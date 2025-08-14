Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis tras 17 años sacude al espectáculo argentino (Video: LAM, América TV)

La confirmación de la ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis tras más de 17 años de relación generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo nacional. La noticia cobró mayor notoriedad con la aparición de Stephie Moreno, una DJ argentina radicada en México, señalada como la presunta “tercera en discordia” en la ruptura de la pareja.

De acuerdo con la información difundida en el programa LAM (América TV) por Pepe Ochoa, el presunto vínculo extramatrimonial habría tenido lugar durante la etapa de Demichelis como director técnico de Rayados de Monterrey, en México. Stephie Moreno es una DJ oriunda de Mar del Plata, Argentina, que reside desde hace tiempo en aquel país y, actualmente se encuentra en Europa. El panelista aportó detalles sobre el perfil de Moreno, a quien describió como “tope de gama” y de gran atractivo, y aseguró que “hay una persona que se robó el corazón de él en México”.

Stephie Moreno, DJ argentina radicada en México, señalada como la tercera en discordia en la ruptura

Ochoa detalló que Moreno y el entrenador mantuvieron un vínculo de aproximadamente cuatro meses, periodo en el que la pareja aún negaba públicamente cualquier crisis. El periodista también señaló que la DJ habría compartido detalles de este vínculo con su entorno más cercano durante una reciente estadía en la ciudad costera de donde es oriunda.

Las versiones sobre la infidelidad y la duración del romance aún no tienen una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Ochoa, por su parte, subrayó: “Tuvieron un vínculo de cuatro meses. Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”. Además, indicó que Moreno habría hablado abiertamente sobre la relación con amigos argentinos, lo que contribuyó a la rápida difusión del escándalo.

No hay confirmación oficial de la infidelidad, pero el entorno de Moreno habría difundido detalles del romance

En cuanto a la situación actual de los involucrados, Anderson se encuentra instalada en Argentina, donde continúa su labor como jurado en el programa Los 8 Escalones, emitido a través de Eltrece y que ahora tiene a Pampita como nueva conductora, mientras que Demichelis permanece en el exterior por compromisos laborales relacionados a la dirección técnica de fútbol. Moreno, por su parte, habría viajado a Europa recientemente, aunque no es seguro si es por motivos laborales, viaje de placer o una mudanza definitiva. El entorno de la ex pareja mantiene un fuerte hermetismo, aunque trascendió que ambos priorizan el bienestar de sus hijos en medio de la ruptura. Según relató Ochoa, Evangelina y el ex entrenador de River Plate asistieron juntos al colegio de sus hijos para explicarles la situación familiar.

La pareja prioriza el bienestar de sus hijos y asistió junta al colegio para explicar la separación (Video: LAM, América TV)

La historia de la pareja estuvo marcada por varios momentos de crisis y reconciliación. Se conocieron en Villa Carlos Paz y, tras un año de relación, la modelo se mudó a Múnich con el exfutbolista, ya embarazada de su primer hijo. A lo largo de los años, la pareja atravesó una separación temporal en 2012, pero logró superar las dificultades y, en 2015, formalizó su compromiso con una propuesta de casamiento durante el cumpleaños de Anderson. En los últimos meses, ambos habían negado públicamente los rumores de crisis, incluso cuando surgieron versiones sobre un supuesto romance de Martín Demichelis con una azafata durante su paso por el banco de River Plate.

Recientemente, el mismo periodista que puso en la mesa el nombre de la tercera en discordia, también reveló la separación de la pareja. “Están separados, oficialmente, Evangelina Anderson y Martín Demichelis”, dijo durante el programa. Fue entonces cuando Ángel de Brito aportó información: “Ella se había borrado unos tatuajes”.

En esa misma línea, Ochoa aseguró que contactó al tatuador y confirmó que Anderson buscaba quitarse un significativo tatuaje de su piel, indicador del final de su vínculo con la figura de River Plate. “Hablé con el tatuador y me lo confirmó. Porque yo le pregunté: “Evangelina, ¿te estás borrando el tatuaje de Martín?”. Y me pone: “No”. Le preguntó qué se estaba haciendo y me dejó de contestar. Así que fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrarse el tatuaje”.