La palabra de Benjamín Vicuña luego del acuerdo con la China Suárez: “No cedí nada”

La palabra de Benjamín Vicuña luego del acuerdo con la China Suárez

Tras el polémico posteo de la China Suárez, y el posterior escándalo mediático, este viernes, la relación entre Benjamín Vicuña y su expareja parece haber alcanzado una nueva etapa de paz. Todo sucedió luego de que los abogados de ambos alcanzaran un acuerdo para que la actriz pudiera salir del país con sus hijos. En ese marco, el chileno habló del conflicto y contó cómo es su vínculo actualmente.

“¿Cómo estás con las declaraciones de Eugenia?. Dijo que ahora lo trataban los abogados”, le consultó un periodista de Sálvese Quien Pueda (América) a Vicuña mientras el chileno caminaba a toda velocidad por las calles de Buenos Aires. En un intento por evitar el diálogo, el actor solo expresó: “Bueno, justamente lo comentan los abogados”.

Con la idea de ahondar más en el tema, otro comunicador le consultó: “¿Llegaron a un acuerdo para que se puedan ir con sus hijos?”. Esta vez, a pesar de su visible mal humor, el actor devolvió: “Siempre se habló de un acuerdo que estaba firmado para que los chicos vayan ahora de vacaciones. Van conmigo, van con la madre. Eso estaba hablado desde un principio”.

Benjamín Vicuña y la China Suárez firmaron un acuerdo después del escándalo

Fue entonces cuando los cronistas le preguntaron por el permiso que él le había revocado a Suárez: “Se lo habías revocado pero parece que finalmente cediste con eso”. Lejos de dar detalles, Vicuña comentó: “No, no cedí nada. Fue el orden de lo que hablamos desde un principio. Lo que pasa es que a veces todo se tergiversa en los medios, las comunicaciones y las cosas. Eso fue siempre desde un principio, fue lo que conversamos y no hay más vueltas”.

Al ser consultado por cuánto tiempo permitiría que sus hijos viajen, el chileno respondió: “Sí, sí, van a ser algunos días, así que está todo tranquilo”. Mientras Benjamín seguía caminando, con el objetivo de alejarse de las cámaras, un comunicador le preguntó por el llamativo posteo de la actriz: “¿Cómo te encontrás a días del posteo de la China, después de todo el escándalo mediático? ¿Vos estás bien?”. Luego de unos segundos de silencio, el artista simplemente comentó: “Sí, estoy trabajando. Estoy con mis hijos. Sigo con mi vida como hay que seguir”.

Por último, los periodistas quisieron saber cómo continuaba la relación con su expareja, ya que los rumores destacan que ya no existe vínculo entre ambos. “Son momentos que obviamente que uno trata de que todo sea más selectivo, ordenado. Así que no hay problema”, dijo Vicuña antes de alejarse, dando por terminada la charla.

El actor chileno habló del acuerdo que alcanzó con la China Suárez

Según informó Tatiana Schapiro en DDM (América), el regreso de Suárez al país coincidió con el acuerdo judicial, todo a una semana del escandaloso posteo: “Tenían que firmar ellos dos, que no se vieron. Ellos siguen sin hablar entre ellos. La comunicación es a través de sus abogados. Pensé que tal vez se iban a ver, pero no. La firma es un acuerdo que logran Agustín Rodríguez, abogado de la China, y Máximo Petracchi, el abogado de Benjamín. Realmente son ellos los que logran este acuerdo, porque estaba muy difícil la situación”.

A continuación, la comunicadora expresó: “Benjamín Vicuña ya levantó la restricción para que la China pueda sacar a los niños del país. ¿Cómo es el acuerdo y cómo van a ser los próximos días? Mañana se estarían yendo Vicuña de vacaciones con sus hijos al sur. Me dicen que iría a Villa La Angostura. En el sur también está cerquita Pampita con sus hijos. Sería lógico pensar que después se van a juntar los hermanos”, mencionó la periodista del ciclo que conduce Mariana Fabbiani. “En el sur también está Wanda”, detalló, sobre la coincidencia.

“Benjamín se va al sur con sus hijos de vacaciones y los trae dentro de una semana. El 25 o 26 de julio se está yendo la China con los chicos a Turquía. Es por dos semanas. Ya está levantada la restricción parental para que ella pueda viajar con los niños”, señaló. “Los nenes se van dos semanas al sur con su papá y después dos semanas con su mamá a Turquía y van a estar volviendo entre el 8 y el 9 de agosto. Hay que ver los pasajes, pero esa es la idea″, pormenorizó.