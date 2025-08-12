Teleshow

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”

El periodista se reincorporó a A la tarde y contó la angustia que vivió luego de su operación por una enfermedad diverticular

Guardar
Daniel Ambrosino habló del problema de salud que lo alejó de la TV: “La angustia es inexplicable e intransferible" (Video: A la tarde/ América)

“La angustia es inexplicable e intransferible”, confesó Daniel Ambrosino al relatar el proceso de recuperación tras una cirugía intestinal. El periodista, conocido por su labor en el ámbito del espectáculo, compartió en su regreso al programa A la Tarde (América) los detalles de la enfermedad que lo mantuvo alejado de la televisión y el impacto emocional que le provocó enfrentar complicaciones de salud en soledad.

En su testimonio, el panelista del ciclo de Karina Mazzocco describió con precisión el temor y la incertidumbre que acompañaron su convalecencia, especialmente al recibir el alta médica y regresar a su hogar: “La cabeza te juega en contra también. Cuando me dieron el alta seguía preocupado porque yo vivo solo, por más que mi hermano pasaba por mi casa. Yo me hacía las curaciones solo”.

La noticia de su retorno a la pantalla estuvo marcada por la franqueza con la que abordó el cuadro clínico que lo afectó durante los últimos meses. Según relató en el ciclo de América, la causa de su alejamiento fue una enfermedad diverticular, una patología que compromete el intestino grueso y se caracteriza por la formación de divertículos, unas pequeñas bolsas en la pared del colon que pueden inflamarse o infectarse.

“Me cortaron parte del intestino
“Me cortaron parte del intestino para sacar la parte enferma, donde estaban los divertículos”, contó Daniel Ambrosino (A la tarde, América)

Ambrosino explicó que estos episodios pueden derivar en infecciones severas: “Los divertículos se producen en el intestino, que está revestido como de unas bolsitas, y cuando se infectan o se inflaman te producen una especie de infección que te hincha la panza y no podés ir al baño. Entonces corrés el riesgo de que pueda llegar a explotar y generar una infección interna fatal”.

El periodista detalló que la enfermedad no solo lo afectó a él, sino también a su hermano, quien debió someterse a una intervención quirúrgica de urgencia. En su caso, Ambrosino atravesó varias internaciones, una de ellas en mayo, cuando el cirujano que lo atendió en el Hospital Finochietto le advirtió: “Zafaste de no entrar al quirófano directamente”. La diverticulosis, según explicó, puede tratarse con internación y medicación intravenosa o con antibióticos orales, dependiendo de la gravedad del cuadro.

La decisión de operarse no fue sencilla. El periodista reconoció el temor que le generaba la idea de ingresar al quirófano, pero la experiencia previa de su hermano lo llevó a programar la cirugía para el 30 de junio. El procedimiento, que se extendió entre tres y cuatro horas, consistió en la resección de la porción del intestino afectada: “Me cortaron parte del intestino para sacar la parte enferma, donde estaban los divertículos”.

El posteo que realizó Daniel
El posteo que realizó Daniel Ambrosino durante su internación

Tras permanecer internado durante una semana, recibió el alta el 6 de julio. No obstante, pocos días después, comenzó a experimentar un dolor de cabeza intenso y molestias en la zona de la herida quirúrgica. La aparición de fiebre motivó una nueva consulta médica, donde se le diagnosticó una infección superficial en la incisión. “Los médicos me dijeron que era superficial, que era una bacteria suave, no podía perjudicar en nada a la operación en sí misma”, relató Ambrosino, aunque admitió que el miedo persistía ante la posibilidad de que la infección comprometiera el resultado de la cirugía.

El 16 de julio, Ambrosino fue dado de alta nuevamente. Durante su recuperación, contó que comenzó a preocuparse demasiado por su estado de salud, que se vio acentuada por el hecho de vivir solo, a pesar del apoyo ocasional de su hermano. El periodista subrayó el impacto psicológico de la experiencia, al afirmar: “La angustia es inexplicable e intransferible”.

En el tramo final de su relato en el programa, Ambrosino transmitió las indicaciones de su cirujano respecto al proceso de cicatrización: “Durante dos o tres meses voy a sentir como pinchazos internos porque se está cicatrizando todo adentro”.

Temas Relacionados

Daniel AmbrosinoDani AmbrosinoA la tarde

Últimas Noticias

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El cantante anunció en Los profesionales de siempre que volvió a tener una relación sentimental con la madre de su hija, Jamaica. Su fuerte frase sobre el vínculo con la conductora

L-Gante confirmó su reconciliación con

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

La exposición inmersiva permitirá a los visitantes recorrer cinco obras maestras usando realidad virtual, convirtiendo a cada persona en protagonista de una aventura artística y sensorial sin precedentes. La palabra de Daniel Grinbank en Infobae en Vivo

El arte del Museo del

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

La actriz compartió cómo atraviesa las horas previas a la decisión judicial contra Claudio Contardi, revelando la ansiedad, el desgaste y la esperanza de cerrar una etapa marcada por el dolor y la lucha familiar

Julieta Prandi: “Si no le

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

El popular tenor italiano se presentará por primera vez en nuestro escenario musical más prestigioso. Cómo comprar las entradas

Andrea Bocelli regresa a Buenos

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”

La cantante visitó Olga, donde elogió a sus colegas y formó su “dream team” de artistas de su generación que quisiera tener en la “Destiny’s Child Argentina”. La emotiva sorpresa que recibió

Emilia Mernes contó qué cantantes
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Superó las expectativas”: revelan detalles

“Superó las expectativas”: revelan detalles inéditos de la expedición submarina en Mar del Plata

Horror en Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja

Síndrome de intestino corto: el avance que mejora la nutrición en niños con una condición sin cura

Nueva condena para “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos: acumula 139 años de cárcel

El “Turco” García, candidato a diputado nacional: “No siento que la popularidad sea un factor favorable”

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Bolivia: los candidatos

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplía su ventaja a días de las elecciones

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

Irán dijo que las conversaciones con el OIEA serán “técnicas” y “complicadas” antes de la visita prevista del organismo

El fondo soberano de Noruega vende una quinta parte de sus participaciones en empresas israelíes

Estados Unidos insistió en que influencia de China en el Canal de Panamá “amenaza la seguridad global”

TELESHOW
L-Gante confirmó su reconciliación con

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez: “La relación con Wanda Nara fue un pasatiempo”

El arte del Museo del Prado como nunca se vivió: la magia de “Art Masters” llega a Buenos Aires

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”