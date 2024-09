Daniel Ambrosino fue internado y dio detalles de su salud: “De a poco me siento mejor”

En las últimas horas, Daniel Ambrosino generó preocupación entre sus seguidores tras publicar una foto en un reconocido sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. El periodista contó que padece de diverticulitis aguda y que desde hace unos días se encuentra internado. En diálogo con Teleshow, el periodista de América habló de su salud, el tratamiento y cómo evoluciona su cuadro.

Todo comenzó cuando Ambrosino se presentó en el Sanatorio Finochietto con un fuerte dolor abdominal y fiebre, a causa de una diverticulitis aguda: “El fin de semana empecé a sentir molestias y el domingo a la noche me levantó fiebre. El lunes a la mañana vine al sanatorio Finochietto. Hablé con (el doctor) Guille Capuya, me hicieron todos los análisis y decidieron dejarme internado”, le explicó a este medio. Hay que recordar que en el año 2019, el periodista sufrió el mismo cuadro y también tuvo que ser internado, por lo que recordó cómo fue esa experiencia: “La primera vez fue fuerte porque no conocía los síntomas”, aseguró, y destacó que a menudo tiene episodios causados por la enfermedad.

Rápidamente, los médicos del sanatorio hicieron los análisis correspondientes y comenzaron con el tratamiento necesario para tratar la afección: “Estoy medicado con antibióticos de manera intravenosa”, dijo el panelista, y aclaró que sigue internado y que permanecerá allí hasta que los médicos consideren que puede continuar con el tratamiento de manera ambulatoria. Consultado acerca de las causas de la diverticulitis aguda, respondió: “Los divertículos se irritan o se puede producir una infección y es crónico. Pueden ser varias causas hasta el estrés”.

“Me siento de a poco mejor, el tema es que se desinflame el intestino”, cerró el periodista de América TV su conversación con este medio. En sus historias de Instagram, Daniel publicó una fotografía desde la habitación que le asignaron, en la que se puede ver la vía que tiene en la mano, los anteojos puestos y el suero de fondo, Ambrosino le explicó a sus 259 mil seguidores de que se trata este cuadro médico, generando conciencia con respecto al tema.

“¿Qué es la diverticulitis y qué lo provoca? La presencia de divertículos se conoce como diverticulosis. Cuándo una o más de las bolsas se inflaman, y en algunos casos se infectan, se conoce como diverticulitis”, comenzó la explicación que hizo en sus redes. “Puede causar dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y un cambio marcado en los hábitos intestinales”, cerró, y agradeció especialmente al personal del Sanatorio por los cuidados que recibió.

La explicación de Daniel Ambrosino acerca de los divertículos (Foto: Instagram/danielambrosino)

Cómo fue la anterior internación de Daniel Ambrosino

La primera vez que el periodista se vio afectado por esta enfermedad en el colon, tuvo la misma sintomatología pero en aquella oportunidad se presentó en la Clínica Bazterrica de Palermo y recibió el diagnóstico que se convirtió en parte de su vida. “Tenía la panza muy inflamada desde el domingo; después de mi programa de radio me vine a la clínica y me atendieron en la guardia. Me hicieron una ecografía, una tomografía con contraste y ahí detectaron que son divertículos”, comentó en diálogo con este medio

“Me dejaron internado en la madrugada con antibióticos vía endovenosa; espero que se me pase el dolor y que me manden para casa. Estoy en una habitación, dolorido, pero bien. Tranquilo”, fueron las declaraciones que dio a Teleshow en su momento. “Me están tratando muy bien, muy amables, muy atentos. Tenía una inflamación abdominal y dolor, me hicieron los estudios y prefirieron dejarme internado para tratar ese dolor. Estoy con suero y dieta líquida, esperando que se vaya la inflamación y el dolor. Estoy a té y agua”, cerró.