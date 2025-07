El plan de Mauro Icardi para deshacerse de la ropa que Wanda Nara y sus hijos dejaron en Turquía

El plan de Mauro Icardi para deshacerse de la ropa de Wanda Nara y sus hijos (Video: América TV)

Mauro Icardi regresó a Turquía luego de más de seis meses viviendo en Argentina, instalándose en Estambul junto a la China Suárez y sus tres hijos, quienes estarán allí durante 15 días. Su vuelta no solo marcó un nuevo capítulo de convivencia en la ciudad, sino que también inició una serie de acciones decisivas respecto al pasado familiar: el delantero del Galatasaray decidió deshacerse de la ropa y objetos que pertenecen a Wanda Nara y los tres hijos que ella tuvo junto a Maxi López, quienes ya no se encuentran en la casa turca.

En el ciclo Salvense Quien Pueda (América TV), Pepe Ochoa detalló en vivo cómo sería el plan ejecutado por Icardi para donar todas estas pertenencias, revelando detalles sobre el destino solidario elegido para la ropa y las carteras que permanecían en la residencia del jugador. “Hay dos fundaciones, voy a pasar los nombres, que recibieron un mensaje de Mauro Icardi diciendo que quería donarles parte de la ropa de Wanda y de los hijos varones”, comenzó diciendo el panelista.

Las razones detrás de esta decisión, según Ochoa, son: “La excusa es acá ya no vive nadie, acá ya no van a volver y hay muchas cosas y no nos sobra el espacio. Entonces, todo lo que tengo para que sobre espacio lo voy a donar”. Entras las propiedades que llegaran a las organizaciones se encuentra la colección de carteras que la conductora de Bake Off Famosos dejó en Estambul: “Parte de las carteras que Wanda tiene allá también van a ser donadas por el señor Mauro Icardi”.

Wanda tiene una colección de carteras divida entre sus tres casas: Milán, Estambul y Argentina (Foto: Instagram)

Además, el panelista sumó información sobre el rol que ocupa la China Suárez en esta reorganización de la casa y dejó en claro que la actriz no tendría ningún vínculo con la disposición de esos bienes: “Ahora, ¿la China está atrás de este plan?, según lo que tengo entendido, por lo que me cuenta mi fuente, la China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro".

Consultado sobre el destino exacto de las donaciones, Ochoa precisó: “Bueno, las fundaciones son dos. Una se llama la Fundación Coruncuk, que ahí va a donar la ropa de los niños, calzados y algunos juguetes que Mauro tiene en Turquía. Y la otra es Foster Care Turquía va a donar ropa de Wanda, sus cosas más valiosas y varias carteras que Wanda tiene en Turquía. Las va a donar a estas dos organizaciones Mauro Icardi.” Así, quedó estipulado no solo que la ropa de los hijos y los juguetes llegarán a niños necesitados, sino también que parte del guardarropa personal de Wanda Nara, incluido el calzado y las carteras de marcas internacionales, serán redistribuidos con un fin social en el país donde residió durante los últimos años.

Durante ese intercambio en el estudio de SQP, no faltó espacio para la interpretación y el cruce personal, sugiriendo que la reacción de Icardi podría tener una lectura de revancha tras acuerdos y divisiones de bienes en las recientes separaciones de la familia. Ochoa expresó: “Venganza total para mí, porque Wanda dijo: Yo me quedo con todo lo de Argentina. Y él le dijo: ‘¿Sí? ¿Vos te quedas con todo lo que hay allá? Entonces, yo, querida, agarro tus dos carteras, tus tres tapadas y las cosas de los pibes".

El trasfondo de estas acciones da cuenta de cómo los movimientos logísticos tras una ruptura trascienden lo íntimo para convertirse en declaraciones de principios y posicionamientos públicos. Las imágenes de bolsas llenas, los nombres de las fundaciones, la selección de objetos a donar y la exclusión de la nueva pareja de Icardi en el destino de estos bienes conforman una narrativa donde los intereses personales, las cuestiones legales y el costado solidario se mezclan y se proyectan en la escena mediática de Turquía y Argentina.