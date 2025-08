El gesto de Wanda Nara que molestará a Mauro Icardi: “Viajo a Rosario”

Luego de sus días en Europa, donde visitó Milán por algunas de sus pertenencias y tuvo un reencuentro con L-Gante en Ibiza, Wanda Nara regresó en la mañana del sábado a la Argentina y en declaraciones a los medios que la esperaban volvió a dar que hablar. La conductora se refirió al viaje que iba a emprender a Rosario en donde se reencontraría con Juan Icardi, el padre de Mauro Icardi, con quien el futbolista está distanciado. Un polémico gesto que sigue agitando las aguas entre la expareja.

“¡Felicidades por el video! ¿En qué te inspiraste para esa letra?“, le preguntaron a la influencer sobre ”Tóxica", la canción que lanzará en los próximos días, en una nota con Intrusos (América) de la que tuvo un adelanto Secretos verdaderos (América) este sábado. “Creo que un poco en mí. Un poquito tóxica capaz que soy”, comentó, risueña mientras avanzaba rodeada por los periodistas y las cámaras.

Luego, se refirió al reencuentro de sus hijas con su abuelo paterno. “Viajo ahora a Rosario. Por eso no paro a hablarles porque tengo otro viaje ya”, comentó, mientras aseguraba que ”volví porque terminé de hacer todas mis cosas" y se refería a una polémica versión. “¿Es verdad que las nenas están tristes y se quieren sacar el apellido?“, le consultó un notero. “De eso no se puede hablar”, contestó tajante la empresaria.

Unos minutos después, en el ciclo de Luis Ventura adelantó Rafa Juli, desde el barrio en el que vive la conductora, un polémico momento que tuvo la nota de la llegada de Wanda y que todavía no salió al aire. “Lo que más me impactó fue lo del maní. No quiere comer más maní. Hay todo un tema gastronómico entre Mauro y Wanda. No sé si recuerdan la hamburguesa con leche de Mauro hacia Wanda y ahora ella dijo que ya no quiere comer más maní en su vida”, señaló el periodista.

“Creo que esta mojada de oreja es mucho peor que llevar a sus hijas a su abuelo porque ahí se podría decir que lo hace para estrechar el vínculo y para que no se rompa la relación, pero esto de hablar del maní luego de las fotos que trascendieron de Mauro ya me parece que es too much”, opinó.

“Me parece que la guerra es total. El Lamborghini que ella tenía y que lo ploteó de rosa, le escribió ‘tóxica’. Más conflictos con Mauro”, continuó el periodista en la puerta del Chateau Libertador. “Mientras que él dice que va a donar todas las prendas que eran de Wanda a dos fundaciones. A una, las carteras y los zapatos; a otra, la ropa de chicos y la ropa deportiva. Es un gesto solidario y sirve, por supuesto. Pero también es una mojadita de oreja de Mauro para Wanda”, marcó.

"Rosario, yendo", escribió Wanda Nara junto a una foto de sus hijas (Instagram)

Musicalizado con el éxito de Fito Páez en el que canta "Cerca, Rosario siempre estuvo cerca", Wanda Nara viajó con sus hijas a la ciudad natal de Mauro Icardi

Tal como lo había adelantado, alrededor de las 22 horas, la conductora de MasterChef abordó un vehículo con destino a la ciudad natal de su expareja. “Rosario, yendo”, escribió, junto a una postal de sus niñas antes de la salida. Mientras que en otra publicación, apareció viajando en un auto y musicalizó el video con “Tema de Piluso”, el éxito de Fito Páez en el que canta “cerca, Rosario siempre estuvo cerca”.

A principios de 2025, Mauro Icardi y su padre, Juan, se habían reconciliado luego de varios años distanciados. La China Suárez, en aquel momento, habría buscado que padre e hijo limen asperezas y todo terminó en un reencuentro que fue compartido en las redes sociales por sus protagonistas. Sin embargo, luego todo se habría enfriado.