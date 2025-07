La tajante decisión de Nico Vázquez luego de sufrir una lesión sobre el escenario

Nico Vazquez sufrió una lesión mientras realizaba una función de Rocky

Más allá de su dolor y la angustia que le generó su separación de Gimena Accardi, con quien mantuvo una relación de 18 años, Nico Vázquez sigue enfocado en su carrera profesional. Así las cosas, el actor entrena constantemente para lucirse en cada una de las funciones de Rocky. Sin embargo, en las últimas horas, el joven sufrió un duro golpe sobre el escenario.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien comunicó la situación del artista en sus redes sociales. En ese sentido, más allá del golpe, el conductor de LAM (América) destacó que Vázquez continuaría con las funciones a pesar del dolor. “Nico Vázquez hará función lesionado”, comenzó diciendo el periodista.

Ángel de Brito habló del golpe que sufrió Nico Vázquez (Instagram)

Luego, en su siguiente story, de Brito le comunicó a sus fanáticos el detrás de escena de la situación que afrontaba Vázquez: “Fue una piña en la costilla en una de las escenas”. Noche a noche, el actor da vida a la historia de Rocky Balboa en el teatro Lola Membrives. En ese sentido, semanas atrás, el joven le agradeció a Sylvester Stallone por permitirle interpretar al personaje y hasta lo saludó por su cumpleaños.

La repercusión del gesto no tardó en llegar a Hollywood. Stallone compartió el video del homenaje en su cuenta oficial de Instagram, donde escribió: “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”, junto a un emoji de guante de boxeo, símbolo inconfundible del personaje que lo llevó a la fama mundial.

Ángel de Brito confirmó que Nico Vázquez hará una función lesionado (Instagram)

El homenaje ocurrió el 6 de julio, minutos antes de que finalizara la función. Nico Vázquez, caracterizado como Rocky Balboa, tomó el micrófono y dijo frente a un auditorio repleto: “Hoy es el cumpleaños de Sylvester Stallone. A vos, que confiaste en nosotros, desde acá, desde Argentina y en español, te cantamos…”. Acto seguido, comenzó el clásico “Feliz cumpleaños”, coreado por todo el público de pie.

La obra tomó un significado especial para Vázquez en medio de su separación de Gimena Accardi. Días atrás, el actor se emocionó en el escenario y no pudo contener las lágrimas frente a un público que había colmado la sala.

La obra de Rocky tomó un nuevo significado para Nico Vázquez en medio de su ruptura con Gimena Accardi

“Han sido un público increíble. Ha sido una semana extraordinaria y dura a la vez. A veces ustedes ni saben lo que pasa acá”, confesó el protagonista de la historia, con la voz quebrada, buscando cómplices en sus compañeros de elenco y en la multitud. El eco de un rumor flotaba en el aire, ese que había ocupado portales y conversaciones en los últimos días: la confirmación de su separación de Gimena Accardi tras dieciocho años juntos. Esa herida aún abierta, de la que prefería no hablar directamente, determinó el pulso íntimo de la noche.

El actor reconoció que el escenario, lejos de ser un refugio donde esconder las cicatrices, se transforma en una cancha inesperada donde el dolor se convierte en motor. “Uno se siente mal, mejor, peor. Y lo vas transitando. Y a través del escenario te vas dando cuenta que podés superar cualquier cosa. Es increíble la potencia, la energía que nos dan. Lo hablábamos hoy con los compañeros. Es algo difícil de describir. Por eso siempre digo que tenemos uno de los trabajos más lindos del mundo”, se permitió declarar.

En medio de la ovación, asomaron los nombres que tejieron su vida y su carrera. “El mejor elenco que pude haber elegido. Muchos de ellos son amigos y hoy, estando en el Día del Amigo... Sé que puede sonar un día comercial, pero es un día que te hace acordar un poco más, ¿no? ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos no tenés? Es increíble poder festejarlo en un escenario con tantos amigos, con tantas amigas”, expresó. Así, la jornada cobraba otro sentido en el teatro: no solo se celebran los lazos que se mantienen, también se evocan los que ya no están. ¿Cómo se sigue en pie cuando falta tanto?