La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Tres meses después de haber confirmado su separación, Daniela Celis y Thiago Medina coincidieron en una salida pública junto a Julieta Poggio y Nacho Castañares, acompañados también por las gemelas Laia y Aimé, hijas de Thiago y Daniela, en un reencuentro que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores y en redes sociales.

Esta tarde de distensión al aire libre no fue solo una postal familiar: sumó también la presencia especial de Julieta y Nacho, quienes son los padrinos de bautismo de las gemelas, consolidando aún más el lazo entre ellos más allá de la amistad que los une desde su experiencia en televisión.

La jornada a pleno sol y naturaleza se dio luego de semanas de rumores, indirectas y versiones cruzadas sobre el presente sentimental de Daniela y Thiago tras la ruptura. Las imágenes compartidas por el grupo muestran a todos interactuando con las niñas y disfrutando de actividades en una granja: Laia y Aimé, protagonistas indiscutidas del día, exploraron y jugaron rodeadas del afecto de sus seres queridos.

El grupo pasó la tarde al aire libre, rodeados de animales

En una de las historias de Julieta se destacó la frase “sábado en familia” como reflejo de la armonía y el bienestar que primó durante el encuentro, aun en medio de las repercusiones que genera en el entorno mediático la situación de los adultos.

Este almuerzo campestre, en el que abundaron risas, charlas y gestos de complicidad, funcionó como una suerte de tregua para la expareja sobre la que circulan especulaciones acerca de posibles nuevos romances de Thiago y mensajes encriptados en redes. El hecho de que Daniela y Thiago prioricen compartir tiempo juntos junto a sus hijas y padrinos, habilita la lectura de una apuesta consciente al cuidado del entorno afectivo de las niñas, preservando la unión y la presencia familiar pese a los cambios de la vida adulta.

Julieta y Nacho, además de amigos y compañeros inseparables, ocupan un rol fundamental como padrinos de bautismo, fortaleciendo su vínculo con las gemelas y acompañando la transición de la familia en una etapa sensible. La escena trasciende el eje de la separación y muestra un entramado de afectos donde el respeto, la crianza compartida y el apoyo mutuo se imponen por sobre rumores y proyecciones ajenas.

Thiago y Daniela mantienen el vínculo por las pequeñas

Así, la salida de Daniela, Thiago, Julieta y Nacho junto a Laia y Aimé se convierte en testimonio de una manera de reconstruir la cotidianeidad tras la ruptura sentimental, preservando espacios de encuentro y cooperación, y dejando en claro que la prioridad sigue siendo el bienestar y la felicidad de las gemelas y el núcleo afectivo que las rodea.

Un día antes Thiago salió a aclarar la versión de que estaba saliendo con Katia Fenocchio, más conocida como La Tana, de la última temporada de Gran Hermano. “Buenos días, gente, la verdad que no sé de donde sacaron que estoy con la Tana, pero bueno, de algo tienen que hablar”, escribió con algo de molestia. Y siguió: “Siempre vinculándome con alguien, me parece una boludez”.

En esta misma línea, sin dar ningún nombre en particular, le consultaron si se encontraba en pareja y nuevamente fue tajante: “No, no estoy en pareja con nadie. De a poco, quiero estar un tiempo solo para enfocarme en mis proyectos”. Aunque advirtió: “No estoy negado nada“.

Esto no fue suficiente para acallar las consultas de los internautas, por lo que decidió hacer un posteo en su feed. Con una serie de fotos parado frente al espejo, escribió: “Hoy no estoy para relaciones, quiero vivir mi vida tranqui y disfrutar”. Cabe mencionar que hace unas semanas, el influencer también fue vinculado con otra ex Gran Hermano, Belén Etchart, una de las más destacadas de la edición 2015.