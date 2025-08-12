Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

Daniel Ambrosino habló del problema de salud que lo alejó de la TV: “La angustia es inexplicable e intransferible" (Video: A la tarde/ América)

“La angustia es inexplicable e intransferible”, confesó Daniel Ambrosino al relatar el proceso de recuperación tras una cirugía intestinal. El periodista, conocido por su labor en el ámbito del espectáculo, compartió en su regreso al programa A la Tarde (América) los detalles de la enfermedad que lo mantuvo alejado de la televisión y el impacto emocional que le provocó enfrentar complicaciones de salud en soledad.

En su testimonio, el panelista del ciclo de Karina Mazzocco describió con precisión el temor y la incertidumbre que acompañaron su convalecencia, especialmente al recibir el alta médica y regresar a su hogar: “La cabeza te juega en contra también. Cuando me dieron el alta seguía preocupado porque yo vivo solo, por más que mi hermano pasaba por mi casa. Yo me hacía las curaciones solo”.

La noticia de su retorno a la pantalla estuvo marcada por la franqueza con la que abordó el cuadro clínico que lo afectó durante los últimos meses. Según relató en el ciclo de América, la causa de su alejamiento fue una enfermedad diverticular, una patología que compromete el intestino grueso y se caracteriza por la formación de divertículos, unas pequeñas bolsas en la pared del colon que pueden inflamarse o infectarse.

“Me cortaron parte del intestino para sacar la parte enferma, donde estaban los divertículos”, contó Daniel Ambrosino (A la tarde, América)

Ambrosino explicó que estos episodios pueden derivar en infecciones severas: “Los divertículos se producen en el intestino, que está revestido como de unas bolsitas, y cuando se infectan o se inflaman te producen una especie de infección que te hincha la panza y no podés ir al baño. Entonces corrés el riesgo de que pueda llegar a explotar y generar una infección interna fatal”.

El periodista detalló que la enfermedad no solo lo afectó a él, sino también a su hermano, quien debió someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. En su caso, Ambrosino atravesó varias internaciones, una de ellas en mayo, cuando el cirujano que lo atendió en el Hospital Finochietto le advirtió: “Zafaste de no entrar al quirófano directamente”. La diverticulosis, según explicó, puede tratarse con internación y medicación intravenosa o con antibióticos orales, dependiendo de la gravedad del cuadro.

La decisión de operarse no fue sencilla. El periodista reconoció el temor que le generaba la idea de ingresar al quirófano, pero la experiencia previa de su hermano lo llevó a programar la cirugía para el 30 de junio. El procedimiento, que se extendió entre tres y cuatro horas, consistió en la resección de la porción del intestino afectada: “Me cortaron parte del intestino para sacar la parte enferma, donde estaban los divertículos”.

El posteo que realizó Daniel Ambrosino durante su internación

Tras permanecer internado durante una semana, recibió el alta el 6 de julio. No obstante, pocos días después, comenzó a experimentar un dolor de cabeza intenso y molestias en la zona de la herida quirúrgica. La aparición de fiebre motivó una nueva consulta médica, donde se le diagnosticó una infección superficial en la incisión. “Los médicos me dijeron que era superficial, que era una bacteria suave, no podía perjudicar en nada a la operación en sí misma”, relató Ambrosino, aunque admitió que el miedo persistía ante la posibilidad de que la infección comprometiera el resultado de la cirugía.

El 16 de julio, Ambrosino fue dado de alta nuevamente. Durante su recuperación, contó que comenzó a preocuparse demasiado por su estado de salud, que se vio acentuada por el hecho de vivir solo, a pesar del apoyo ocasional de su hermano. El periodista subrayó el impacto psicológico de la experiencia, al afirmar: “La angustia es inexplicable e intransferible”.

En el tramo final de su relato en el programa, Ambrosino transmitió las indicaciones de su cirujano respecto al proceso de cicatrización: “Durante dos o tres meses voy a sentir como pinchazos internos porque se está cicatrizando todo adentro”.