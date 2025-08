Wanda Nara volvió a la Argentina: la foto del reencuentro con sus hijas

Wanda Nara camino a Buenos Aires

Después de unos días en Europa en los que mezcló el trabajo y el placer, Wanda Nara regresó a la Argentina para encarar la segunda mitad del año. La empresaria tiene en el horizonte dos objetivos concretos para televisión en las nuevas temporadas de Love is blind y Masterchef Celebrity, que la tendrán nuevamente en la conducción. En simultáneo, atenderá sus marcas y pondrá el foco en Toxic, su próxima canción. Y como complemento a cada una de sus ocupaciones, su apego a la familia, ese que manifestó en reiteradas oportunidades que es el gran sostén de su vida.

Ni bien llegó a Buenos Aires, Wanda subió a sus redes una foto junto a las niñas que tuvo con Mauro Icardi, quienes se vieron involucradas en la pelea mediática y judicial que sostienen sus padres desde principios de año. “Llegué”, escribió junto a las menores, con dos emojis tapándoles el rostro por la disposición judicial que impide mostrarlas públicamente.

Una manera de avisar que está en la ciudad que más ama y al mismo tiempo, inmortalizar ese abrazo tan esperado. Minutos después, se fotografió en el ascensor camino a su departamento, con una frase que grafica este momento: “La felicidad de llegar es inexplicable”.

La foto de Wanda Nara con sus hijas

Wanda viajó primero a España y luego a Milán por motivos laborales, mientras que sus cinco hijos -los tres varones de Maxi López y las dos niñas de Mauro Icardi- permanecieron en el país bajo el cuidado de su papá Andrés Nara y de dos amigas cercanas.

Como ocurre en cada una de sus aventuras, la empresaria se movió con un nutrido equipaje. En las fotos que mostró en sus redes, dejó ver una pila de 16 valijas y bolsos de distintos estilos y marcas. Su regreso no solo implica su vuelta a la vida personal, sino también el reinicio de sus actividades profesionales en Argentina. “Cuenta regresiva para empezar a grabar”, escribió en alusión al reality de cocina MasterChef Celebrity o el de parejas Love Is Blind, que se verán por Telefe y Netflix respectivamente.

Siempre con su agenda cargada, Wanda adelantó detalles sobre el lanzamiento de un nuevo tema musical en el género electro pop, en el que repite la palabra “tóxica”, aludiendo a uno de los calificativos que ha recibido en redes sociales. Para promocionarlo, usó su Lamborghini rosa, célebre luego de la puesta de escena en su audiencia de divorcio con Icardi, sobre el que escribió con aerosol mensajes alusivos al título del tema y a la ciudad de Milán, a quien define como uno de sus lugares en el mundo.

Wanda Nara recién llegada a Buenos Aires

Wanda Nara y la historia que publicó y borró

A pesar de haber disfrutado del verano europeo, Wanda recibió críticas en redes y medios por haberse ausentado del país y haber dejado a sus hijos al cuidado de familiares y amigas, mientras Zaira Nara y Nora Colosimo, su hermana y su madre, tampoco estaban en Argentina. Ante los cuestionamientos, utilizó su cuenta de X para explicar la organización familiar y la ausencia de niñeras: “El papá está concentrado y entrenando y tampoco podía cuidarlas. Están de vacaciones con su abuelo, como tantos niños, y yo aproveché que estaban con él y viajé. No tengo niñera. Las que ven son mis amigas: Flor y Natt, y el abuelo está con ellas”.

En medio de esta polémica, Wanda reveló las razones que la llevaron de regreso a la ciudad, que fue su hogar, pero a los pocos minutos decidió borrar la historia. La foto es sencilla: cajas de cartón en una habitación y un texto explicando el trasfondo de la situación: "Fueron muchos días, pero quería cumplir con la promesa a mis hijos, algunos recuerdos y juguetes. “Las vacaciones de invierno de ellos fueron antes de todo esto y fueron a donde ellos quisieron y podían, ya que no me dejaron sacarlos del país y no pudieron venir”, aseguró la empresaria acerca de las razones por las que ni fueron con ella.