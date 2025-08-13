Teleshow

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena a su exmarido

Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión en el juicio por abuso sexual que le inició la conductora

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Julieta Prandi se desmayó al conocer el veredicto de prisión para Claudio Contardi

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer el veredicto del juicio contra su exmarido, Claudio Contardi. El empresario fue condenado a 19 años de prisión en la causa por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora, que no llegó a escuchar en vivo la sentencia.

Así lo determinó este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana en una mañana que se rubricó con dos postales bien diferentes: Prandi se abrazó entre lágrimas con sus seres queridos y enseguida se descompensó. Contardi se fue escoltado por personal policial y en calidad de detenido.

Prandi había llegado a los tribunales acompañada por su pareja Emanuel Ortega casi en simultáneo cuando se conocía el veredicto del tribunal, que lo leyó sin que Prandi estuviera presente. Al llegar a la sede judicial, fue abordada por la impresionante guardia periodística que la esperaba para conocer su testimonio. “No sé, nosotros no escuchamos nada”, dijo Ortega. ”Quiero escucharlo adentro”, sumó Prandi.

Julieta Prandi habló al salir de su casa (América)

Una vez en el interior, la conductora se abrazó con sus padres y Fernando Burlando, su abogado. También lo hizo con el fiscal, una foto poco común en este tipo de situaciones. Casi al mismo tiempo, Claudio Contardi salía escoltado por la policíay según las versiones lo llevaban a la DDI de Campana.

Según pudo saber Infobae, Julieta no estuvo al momento del veredicto porque sus allegados creían que no iba a soportar el momento. Y poco tiempo después, la conductora sufrió una descompensación, por lo que debió ser asistida por personal de salud. Prandi se tiró al piso llorando y de inmediato arribó un médico para asistirla. Según contaron los testigos, le suministraron “algo dulce” y comenzó a recuperarse de manera satisfactoria. “Está bien, está bien. Es más un problema emocional que otra cosa. Está bien, está contenida. La presión está bien”, el médico de Julieta a este medio.

Especialistas coincidieron en que la resolución judicial a cargo de Daniel Répolo,Lucía Leiro y Mariano Aguilar, sienta un precedente en este tipo de casos. Los magistrados se valieron de un proceso que incluyó la revisión de pruebas, testimonios y declaraciones de ambas partes. Contardi fue hallado es hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima, en el marco de hechos reiterados.

En este miércoles histórico, Prandi salió de su domicilio minutos pasadas las 10 de la mañana y habló con el móvil de Lape Club Social (América) que la aguardaba en la vereda. “Espero que los jueces den una sentencia ejemplificadora y por supuesto darme la paz de que, en el mientras tanto, él esté detenido”. A juzgar por los resultados, ambos puntos estarían cumplidos.

En el asiento del conductor, la aguardaba su actual pareja, Emanuel Ortega, sostén afectivo, físico y emocional de todo este proceso. "Es de fierro, increíble, mi sostén y mi amor. Es el amor de mi vida, y me tiene que llevar ya mismo porque no llegamos", afirmó, antes de entrar al vehículo.

Pero antes de acelerar con destino a Campana, el músico también tenía algo para decir: “Gracias por apoyarla a ella, porque de verdad están animando a miles de mujeres, que necesitan que este día cambien para bien las cosas. Es la oportunidad que tiene la justicia de nuestro país para dar vuelta la página y escribir una nueva, hay muchas personas víctimas de violencia, no solo de género, que estás esperando sentirse más protegidas y amparadas", analizó Ortega. “Tengo un campeón, tengo el mejor”, sumó Prandi para, ahora sí, enfilar con rumbo a su cita con la Justicia. Y con la his

Con colaboración de Martina Cortés

