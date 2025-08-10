Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Doechii anunció su gira mundial en Lollapalooza Chicago y podría pisar suelo argentino en la edición del Hipódromo de San Isidro (Crédito: C3 y DF Entertainment)

A lo largo de cuatro días, Lollapalooza Chicago, el festival madre que inició el fenómeno musical en el mundo, se robó todas las miradas con shows de calibre internacional. Así, más de 400.000 personas disfrutaron las performances de todo tipo de artistas, de los cuales, muchos podrían llegar a pisar suelo argentino en cuestión de meses para celebrar una nueva edición del evento en el Hipódromo de San Isidro.

Uno de los headliner en la ciudad de Chicago, y que cuenta con chances de formar parte del line up argentino, es Tyler, The Creator. Originario de California, el joven se consolidó como una de las voces más prominentes dentro del rap y R&B Odd Future, surgido a principios de los años 2000.

Tyler, The Creator causó sensaciones con la presentación en vivo de su último álbum Don't tap de glass

Desde sus inicios fue destacado por su capacidad para explorar nuevas dimensiones líricas en sus composiciones. Durante su evolución musical, Tyler fue construyendo un perfil polifacético. Constantemente, el joven buscó superar y sobre todo reinventarse, principalmente a través de trabajos como “Flower Boy” de 2017 e “Igor” de 2019, álbumes aclamados por revitalizar el concepto del hip hop alternativo. En dichas producciones, Tyler no solo enfatiza su destreza como letrista, sino que además explora sonidos poco habituales y temáticas que se apartan del discurso dominante en la música urbana estadounidense.

Los rumores apuntan a Tyler, The Creator como uno de los posibles headliners en Lollapalooza Argentina 2026

Miles de fans celebraron a Tyler, The Creator en Estados Unidos

Con esa energía, el rapero celebró su reciente álbum Don’t Tap The Glass. A menos de un año del éxito de CHROMAKOPIA, el joven hizo un tributo abierto al baile y a las raíces del género que representa. El álbum apuesta por crear un espacio sonoro donde el movimiento y la libertad corporal sean el eje central, devolviendo protagonismo a la gente y a la celebración de la música.

Role Model fue una de las figuras en la primera jornada de Lollapalooza Chicago

En el primer día del festival, uno de los talentos que causó sensación en el escenario Tito’s fue Role Model. En los últimos días, el joven atrajo las miradas luego de que la actriz Natalie Portman fuera vista bailando en el escenario de su último concierto en el Madison Square Garden de Nueva York. En ese contexto, la estrella de Hollywood se mostraba disfrutando del tema ‘Sally, When the Wine Runs Out’.

En los últimos días, Role Model atrajo las miradas luego de que la actriz Natalie Portman fuera vista bailando en el escenario de su último concierto

Otro de los fenómenos de este año fue Royel Otis. La banda australiana atraviesa un gran presente marcada por una gira de festivales de verano, que incluyó paradas en Gov Ball y Glastonbury.

Royel Maddell y Otis Pavlovic trabajaban juntos antes de reunirse un día de 2019 con sus guitarras y bocetos de canciones. Sin esperarlo, la química fluyó y dio como resultado maravillas de rock espontáneas, melodías que, de alguna manera, parecían haber existido siempre. Así lanzaron una serie de EP. En 2024, publicaron su exitoso álbum debut, PRATTS & PAIN, que marcó el inicio de su carrera; precedido por la grabación de “Like A Version” con Triple J, una versión de “Murder on The Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor. La actuación se convirtió en un éxito que alcanzó el número 1 en radios estadounidenses, el número 2 en la radio de Billboard.

Otro de los artistas que sorprendió con su actuación en el escenario T-Mobile de Chicago fue DJO. Si bien el actor y músico Joe Keery se hizo famoso en el éxito de Netflix, Stranger Things, como el deportista Steve Harrington, nunca dejó de hacer música.

Cage The Elephant, una de las bandas que podría llegar a Argentina en los próximos meses como parte del festival

Como si fuera poco, en 2022, su canción “End of Beginning”, un himno indie de su álbum Decide, se transformó en un éxito al volverse viral en TikTok. Justamente, esa canción tomó mayor relevancia cuando Robert Francis Prevost, nativo de Illinois, fue elegido como el nuevo papa. A partir de entonces, el tema empezó a circular por todas las redes, con fanáticos superponiendo la letra (“Y cuando vuelva a Chicago, ¡lo sentiré!”) con videos del nuevo Papa.

Bajo al nombre artístico de DJO, el joven ha lanzado dos álbumes de rock psicodélico brumoso y electro angular respectivamente. Ahora está de gira en apoyo de su reciente tercer álbum The Crux, mientras llega al final de un período de nueve años en Stranger Things.

Luego de su gira por Estados Unidos, los fans esperan que Ca7riel y Paco Amoroso vuelvan a presentarse en Lollapalooza Argentina

Luego de un exitoso paso por Estados Unidos, y aclamadas presentaciones en festivales como Coachella, Glastonbury y Fuji Rock, los fans esperan que Ca7riel y Paco Amoroso también sean de la partido en Lollapalooza Argentina 2026.

El dúo formó parte de la edición en 2024, en la cual presentaron BAÑO MARÍA en un jacuzzi, y en 2025, año en el que celebraron su EP Papota con musculosos trajes y hasta fisicoculturistas sobre el escenario.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron parte de Lollapalooza Argentina en 2024 y 2025

Hipnótica y carismática, Doechii también se asoma como uno de los pesos pesados para la edición argentina 2026. El éxito de la rapera comenzó de forma inesperada en 2020, luego de que grabara un video desde su cama cantando la versión de Anxiety, uno de los mayores hits de la última década. Así, el tema en cuestión arrancaba con un sample de “Somebody that I used to know”, el icónico hit de Gotye y Kimbra lanzado en el 2012.

Artistas de Lollapalooza Chicago (Crédito: C3 y DF Entertainment)

Hace solo unos meses, la joven de 26 años decidió regrabarla en un estudio y publicarla de manera oficial, además de sumarla a su último álbum Alligator Bites Never Heal. Inmediatamente, la canción alcanzó números extraordinarios, teniendo actualmente más de 238 millones de reproducciones en Spotify y habiendo llegado al puesto 1 en los rankings más importantes de Estados Unidos.

Doechii rompió récords con su último álbum Alligator Bites Never Heal

Con ese recorrido, la joven causó sensación en Chicago con un show que dejó al público sin palabras. Como si fuera poco, además de su gran cuerpo de bailarines, la rapera contó con un grabador gigante como escenografía, el cual en su centro tenía un vinilo con su nombre. De los costados, el lugar contaba con toboganes, los cuales la artista utilizó en diversas ocasiones.

Para cerrar su presentación, Doechii se despidió a pura alegría. Sin embargo, luego de bajar del escenario, la cámara la acompañó, mostrando cómo se subía a un auto ploteado con piel de serpiente. A un costado, el vehículo decía “Doechii tour”, anunciando su gira a nivel internacional.

Katseye levantó la bandera del k-pop en Lollapalooza Chicago

En la ciudad de los vientos, quien levantó la bandera del k-pop fue Katseye. La agrupación, formada en Los Ángeles, California, comenzó como resultado del reality show internacional The Debut: Dream Academy, emitido entre agosto y noviembre de 2023. Más de 120.000 postulantes de todo el mundo participaron en el proceso de selección.

Katseye, formada en Los Ángeles, California, comenzó como resultado del reality show internacional The Debut: Dream Academy

Su debut oficial fue el 16 de agosto de 2024 con el miniálbum SIS (Soft Is Strong), que incluye los sencillos “Debut” y “Touch”, ambos con cifras millonarias en plataformas como Spotify.

Finneas, el hermano de Billie Eillish, regresaría a Argentina en la próxima edición de Lollapalooza

Otro que dijo presente en Chicago, y que se perfila como posible nombre en el line up argentino, es Finneas, el hermano de Billie Eillish.

Finneas durante su presentación en Lollapalooza Chicago

Si bien el productor acompañó a su hermana en casi toda su carrera, y se convirtió en una figura clave en su camino al estrellato, esta vez decidió bajarse de su más reciente gira, Hit me hard and soft: The Tour. Así las cosas, el artista de 27 años emprendió su propia gira mundial, For cryin’ out loud!, en enero de este año con presentaciones en Australia y Nueva Zelanda.

Sabrina Carpenter se perfila como una de las posibles headliners de Lollapalooza Argentina 2026

Dejando lo mejor para el final, la figura del pop, Sabrina Carpenter, también resalta como posible headliner de Lollapalooza Argentina. En Chicago, la joven salió a escena con un body rosa repleto de brillos y con su nombre en el pecho. La cantante desplegó todo su talento, teatralidad y glamour en un show que relataba una historia, la cual se contaba a través de sus apariciones en una señal de televisión.

La cantante, originaria de Quakertown, Pensilvania, saltó a la fama en 2014 con su papel de Maya Hart en la serie de Disney Girl Meets World. Tras firmar con Island Records en 2021 y lanzar su álbum Emails I Can’t Send en 2022, su carrera alcanzó una nueva dimensión en 2023 cuando se unió como telonera a Taylor Swift durante la etapa latinoamericana, australiana y en Singapur de la gira Eras Tour.

En 2024, Sabrina Carpenter lanzó su sexto álbum de estudio, Short n’ Sweet, que alcanzó el número uno tanto en el Reino Unido como en el Billboard 200 de Estados Unidos

En agosto de 2024, lanzó su sexto álbum de estudio, Short n’ Sweet, que alcanzó el número uno tanto en el Reino Unido como en el Billboard 200 de Estados Unidos, lo que la consolidó como una figura dominante en la escena pop.

En la ciudad de los vientos, la joven también interpretó “Manchild”, el adelanto de su nuevo álbum, Man’s Best Friend, el cual verá la luz en cuestión de semanas y promete ser toda una sensación, la cual podría desatar la euforia de los fans argentinos en el Hipódromo de San Isidro.

(Crédito: C3 y DF Entertainment)