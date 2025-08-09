Teleshow

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

En medio de la polémica por su separación de Daniela Celis, el influencer respondió a las preguntas de sus seguidores

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Thiago Medina habló de su
Thiago Medina habló de su corazón luego de la separación con Daniela Celis (Foto: Instagram)

Tres meses atrás, Thiago Medina y Daniela Celis, quienes se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), tomaron la decisión de ponerle fin a su relación, pero con la intención de mantener el vínculo a causa de sus gemelas Laia y Aimé. Desde ese momento, ninguna de las dos partes se mostró en una nueva relación, aunque surgieron diferentes rumores. Por lo que, cuando el viernes por la tarde, Thiago se animó responder a las preguntas de sus seguidores, hubo un tema que se repitió: el estado de su corazón.

Los últimos días circuló un rumor de que estaba saliendo con la Katia La Tana Fenocchio, la mujer que ingresó en la última edición del reality más famoso en una moto de color rosa. Uno de sus seguidores quiso saber si estas versiones de romance eran real y el influencer no dejó pasar la oportunidad para aclarar la situación: “Buenos días, gente, la verdad que no sé de donde sacaron que estoy con la Tana, pero bueno, de algo tienen que hablar”, escribió con algo de molestia. Y siguió: “Siempre vinculándome con alguien, me parece una boludez”.

En esta misma línea, sin dar ningún nombre en particular, le consultaron si se encontraba en pareja y nuevamente fue tajante: “No, no estoy en pareja con nadie. De a poco, quiero estar un tiempo solo para enfocarme en mis proyectos". Aunque advirtió: “No estoy negado a nada“.

Thiago negó los rumores de
Thiago negó los rumores de romance con la Tana

Esto no fue suficiente para acallar las consultas de los internautas, por lo que decidió hacer un posteo en su feed. Con una serie de fotos parado frente al espejo, escribió: “Hoy no estoy para relaciones, quiero vivir mi vida tranqui y disfrutar”. Cabe mencionar que hace unas semanas, el influencer también fue vinculado con otra ex Gran Hermano, Belén Etchart, una de las más destacadas de la edición 2015.

Todo esto comenzó luego de que Medina y Daniela tuvieran un enfrentamiento silencioso en las redes, mostrando que la situación no está tan bien luego de la separación. La semana pasada, Daniela compartió un video junto a sus dos hijas. En este se puede ver a las dos llorando en la cama de su mamá y ella intentando consolarlas en la soledad de la habitación. “Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada, respira, que te juro que la vida pone todo en su lugar“, fue la reflexión que le sumó al video.

En un principio pasó inadvertida, pero tomó un nuevo significado cuando la mañana del sábado, Thiago subió un extenso descargo que parecería apuntar contra la madre de sus hijas. “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer momento junto a mis hijas, la verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido“, comienza el extenso texto que compartió Medina en sus historias.

La Tana, una de las
La Tana, una de las participantes más mediáticas del último Gran Hermano (Prensa Telefe)

Y siguió: “Hay que facturar, ¿no?, yo lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando mierda de los demás para generar un poco de vistas". Lejos de dar el tema por terminado, agregó: “Yo daría mi vida por mis hijas y no hace falta dar tantas explicaciones porque no quiero andar metiendo a mis hijas en un problema de adultos y eso es lo que no entiende mucha gente”.

Soy un pibe de 22 años y tengo mucha más madurez que mucha gente para no andar dando nombres”, sumó dándole más misterio a la publicación y continuó: “Espero que los padres y madres me entiendan y las cosas no son como las cuentan, si quieren contar que cuenten bien”.

Desde ya les aviso que todo lo que brilla no es oro y que la gente piensa que es todo color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto, hay límites y yo ya me cansé. Les deseo que tengan un excelente día”, cerró su descargo el infuencer y retomó su actividad normal en las redes sociales.

