El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

Mientras creces las versiones de ruptura y circuló el nombre de una posible tercera en discordia, la modelo se enfocó en el trabajo rodeada por sus afectos

Martina Cortés

Por Martina Cortés

La modelo subió unas tiernas
La modelo subió unas tiernas palabras dirigidas a sus seguidores en medio del difícil momento que atraviesa

La presunta separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis después de más de 17 años de relación generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo nacional. La noticia, que empezó a circular primero como rumor y después tomó fuerza en la agenda mediática, dejó en evidencia la sensibilidad de quienes siguen la vida de la modelo y el director técnico. En medio de las versiones, que retoman la crisis que atravesaron hace un año, comenzó a resonar el nombre de una supuesta tercera en discordia. En este panorama, la modelo optó por no manifestarse de manera directa y hacerlo, en cambio, con un sugestivo posteo en sus redes.

Luego de una extensa jornada de grabación en Los 8 Escalones (El Trece), donde Anderson se desempeña como jurado, la modelo decidió sincerarse con sus seguidores a través de sus redes sociales. Con un traje sastrero color lila y un maquillaje que responde a las tendencias actuales, Evangelina Anderson agradeció de manera abierta el cariño recibido: “Gracias por todos los mensajes tan lindos que recibí hoy. Mis seguidores son todo. Los amo”, escribió, reconociendo el respaldo y la energía positiva que sus fanáticos le brindan en este momento de exposición pública.

Sin embargo, los sentimientos de la modelo no fueron lo único que compartió. En plena vorágine de su rutina diaria y antes de iniciar una nueva jornada en el ciclo que conduce Pampita Ardohain, la integrante del jurado dejó ver otra de sus creencias al enfrentar momentos difíciles. Apenas llegada a su camarín, registró para sus redes cómo encendía un sahumerio. Con el humo en movimiento, realizó suaves gestos circulares con la intención de purificar el ambiente. A su lado, Lucas Gómez, su peluquero, la observó divertido y sorprendido: “¿Estamos sahumando un poco?”, comentó en voz alta.

Las tiernas palabras de la
Las tiernas palabras de la modelo en medio de las versiones de separación con el exfutbolista

La escena, capturada en el clima distendido del camarín, mostró a Anderson satisfecha: “¡Mirá!, sale blanquito, dicen que cuando sale oscuro hay como mala onda, ¿viste?”, comentó ante su equipo. Lucas Gómez respondió entre risas: “Mejor, ¿no?”, y la respuesta de Evangelina fue contundente y espontánea: “¡Mirá qué bien!”. El momento quedó registrado en sus historias con un mensaje a tono: “Arrancanding la mañana tempranito”.

El clima distendido del equipo y la actitud relajada de la modelo quedaron expuestos: sonreía mientras el humo del sahumerio llenaba el espacio, acompañada por bromas y gestos de complicidad con su estilista. No es la primera vez que la modelo recurre a pequeños rituales para conectar con la buena energía antes de los compromisos laborales. El hecho trascendió no solo por lo particular de la escena, sino porque se dio en medio de una situación personal atravesada por una crisis y especulaciones mediáticas sobre el final de su pareja.

Mientras la rutina televisiva avanzaba y los intercambios en su equipo seguían en tono ameno, los medios comenzaban a poner nombre y apellido al rumor de la “tercera en discordia”. Stephie Moreno, una DJ argentina radicada en México, apareció mencionada en LAM (América TV) como la presunta responsable de la ruptura entre Anderson y Demichelis. Pepe Ochoa, panelista del ciclo, aportó detalles sobre la joven de Mar del Plata, describiéndola como “tope de gama” y de gran atractivo.

Evangelina Anderson compartió el ritual que lleva a cabo para alejar la mala onda

De acuerdo con la información difundida en el programa, el presunto vínculo extramatrimonial habría tenido lugar durante la etapa de Demichelis como director técnico de Rayados de Monterrey, en México. Actualmente, Stephie Moreno se encuentra viviendo en Europa. Según Ochoa, “tuvieron un vínculo de cuatro meses. Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”. Además, precisó que Moreno habló abiertamente sobre la relación con amigos argentinos, contribuyendo así a la difusión del escándalo en el ambiente mediático.

Por el momento, las versiones sobre la supuesta infidelidad y la duración del romance no cuentan con una confirmación oficial de los protagonistas. La exposición del tema en los medios recalcó la falta de desmentidas o aclaraciones directas, manteniendo la atención sobre cada movimiento y declaración indirecta de los involucrados. Y mientras crecen las voces en torno a la “tercera en discordia”, la modelo eligió enfocarse en el trabajo, apoyarse en sus afectos y mostrarse cercana a quienes la acompañan desde el otro lado de la pantalla.

