La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: "Sale blanquito"

Desde su camarín de Los 8 Escalones y entre versiones de separación de Martín Demichelis, la modelo compartió su estrategia de limpieza energética en sus redes sociales

La táctica de Evangelina Anderson para alejar la mala onda del camarín (Video: Instagram)

Evangelina Anderson recurrió a un antiguo ritual para protegerse de las malas energías y así lo compartió en sus redes sociales. Este martes, la modelo llegó temprano a su camarín en Los 8 escalones, el programa de El Trece, y antes de preparar su rutina diaria, encendió un sahumerio. Con el humo en movimiento, realizó gestos circulares buscando purificar el ambiente. A su lado, Lucas Gómez, su peluquero, la observó divertido y sorprendido, preguntándole en voz alta: “¿Estamos sahumando un poco?”. Evangelina se mostró satisfecha con el resultado y celebró, “¡Mirá!, sale blanquito, dicen que cuando sale oscuro hay como mala onda, viste?”. El estilista comentó entre risas: “Mejor, no?”, lo que generó la respuesta espontánea de Anderson: “¡Mirá qué bien”. La modelo registró el momento en sus redes, destacando su entusiasmo por comenzar la jornada: “Arrancanding la mañana tempranito”.

El ambiente en el camarín compartido reflejó el clima distendido del equipo. Evangelina, sonriente y enfocada, se dejó ver cómoda con la presencia del humo del sahumerio mientras su peluquero respondía con humor y curiosidad. No es la primera vez que la modelo recurre a pequeñas acciones para cargar de buena energía su espacio personal. El hecho trascendió rápidamente, no solo por la escena en sí, sino también por el contexto personal atravesado por la modelo.

Evangelina Anderson mostró cómo quedó
Evangelina Anderson mostró cómo quedó luego de sacarse con láser algunos tatuajes capturas (Instagram)

En medio de la rutina televisiva y del intercambio relajado con los miembros del equipo, desde los medios ya circulaban rumores sobre una crisis entre Evangelina y Martín Demichelis. La incertidumbre sobre el vínculo de la pareja ganó fuerza tras especulaciones crecientes y pequeñas señales públicas. Finalmente, la noticia tomó estado oficial cuando, en el ciclo LAM (América), el panelista Pepe Ochoa confirmó la ruptura definitiva. “No son perfil bajo, él es técnico. La información salió de acá en su momento, lo negaron, salieron a desmentir, y ahora reconfirmamos la separación. Ella está asentada acá. Ya hablaron por separado en el colegio, por esta situación por los hijos”, aseguró Ochoa en pleno programa, en presencia de sus compañeros de panel. La revelación de la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras casi 18 años, marcó el cierre de largas semanas de versiones cruzadas e intentos de desmentida.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado (VIdeo: LAM, América)

Uno de los gestos más significativos que acompañaron el anuncio de la separación fue el proceso que inició la modelo para borrar un tatuaje visible en su piel. La noticia circuló inicialmente como un rumor hasta que Pepe Ochoa relató cómo logró confirmar el hecho. Relató que contactó directamente al tatuador de la modelo para consultarle si Anderson estaba eliminando un tatuaje relacionado con Demichelis. “Hablé con el tatuador y me lo confirmó. Porque yo le pregunté: ‘Evangelina, ¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’. Y me pone: ‘No’. Le pregunté qué se estaba haciendo y me dejó de contestar. Así que fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrarse el tatuaje”, explicó Ochoa. El gesto fue interpretado como una señal concreta del final de una etapa y de la intención de Evangelina de marcar distancia con su expareja después de casi 18 años juntos.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Evangelina Anderson y Martín Demichelis en su último viaje familiar a Venecia (Instagram)

El último viaje familiar público de la pareja se produjo a finales de julio, después de pasar por Argentina tras dejar México. Evangelina y Martín se mostraron con sus hijos en Europa, haciendo una primera parada en Marbella, donde la modelo tiene su residencia soñada. Luego, toda la familia se trasladó a Venecia. Desde allí, la jurado de Los 8 escalones publicó en redes sociales un video que resumía su paso por el norte de Italia. En el video, escribió: “Venecia, la ciudad flotante”, y se la ve recorriendo calles y canales vestida con un look fresco pensado para el verano europeo: vestido largo de animal print, cartera negra de Miu Miu, sandalias bajas, el pelo recogido y anteojos de sol. La familia disfrutó de una travesía en góndola, donde pudieron observar la Basílica de Santa Maria della Salute y el Puente de Rialto. Todo el viaje tuvo lugar en medio de la incertidumbre laboral de Demichelis, quien tras ser desvinculado de Rayados de Monterrey aún no tenía definido su próximo destino profesional, lo que sumaba dudas sobre dónde continuarían viviendo. Mientras tanto, el hijo mayor de la pareja debía regresar a Argentina para reintegrarse en las divisiones inferiores de River Plate una vez finalizadas las vacaciones.

En el contexto posterior a la ruptura, la situación profesional y familiar de la expareja quedó bajo análisis. El futuro laboral de Demichelis, que quedó sin equipo después de su salida del club mexicano, sigue siendo una incógnita. La residencia de la familia también permanece en cuestión, dado que Anderson se encuentra establecida en Argentina con sus hijos. Desde el entorno, trascendió que la pareja ya mantuvo charlas por separado en el colegio de los niños para organizar las rutinas a partir de la separación.

