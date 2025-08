La Joaqui desafió a Luck Ra en vivo: “Nos traes acá a todos, nos presionás, cantate una vos, rata”

La presencia de la Joaqui como co-coach aporta creatividad y visibilidad a la relación profesional y personal con Luck Ra

“¿Viste que dijo ‘que elegí’? No me dejó elegir nada, ni una canción me dejó elegir, eligió todo él”, lanzó la Joaqui con una mezcla de humor y picardía, dejando en evidencia la dinámica interna que se vive entre los coaches invitados y los titulares en La Voz Argentina 2025.

La artista, que acompaña a su pareja Luck Ra en la etapa de Batallas, no dudó en compartir con los participantes y el público la forma en que se toman las decisiones musicales dentro del equipo, subrayando que, pese a la imagen relajada que proyecta el cantante cordobés, la última palabra suele ser suya. En la emisión del domingo por la noche, la interacción entre ambos artistas se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Mientras Luck Ra se preparaba para anunciar la batalla entre Federico Mestre y Nicolás Giménez, la Joaqui lo desafió abiertamente frente a todo el equipo: “Cantanos una vos, nos traes acá a todos, nos presionás a todos, cantate una, rata”. Dirigiéndose a los participantes, añadió: “¿Cuál quieren que cante? Él les hace lo mismo”.

Ante la presión, el coach accedió y entonó “Un día es un siglo sin ti” frente a su pareja y los concursantes, generando un ambiente distendido y cómplice, entre los artistas y los participantes presentes en el ensayo.

La complicidad entre ambos no solo aportó un tono lúdico a la jornada, sino que también permitió visibilizar el proceso de selección de repertorio, un aspecto central en la preparación de los concursantes.

Según relató la Joaqui, Luck Ra no solo asume el liderazgo en la elección de las canciones, sino que incluso planifica estratégicamente los desafíos vocales para cada participante: “Me dijo ‘mirá a este que se hace el vivo le voy a poner esta con una octava arriba, vas a ver’. Les aviso, después acá viene y se hace el copado, pero en realidad la buena soy yo”, bromeó la artista, dejando claro que, aunque la imagen pública de su pareja sea la de un coach accesible, detrás de escena existe una estrategia definida.

La Joaqui y su juego en La Voz

La presencia de la Joaqui como co-coach en el equipo de Luck Ra responde a la dinámica habitual de La Voz Argentina, donde los coaches principales reciben el apoyo de colegas del ámbito musical para potenciar el rendimiento de sus equipos durante la fase de Batallas. Esta colaboración, lejos de limitarse a la asesoría técnica, se convierte en un espacio de intercambio creativo y, en este caso, en una oportunidad para que el público conozca la relación personal y profesional entre ambos artistas.

El episodio del domingo se suma a una serie de momentos destacados en la actual temporada del certamen, donde las decisiones de los coaches y sus interacciones con los participantes generan debate y atención mediática. En emisiones recientes, el músico Luck Ra protagonizó otro episodio relevante al romper las reglas del formato, lo que desató un escándalo en vivo, en la edición del día de ayer por Telefe.

Tiempo de Batallas

Además, la participación de la Joaqui ha sido motivo de interés, tanto por su rol en el programa como por sus consejos sobre relaciones personales, que han circulado ampliamente en redes sociales y eso colabora para que cada participación de ella tenga un atractivo diferente.

La etapa de Batallas en La Voz Argentina 2025 continúa mostrando no solo el talento de los concursantes, sino también las dinámicas de poder, humor y complicidad que se tejen entre los coaches y sus asistentes, elementos que enriquecen la narrativa del reality y mantienen la atención del público en cada emisión.