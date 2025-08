Pampita regresó de sus vacaciones en Ibiza y enfrentó los rumores de romance con Nicolás Furtado

Pampita llegó a Argentina luego de unas divertidas vacaciones en Ibiza (RS Fotos)

El aeropuerto volvió a ser testigo de la llegada de una de las figuras más observadas del espectáculo argentino. Este domingo Pampita regresó al país tras pasar unos días en Ibiza y, fiel a su estilo, se detuvo ante la prensa que la esperaba con ansiedad entre valijas y flashes. Llevaba unos anteojos oscuros que no se quitó en ningún momento y una campera de jeans holgada, en un look distendido y preparado para un viaje largo. No escapó de las preguntas ni esquivó el contacto con los cronistas. Se mostró amable y segura, marcada por una calma que sorprendió incluso en medio de la presión mediática.

“No voy a hablar mal del padre de mi hija, es la etapa que estoy transitando ahora que quiero amor y paz en todo”, señaló Pampita, manteniendo una sonrisa serena y un tono conciliador. Frente a los rumores y versiones, la modelo eligió el equilibrio. Su decisión de no entrar en polémicas y de poner en palabras un deseo de armonía se hizo evidente en cada respuesta. La reaparición en Buenos Aires no solo marcó el cierre de sus vacaciones europeas sino también el comienzo de una etapa en la que la prioridad parece ser la tranquilidad personal y familiar.

Pampita volvió a defender a Benjamín Vicuña como buen padre, luego de las acusaciones de la China Suárez

El interés de los medios se dirigió rápidamente hacia su presente sentimental y las vinculaciones que surgieron en las últimas semanas. Cuando le preguntaron por su relación con Nicolás Furtado, Pampita fue tajante. Explicó que la interacción se limitó al ámbito profesional, dejando claro que los rumores de romance no tienen sustento. “Tuvimos que promocionar varios eventos y nos dijeron ‘hagan la foto’ y la hicimos, no hay nada más”, afirmó sin rodeos. Alejada de las especulaciones, dejó establecido que no existe ningún tipo de lazo sentimental con el actor y que todo se trata de cuestiones laborales ajenas a la intimidad.

Pampita se mostró feliz en su arribo a Buenos Aires antes de reencontrarse con sus hijos

Otro de los temas inevitables fue la defensa pública que realizó de Benjamín Vicuña, tras los comentarios negativos emitidos por la China Suárez sobre el actor en su rol de padre. Pampita no dudó en reiterar su posición y argumentó que actúa en función del bienestar de sus hijos y de la propia verdad de la familia que conforma junto al actor chileno. “Yo siempre voy a hablar de lo buen padre que es Benjamín porque es una realidad, me parecía el momento de decirlo. Yo hablo desde mi realidad, desde la realidad de mis hijos, mis hijos aman a su papá, es muy buen padre, esa es nuestra verdad, la verdad de mi familia. No opino nada de la mamá de los hermanos de mis hijos”, explicó con firmeza y mesura, evitando alimentar enfrentamientos mediáticos o discordias públicas.

Pampita habló con la prensa al llegar a Argentina después de unas vacaciones en Ibiza. "No pasó nada con nadie", aseguró con respecto a su presente sentimental

La separación reciente de Martín Pepa también ocupó una parte del diálogo entre Pampita y los medios. La modelo respondió con sinceridad acerca de los motivos detrás del final de la relación y descartó que la distancia geográfica fuera el principal obstáculo. “Yo no creo que sea la distancia, creo que las cosas prosperan si hay amor suficiente para que prosperen, obviamente es complicada la distancia pero si hay amor se puede”, sostuvo, dejando entrever una concepción madura sobre el amor y la pareja. Expuso que no le atribuye a la distancia el desenlace y que cree en la fortaleza de los vínculos genuinos más allá de los kilómetros. Sus palabras reflejaron una postura desacoplada de los argumentos tradicionales y enfocada en la autenticidad de los sentimientos.

El contexto europeo y las repercusiones de su estadía en Ibiza no pasaron desapercibidas. Pampita se transformó nuevamente en fenómeno viral tras compartir un video en bikini al borde de una piscina de la isla española. La imagen fue acompañada de una ola de elogios y superó el millón de reproducciones en solo tres horas, con cientos de comentarios admirativos en su cuenta de Instagram, donde la modelo reúne más de 8,2 millones de seguidores. Los mensajes que colmaron sus redes resaltaron desde su belleza hasta la frescura con la que se mostró, sin poses forzadas ni artificios, bajo el sol intenso y con una naturalidad que sus fans celebraron. Como en tantas ocasiones, su espontaneidad resultó ser el mayor atractivo, encendiendo una vez más las redes y las conversaciones en torno a su figura.

Pampita habló de su separación de Martín Pepa: "No fue la distancia"

Durante sus jornadas en Ibiza y Madrid, Pampita estuvo acompañada de su hermano Guillermo, de su cuñada Male Zermoglio y de su amiga y maquilladora Estefanía Novillo. Compartió escenas de relax, playas y comidas al aire libre, instalando en sus redes sociales imágenes de una rutina simple y distendida. “Llegamos a casa, así se vive Ibiza a modo relax total. Feliz de disfrutar lo mejor de esta isla mágica”, expresó describiendo los días de descanso que eligió para marcar su propio cambio de ritmo lejos del invierno porteño y cerca de quienes la acompañan en los momentos personales más significativos.

Pampita disfrutó del sol y de las fiestas nocturnas en Ibiza junto a un grupo de amigos (Instagram)

El núcleo íntimo también ocupó un lugar destacado tras la declaración pública de su amiga y DJ, Puli Demaría, quien dio cuenta de cómo Pampita afronta el momento posterior a la separación. “Caro está bárbara y está de viaje, la está pasando divino y muy bien. Ella vivió dolores mucho más profundos, serios y dolorosos en serio. Eso a ella la enseñó a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera”, compartió en diálogo con la prensa. Así, se consolidó la imagen de una Pampita resiliente y en búsqueda del bienestar junto a su entorno más cercano.