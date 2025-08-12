Benjamín Vicuña contó cómo es su relación con la China Suárez: “Jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”

Benjamín Vicuña habló luego de la llegada de sus hijos (Video: América TV)

Benjamín Vicuña se encuentra atravesando uno de los momentos más truculentos en lo personal: en una batalla con la China Suárez por la permanencia de sus dos hijos en el país, prohibiendo que se instalen en Turquía junto a su madre y su novio, Mauro Icardi. El lunes por la noche, el chileno estuvo presente junto a Anita Espasandín en la avante premier de Homo Argentum y habló del reencuentro con sus hijos y la situación legal con su ex.

Consultado sobre el reencuentro reciente con sus hijos, Vicuña confirmó: “Hermoso, qué te puedo decir. Muy lindo, está todo bien”, señalando que logró compartir tiempo de calidad y que la situación familiar se encuentra en calma.

En el plano sentimental, el intérprete reconoció el apoyo fundamental de su pareja y ponderó el momento que atraviesan. “Estamos muy bien juntos. Estamos muy bien y es un apoyo. Fueron momentos especiales, que en algún momento voy a poder decantar, entender y compartir, pero no hay nada más que decir”, resaltó, manteniendo cierta reserva sobre los detalles de su vida afectiva, pero sin ocultar la buena sintonía.

Ante las preguntas sobre la interacción pública con la madre de sus hijos, Vicuña fue tajante: “Nunca jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos”. Y aunque reconoció etapas de distancia y momentos de armonía tras la separación, también tomó responsabilidad por el quiebre: “Fuimos encontrando una manera de relacionarnos muy armónica, muy flexible, de entendimiento. Es una pena, se rompió. Somos todos responsables, soy responsable, pero vamos a encontrar una manera de que todo funcione para el bien de los chicos”.

Benjamín y Anita estuvieron presentes en el estreno de la nueva película de Guillermo Francella (Foto: RS Fotos)

Sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en torno a dichos posteos recientes, prefirió no extenderse: “No voy a hablar. Menos en un estreno, porque la verdad que es un papelón. Me están mirando como un bicho raro mis colegas”.

El ciclo de Intrusos debatió, además, la exposición mediática surgida a raíz de los dichos de la expareja de Vicuña y el modo en que las redes sociales y el universo digital amplificaron el conflicto. El panel analizó la reacción del actor frente a los posteos y cómo eligió priorizar la resolución interna de los desencuentros: “Lo importante se resuelve puertas adentro, en este caso con mis hijos y el resto, nada. Eso esas son cosas de redes sociales”, insistió, marcando distancia respecto de polémicas públicas.

El posteo al que hicieron referencia los cronistas fue el que hizo Eugenia antes de viajar a Estambul en soledad con el delantero del Galatasaray. En este la actriz lo acusó de mal padre, de no pagar las cosas y de tener un problema de adicciones, que hasta el momento se desconocía. Esto habría generado problemas entre el actor chileno y su novia, quien pidió explicaciones al respecto de los dichos de su ex.

La crisis que habría atravesado Benjamín Vicuña y su novia tras el posteo de la China Suárez (Video: América TV)

Al aire de Intrusos (América TV) hablaron de esta situación que habría tenido que navegar la pareja y fue Paula Varela la encargada de desarrollar la información: “El tema es que el posteo de la China Suárez, aquel que titulo ‘el padre del año’. Ese posteo retumbó en la relación”.

“Cuando lo lee Anita le pide explicaciones a Benjamín y Benjamín se tuvo que sentar con Anita para explicar este posteo, para dar cuantas de todo esto”, desarrolló la periodista. El tema que más llamó la atención de la arquitecta fue el que aludía a supuestas adicciones.

Sin embargo, el actor chileno se tomó el tiempo para hablar en profundidad el tema con su novia y dejar en clara toda la situación. “Ahí se detuvieron, eso fue importante. Ella tiene hijos con su exmarido y comparten. Tuvo que dar explicaciones y ahí ella, por primera vez, le tuvo que explicar que tenía que ver con las adicciones, le dijo la verdad, le contó que en este momento él está bien“.

“Anita nunca había visto situaciones de adicciones al lado de él, para ella era algo desconocido”, detalló la panelista y allí Rodrigo Lussich recordó que Adrián Pallares había contado que se trataba de una adicción al sexo, pero la periodista lo desmintió: “Es otro tipo de adicción la que le contó Benjamín a ella y le contó cómo pudo salir o no salir, cómo es la pelea diaria o no. Le dio muchos detalles y fue un gran tema en la pareja”.