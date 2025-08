Benjamín Vicuña explicó por qué estuvo en el cumpleaños de la hija de Pampita y Roberto García Moritán

Benjamín Vicuña habló de las fotos con Pampita en la nieve (Desayuno Americano. América)

El actor Benjamín Vicuña no calló nada y se refirió sin vueltas sobre el futuro y la crianza de sus hijos en una entrevista exclusiva con Desayuno Americano (América). Detenido unos segundos por el cronista, con la calma de quien sortea preguntas mil veces hechas y con uno de sus hijos caminando a su lado, el actor chileno resumió el presente de su paternidad: “Bien, estoy bien, con mi chiquito, gracias por no grabarlo. Estamos terminando las vacaciones de invierno, así que bien, con Benicio, Beltrán y Bauti, y bueno, Magnolia y Amancio que están en Turquía y vuelven estos días de las vacaciones”.

La mirada del periodista se volvió ineludible: ¿hubo un acuerdo con la China Suárez sobre la crianza compartida, cómo continuarían los días de los menores finalmente? El intérprete bajó el tono y buscó la comprensión de todos: “Chicos, no podemos seguir hablando más del tema porque la verdad es que no da para más. Hay un arreglo, por supuesto... bueno, no hay un arreglo, estamos buscando una manera para que puedan estar con su mamá y puedan estar conmigo, para que vayan al colegio. Y bueno, vamos a encontrarle la vuelta”. ¿Cuántos padres, en ese instante, piensan en soluciones posibles para el calendario y el corazón de sus hijos?

Un tema que late y duele para el actor de origen chileno es la exposición mediática de sus hijos. Respira hondo, mide su respuesta: “Son muy chiquitos y es un tema delicado, pero me imagino que en su momento vamos a hablar de eso”. ¿Qué protección pueden ofrecer las palabras cuando la fama se transforma en rutina cotidiana? Cada respuesta se convierte en un escudo.

El cumpleaños de Ana García Moritán

Intento de comparación. El periodista tienta un paralelismo con la situación de Nicolás Cabré, quien permitió que su hija Rufina permaneciera en Turquía junto a su madre, la China Suárez. Pero Vicuña traza un límite claro: “No me hagas hablar de Rufina, la amo, tiene un vínculo súper lindo con Nico, pero cada uno educa y cada uno hace lo que puede”. La vida privada queda allí, a salvo, sin que ni una palabra la roce.

La conversación avanza hacia los rumores recientes sobre un supuesto reencuentro en el sur del país con Pampita y días compartidos. Vicuña entonces aprovecha a desmentir con firmeza el chisme de unas vacaciones familiares conjuntas: “Yo fui de vacaciones con mis hijos, se armó un tema porque coincidimos en el cumpleaños de Anita, porque es hermana de mis hijos. Fuimos con mi novia y con sus hijos, pero después salió como que habíamos vacacionado juntos, cualquier cosa. No hay nada nuevo, es lo que vengo haciendo como muchas personas lo han visto durante muchos años, intentar tener un buen vínculo, intentar construir una familia, de contrato, con maneras”, agregó como un tiro por elevación a otra relaciones.

Y para dejar en claro su pensamiento, destacó: “Siempre le intentamos encontrar la vuelta, y en ese sentido es lo que espero que también en algún momento podamos hacer con los más chiquitos, porque es lo mejor para ellos, básicamente”.

Benjamín Vicuña junto con su pareja, Anita Espasandin

La última pregunta lo pone a prueba en un terreno íntimo: su actual relación con Anita Espasandín, tras una serie de rumores y versiones de distancia entre ambos. Cortando de raíz cualquier especulación, la voz de Vicuña suena liviana y sincera: “Estamos súper bien, contentos, enamoradísimo... me acompaña, está al pie del cañón y me demostró su grandeza y capacidad”.

¿De qué manera se construye una familia ante los flashes, las preguntas y la incertidumbre? Benjamín Vicuña, esta vez, eligió hablar sin vueltas. Detrás de cada respuesta, deja asomar la complejidad y la esperanza de encontrar un camino para todos.