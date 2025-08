Los consejos de Luck Ra y La Joaqui para tener una relación perfecta: “Tan simple como eso”

Los consejos de Luck Ra y La Joaqui para tener una relación perfecta (La Voz Argentina. Telefe)

La Voz Argentina(Telefe) está en una etapa decisiva: las batallas, un momento en el que la tensión y la estrategia marcan el ritmo del certamen. En estas instancias, los participantes deben enfrentarse en duelos, poniendo a prueba no solo su talento, sino también su capacidad para destacarse bajo presión. La Joaqui está como co-coach de Luck Ra, su novio, y juntos dieron algunos consejos para tener una relación sana.

Cuando llegó el momento de Michael Giménez, el joven que le pidió matrimonio en vivo a su novia y logró emocionar a todos los presentes, de prepararse para pelear por su puesto en el programa contra Pablo Galve, se tomó unos segundos para hablar con la pareja acerca del amor. “¿Qué consejo me dan los dos para tener una relación tan linda como la de ustedes?“, fue la pregunta que hizo el mendocino y que La Joaqui no tardó en responder de manera tajante.

“No nos hinchamos los huevos. La va a hacer re larga, la clave es que no nos hinchamos los huevos, tan simple como eso. Él hace lo que quiere y yo hago lo que quiero y está todo bien”, fue lo que aconsejó la cantante de RKT y no tardó en hacer una pequeña salvedad: “Lo que quiere dentro de los márgenes de la lógica”. Si bien cada uno tiene la libertad que necesita, el cantante de cuarteto es un romántico y en cada ocasión que tiene se desvive en gestos para con su novia.

La reacción de La Joaqui a la confesión de Luck Ra

“Yo soy un tipo romántico, siempre le regaló flores y me quedó con una hasta que se está marchitando para saber cuando le tengo que regalar otra”, contó Luck Ra, esta declaración no solo generó una sonrisa en la marplatense, sino que también los aplausos de los participantes presentes en el estudio.

Como sucede desde que comenzó el programa, la cantante de “Butakera” usó su cuenta de X para dar más detalles acerca de estos gestos que tiene Facundo. “Quiero que sepan que es verdad, mi varón siempre se guarda una flor en su casa para regalarme ramos nuevos antes que se pongan feas”, escribió junto a una foto que dice: “Yo no caí en sus mentiras, yo me tiré”.

En las últimas semanas, la intérprete del RKT recibió una ola de mensajes que la tildaron de “tóxica”, mientras se instaló la idea de que sus reacciones ante los gestos de Luck Ra hacia las participantes cruzaban un límite. Ante esto, respondió en Los profesionales de siempre (El Nueve): “No entienden, La Joaqui vibra. Hago chistes y piensan que hablo en serio; después, pobre mi hombre, queda sentenciado. Todos tienen miedo de estar con él”.

Frente a las dudas y rumores de que las participantes femeninas del equipo de Luck Ra podrían sentirse incómodas por sus comentarios, La Joaqui aclaró: “Para que nadie se sienta ofendido, las chicas tampoco, que no piensen que es en serio si soy su fan. De hecho, una de las chicas a la que le hice el chiste de celos es mi favorita. Sé que está mal, que es poco profesional, pero tengo favorita, obvio”.

La Joaqui se defendió de las críticas por sus comentarios sobre La Voz Argentina y habló de su amor por Luck Ra (Video: El nueve)

La artista reveló el trasfondo de su actitud en televisión y plataformas digitales: “Es obvio que era un juego, simplemente mi novio es fanático de los memes. Yo quiero ser aesthetic, no quiero que me comparen con un dragón enojado, pero a él lo hace feliz, así que le sigo el rollo”.

Para La Joaqui, la aclaración no fue una necesidad de limpiar su imagen, sino una forma de cuidar a sus pares dentro del programa. “Yo a este punto de mi vida, en mi tercera década, entendí que no le puedo agradar a todo el mundo y estoy aprendiendo a vivir con eso. Lo que yo quería aclarar era que las chicas con las que hice el chiste no se sientan que era real, porque las amo y soy su fan y no quería que ellas se sientan incómodas en su trabajo”.

Luego, añadió: “Si yo tuviera una razón para estar celosa con Facu, sería muy injusta. Porque realmente es el hombre más bueno con el que me he vinculado y no me da un motivo para ser celosa”.