Qué dijo Pampita cuando le preguntaron por la decisión de la China Suárez de mudarse a Turquía con sus hijos

Pampita habló de Benjamín Vicuña y de Eugenia Suárez

“Con mis hijos es un padre excelente. Hablo desde mi realidad y desde la realidad de mis hijos. Ellos lo aman y lo admiran. Esa es nuestra verdad, la de mi familia”. Con estas palabras, Carolina Ardohain, conocida como Pampita, reafirmó su postura sobre el rol de Benjamín Vicuña como padre, en medio de la controversia pública que involucra a su expareja y a Eugenia la China Suárez.

La declaración, recogida por Infama (América), cobra especial relevancia tras el reciente posteo de Suárez en redes sociales, donde cuestionó abiertamente a Vicuña como papá y expareja. En ese contexto, Pampita optó por subrayar la experiencia positiva de sus propios hijos con el actor chileno, desmarcándose de las disputas ajenas.

La China Suárez y Rufina hacia una nueva vida en Turquía

La llegada de Pampita al aeropuerto de Ezeiza se convirtió en el escenario de un interrogatorio mediático sobre la decisión de la China Suárez de mudarse temporalmente a Estambul junto a su hija mayor, Rufina Cabré, para acompañar a su pareja, Mauro Icardi.

Los periodistas que abordaron a la modelo no tardaron en consultarle su opinión sobre este traslado internacional, que ha generado debate en el entorno mediático y familiar. Ante la pregunta directa sobre la mudanza de Suárez y Rufina a Turquía, Pampita respondió con firmeza: “¿Cómo voy a opinar yo de la maternidad de otra persona?”. La modelo evitó cualquier comentario sobre la decisión de Suárez, marcando distancia respecto a los asuntos que involucran la vida privada de la actriz y su hija.

Cuando uno de los periodistas insistió en obtener una perspectiva “como madre”, Ardohain fue aún más categórica: “No, no. No voy a opinar nada, menos cuando es un vínculo tan cercano. No quiero involucrar a la familia de mis hijos en problemas. No opino nada de un tema que no sea mío”.

La postura de Pampita, según lo transmitido, revela una estrategia deliberada de no inmiscuirse en los conflictos que afectan a la familia de sus hijos, especialmente cuando se trata de decisiones parentales ajenas.

Esta actitud se mantuvo incluso cuando la conversación giró hacia el reciente enfrentamiento público entre Suárez y Vicuña. Pampita, lejos de sumarse a la polémica, optó por destacar la relación positiva que sus hijos mantienen con su padre: “Yo siempre voy a hablar de lo buen padre que es porque es una realidad. Me apreció el momento de decirlo porque se estaba especulando con que no lo era”.

Los juegos en la nieve de Benjamín Vicuña con sus hijos y su novia Anita Espasandin

La modelo insistió en que su testimonio se limita a su experiencia personal y la de sus hijos, evitando cualquier juicio sobre la dinámica familiar de Suárez. “Pero no opino de nada, porque no quiero tener problemas con Eugenia”, concluyó, reafirmando su decisión de no involucrarse en disputas que no le competen directamente.

Las declaraciones de Pampita, recogidas por Infama, ilustran la complejidad de las relaciones familiares ensambladas y la exposición mediática que enfrentan figuras públicas como ella, Suárez y Vicuña. La modelo dejó claro que su prioridad es preservar la armonía en su entorno familiar y evitar controversias que puedan afectar a sus hijos.

Rufina Cabré y su nueva vida en Turquía

“En el sistema europeo tenés una semana de vacaciones cada dos meses. Entonces en esa semana que tienen de vacaciones es cuando la China los va a traer acá”, explicó la periodista Karina Iavícoli en el programa Intrusos de América, al detallar la logística que permitirá a Rufina Cabré mantener el contacto con su padre durante su estadía en Estambul. Este acuerdo, que prevé dos meses de clases y una semana en Argentina, fue el resultado de una negociación entre Eugenia y Nicolás Cabré, padres de la niña, para facilitar la adaptación de Rufina a su nueva vida en Turquía.

Rufina, de 12 años, comenzará sus estudios en el British International School de Estambul, el mismo colegio al que asistieron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. La decisión de mudarse a Turquía responde a la voluntad de Suárez de acompañar a su actual pareja, y aunque la intención inicial era que sus otros hijos, Amancio y Magnolia, también se trasladaran, la situación con Benjamín Vicuña complica esa posibilidad.

El British International School de Estambul donde estudiará Rufina Cabré

El British International School de Estambul se distingue por su infraestructura y su propuesta educativa. La institución cuenta con tres campus, un campo de deportes, una pileta olímpica, un anfiteatro y tres edificios principales. El modelo pedagógico se apoya en la enseñanza de varios idiomas y en la integración de actividades académicas, deportivas y culturales, siguiendo métodos inspirados en las mejores universidades europeas. El colegio, de perfil trilingüe, pone especial énfasis en el aprendizaje de idiomas y en el desarrollo deportivo, un aspecto relevante para Rufina, quien se destaca en hockey.

La mudanza de la familia incluye también un cambio de residencia a una zona más céntrica de Estambul, lo que facilitará la asistencia de Rufina al colegio. En los próximos días, la madre de la China Suárez, Marcela, viajará con los hijos menores para sumarse a este proceso de adaptación, en un esquema que prevé idas y vueltas entre Argentina y Turquía.

La China Suárez disfrutando de Estambul, Turquía

El acuerdo entre Suárez y Cabré establece que, tras 60 días de clases, Rufina regresará a Argentina durante una semana, aprovechando el receso escolar que, según el sistema educativo europeo, se produce cada dos meses. Esta dinámica busca equilibrar la continuidad educativa de la niña con la posibilidad de mantener el vínculo con su padre y su entorno en Argentina.