a una salida de boxeo, que no sé lo que es el boxeo, ella podría haber venido al Luna Park. Yo fui porque realmente tenía ganas de verte”, volvió a retrucar Luck Ra.

Sin dar el brazo a torcer, La Joaqui dijo: “Amor, yo te juro que me gustabas tanto que no me animaba. O sea, sé que es difícil de creer. ¿Les pasó alguna vez que alguien te guste tanto? A mí me decían mis amigas, hoy él siempre sale. Tenés que salir con nosotras. Hoy es tu momento. Y mis amigas me lo decían para convencerme de salir. Dale, salí, te lo cruzás. Yo desde el primer inbox que le mandé quería que me bese".

Fue entonces cuando Luck Ra contestó: “¿Vos te acordás cuál fue el primer mensaje que me mandaste? Yo me acuerdo el contexto y todo. Mira que yo tuve una memoria muy de m...“.

Por último, La Joaqui sentenció la discusión diciendo: “Vos me plantaste primero, porque antes de todos esos mensajes, una vez íbamos a hacer un asado en Mar del Plata y se inundó la ciudad y vos no me volviste a invitar. Él no admite la verdad. Él no me daba bola”.