Wanda Nara habló de su molestia con Marley por la nota a Mauro Icardi y si sus hijas quieren cambiarse el apellido

El sábado por la mañana regresó al país Wanda Nara y después de unos días alejada de la Argentina y de los conflictos que la esperan, unos minutos después de pisar el suelo de nuestro país se refirió a polémicas como su molestia con Marley por la entrevista que realizó con Mauro Icardi en Turquía y una delicada versión sobre sus hijas y el apellido del futbolista.

Al ser consultada sobre la nota del conductor de Por el mundo (Telefe) con su expareja, aseguró que no estaba disgustada con él aunque tampoco se la vio muy contenta. “La verdad que no me enoja... La gente piensa que todo el mundo me traiciona a mí y yo creo que cada uno elige qué hacer”, afirmó, en una nota con Infama (América). “Marley dijo que no le atendiste el teléfono”, indagaron los cronistas. ”Yo soy muy de clavar el visto, a veces. O quizás soy muy intuitiva", deslizó, filosa.

La empresaria aseguró que tampoco estaba molesta con el canal. “Hace tres años que Telefe me paga un sueldo. Yo les pasé el teléfono de mi ex. Yo estoy en contacto con Fede Levrino todo el tiempo que estaba también allá y querían una camiseta. Querían ir”, aseveró.

“¿Te molestaría que la China aparezca en Telefe? Es tu casa", le preguntaron los noteros en el Aeropuerto de Ezeiza. “A mí no me molesta nada”, lanzó, tajante para después referirse a los dichos de su ex, quien aseguró que iba a donar sus pertenencias a dos ONG. “En todo caso sería yo la que está donando. Si son mis cosas”, arrojó.

En la misma línea, afirmó que no envidiaba a su ex y a la China Suárez y se refirió a la acusación de que filtró un supuesto video íntimo del futbolista. “Yo estoy muy feliz”, “cada uno se comporta como quiere”, y “a mí no me interesa lo que digan los demás y nunca me importó”, soltó la animadora de MasterChef y Love is blind.

Cuando le preguntaron por una declaraciones de Graciela Alfano, fue más allá. “¡Pero cuánta gente que habla de mi, chicos! Yo hago mi vida. Me estás hablando que Marley habla de mí. Mi ex habla de mí. La otra chica que está con mi ex habla de mí. Yo no hablo de nadie. Yo solo respondo a quienes me atacan”, expresó, llamando a la China como “la otra chica que está con mi ex”.

Hace unos días apareció una versión que afirmaba que una de su hijas tenía la intención de cambiarse el apellido “Icardi”: “No habló de eso porque es algo íntimo de mi hija y la verdad que es algo muy triste. Es algo que vengo a hablar en familia. Es algo que contó la gente que estaba con mi hija, mi familia que estaba acá”.

En la noche del sábado, Wanda junto a sus hijas viajó especialmente a Rosario para asistir al cumpleaños de una de las sobrinas de Mauro Icardi. Una decisión que fue interpretada por muchos como un gesto contra su ex, quien se encuentra distanciado de su padre, Juan Icardi, luego de un acercamiento que tuvieron a principios de año.

“Ahora me voy a Rosario porque tengo una invitación de una fiesta familiar. Mis hijas la verdad es que pudieron ver a la familia de Rosario porque yo fui la que las llevó”, sentenció, negando que se trate de una acción contra su exmarido.

Entre las múltiples consultas, la influencer respondió si está vendiendo su departamento en Milán. “No estoy vendiendo nada, excepto una casa que es mía acá en Argentina, porque me compré una nueva”, finalizó.