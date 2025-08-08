Teleshow

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano

El ganador de la edición 2022/23 del reality sigue alejado de los focos mediáticos y culminó una de sus grandes metas personales

El joven que una vez emocionó a millones detrás de la pantalla hoy celebra la concreción de un sueño largamente buscado: Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado, diez meses después de haber finalizado los exámenes finales.

El ganador de Gran Hermano (2022/23) marcó este nuevo hito con una mezcla de alegría, gratitud y nostalgia, en una ceremonia donde la Universidad Católica de Salta le abrió sus puertas, pero también cerró, para él, una etapa inolvidable.

Esta historia conecta con el otoño de 2024, cuando el aire salteño se impregnó del sonido de la celebración. El joven, que saliera al escenario público caminado con sigilo y estrategia por la incesante mirada de las cámaras del programa, volvió a captar la atención. Ya no como modelo, tampoco como celebridad de las redes o estrella televisiva, sino como profesional recién egresado.

Marcos Ginocchio se recibió de abogado: así fue su festejo

Tenía veinticuatro años cuando anunció el final de sus estudios y la aprobación de la última materia que lo separaba de la meta. “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañado por imágenes de ese día teñido de harina y huevazos, vestigios de una tradición universitaria que nunca pierde su magia.

“Abogado Ginocchio”, se leía en el característico cartel que sostenía con orgullo. Lo rodeaban amigos, bocinas, canciones y una camioneta que surcaba calles salteñas al ritmo de la victoria. ¿Cuántos sueños hay allí, entre risas polvorientas y abrazos apretados?

En las fotos, donde la alegría escapa de lo digital, aparecía también Mora, la perra que el joven adoptó tras dejar la casa de Gran Hermano. Tanto ella como su dueño personifican nuevas etapas: para él, la del profesionalismo; para ella, la del refugio y el afecto genuino.

Pasaron los meses. Llegó la ceremonia formal. El diploma, el verdadero, por fin en las manos de Marcos. Lo acompañaron sus compañeros de cursada, autoridades universitarias y aquellos profesores que vieron su lucha diaria entre aulas, compromisos y, durante un tiempo, la popularidad avasallante del reality. En el posteo compartido, la música de Billie Eilish, Birds of a Feather, flotó como una melodía de fondo, envolviendo el instante en un aura única.

El festejo de Marcos Ginocchio
El atuendo no desentonó: traje negro y camisa blanca, sobrios, clásicos, alejados del show y cercanos al hombre que desea demostrar que los sueños, grandes o chicos, también se conquistan en silencio. “Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió el joven abogado al pie de un video que compartió a sus seguidores.

En una reciente charla en Cortá por Lozano se refirió a la especialidad en la que le gustaría trabajar. “Me gusta mucho el derecho de familia”, expresó el Primo, como se lo conoció durante su paso por la casa. En su entrevista con la conductora, reflexionó sobre su experiencia dentro del reality y cómo afectó su vida. A pesar de ser muy querido por el público, Marcos comentó que no se considera un ejemplo a seguir, pero quiere retribuir todo el cariño que recibió desde su salida del programa.

La noticia, como era de esperar, no tardó en disparar una catarata de saludos y afectos virtuales. El cantante y exintegrante de MYA, Maxi Espíndola, lo resumió en una sola palabra: “¡Crack!”. Desde el otro lado de la vereda del reality, el ganador de la undécima edición, Bautista Mascia, le dedicó un “Grande primotee. Un ejemplo”, refuerzo palpable del vínculo entre quienes compartieron sueños parecidos.

De hecho, algunos de sus compañeros de la casa dejaron sus saludos. Nacho Castañares, exfinalista y amigo, eligió una sencillez rotunda: “Increíble”, acompañado de aplausos. Walter Alfa Santiago, histórico habitante de la casa, sumó: “¡Felicidades! ¡Te quiero Marquitos!” y también se sumó Daniela Celis: “Vamooo Dc. Felicidades Primoooooo!“. Quien no pasó por el saludo virtual fue su ex Juli Poggio, el gran shippeo de esa edición, aunque sí lo hizo su madre, Pato Destefani: ”Grande Primo, felicitaciones", le dedicó a su exyerno.

Detrás de cada mensaje y de cada foto, asoma una certeza: Marcos Ginocchio cerró una puerta y abrió otra, sin farándulas ni fuegos artificiales. Solo gratitud, trabajo y la convicción de saberse, por fin, abogado.

