Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Mientras llegaba acompañada de su equipo legal y Emanuel Ortega, Julieta Prandi se enteró de que la sentencia había sido dictaminada (A la Barbarossa - Telefe)

Este miércoles por la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi y padre de sus hijos, a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora. El empresario fue detenido de manera inmediata marcando el final de un proceso que se vivió con una carga emocional enorme y tuvo un impacto visible tanto en la propia Prandi como en quienes la acompañaron.

La audiencia había comenzado pasadas las 11 de la mañana y la sentencia se leyó en cuestión de minutos, sin la presencia de Julieta en la sala. Ella llegó con algunos minutos de retraso, subida a un auto negro y acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, y sus abogados, Fernando Burlando y Javier Baños. El vehículo avanzó entre cámaras y periodistas que aguardaban en la puerta del tribunal. Mientras trataban de ingresar al recinto, Baños bajó la ventanilla y recibió la noticia de que ya habían dado la sentencia que condena a Contardi. “¿Cómo que acaban de leer la sentencia?”, preguntó, visiblemente confundido, observando a las cámaras que seguían cada movimiento.

Prandi, sentada a su lado, giró la cabeza, asimiló la noticia y mantuvo la mirada adelante, sorprendida y anonadada por el hecho de que el veredicto se había dictaminado antes de su llegada. Pese a no haber estado presente en la lectura de la sentencia, un momento bisagra, tan esperado como temido, la actriz se mostró decidida a ingresar al tribunal, acompañada de sus allegados y su equipo legal.

Prandi y su pareja llegaron al tribunal luego de que se dictaminara la sentencia (Jaime Olivos)

Al llegar a la sede judicial, la actriz fue abordada por una impresionante guardia periodística, ansiosa por conocer su testimonio. La modelo repetía: “Quiero escucharlo adentro”, confirmando su necesidad de atravesar personalmente ese momento. Incluso Ortega, a su lado, aclaró: “No sé, nosotros no escuchamos nada”. Fueron palabras breves antes de cruzar el umbral del tribunal, y pocos minutos más tarde de conocer el fallo, Julieta sufrió una descompensación.

El clima en el interior fue de profundo desgaste. Una vez adentro, la conductora se abrazó con sus padres, con Burlando y hasta con el fiscal del caso, un gesto poco frecuente en la escena judicial. Casi al mismo tiempo, el empresario abandonaba el tribunal escoltado por la policía, con destino a la DDI de Campana.

Según pudo saber Infobae, Prandi no estuvo presente al momento exacto del veredicto porque tanto ella como su entorno creían que no iba a soportar la tensión de la lectura. De hecho, la conductora y uno de sus abogados llegaron a la sala 11:27 cuando la lectura del veredicto se había convocado para las 11.

Poco después sufrió la fuerte reacción emocional: se tiró al piso entre lágrimas y fue rápidamente asistida por personal de salud. Le suministraron “algo dulce” y comenzó a recuperarse. Un médico explicó a este medio: "Es más un problema emocional que otra cosa. Está bien, está contenida. La presión está bien”.

Tras conocerse la sentencia contra su expareja, Julieta Prandi se descompensó en los brazos de Emanuel Ortega (Lape Club Social - América)

El fallo judicial, firmado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, representa para los especialistas en este tipo de casos, un precedente fundamental en este tipo de causas. Los magistrados ordenaron la condena luego de un proceso extenso, con revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes.

En ese marco, Contardi fue hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados. Así, la justicia da una respuesta tras años de lucha y dolor para la actriz, que pudo escuchar finalmente una sentencia que marca para ella y para muchas víctimas un día diferente, con la esperanza de un nuevo comienzo tanto para ella como sus allegados.