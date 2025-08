Tini Stoessel adelantó su nueva canción con guiños a su relación con Rodrigo De Paul: “Esta vez no nos alejamos”

El adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel (Video: Tik Tok)

Tini Stoessel se encuentra uno de los grandes momentos de su carrera: el estreno de una serie para una de las plataformas de streaming más importante, planeando Futttura, el festival en el que los fanáticos podrán disfrutar de las distintas etapas de su carrera y transitando su todavía no confirmada reconciliación con Rodrigo De Paul. Sin embargo, lo que muchos de sus seguidores están esperando es nueva música y un álbum completo.

Instalada en la ciudad de Miami, le puso fin a la espera de los tinistas y adelanto “De Papel”, una canción que ella misma le envió a sus seguidores vía su canal de difusión, pero que hasta el momento no vio la luz. Los meses pasaron y Martina le puso fecha de estreno. Así lo anunció en su cuenta de TikTok, sentada con el mar de fondo y la ciudad en el horizonte, compartió parte de la letra: “Quiero volver a empezar/Tantas veces la cagamos/Tantas veces lo arreglamos/Hoy pasó otra vez, pero esta vez no nos alejamos/ O me llamas tú o te llamo yo, esto no acabo/Nadie va a ganar en este juego”.

La letra por sí sola puede tomarse como un guiño a su relación con Rodrigo de Paul, que si bien ellos hasta el momento no la han hecho pública en sus redes sociales, se los ha visto juntos en varias ocasiones. Pero no fue lo único que llamó la atención de los internautas. El título del tema también captó todas las miradas por tener cierta similitud con el apellido del flamante jugador del Inter Miami y no tardaron en hacer la conexión por ese lado.

Tini Stoessel ya había adelantado parte de su nueva canción (Video: X)

Esto no es todo, la fecha de lanzamiento es el 7 de agosto, un jueves común y corriente; sin embargo; el número 7 es el número de la camiseta que usa Rodrigo no solo en su nuevo equipo, sino también con el seleccionado nacional y antes en el Atlético de Madrid.

Allá por el mes de mayo, la ansiedad por escuchar esta canción estaba en su punto más álgido y cientos de seguidores la etiquetaban diariamente con el track que había compartido y tan solo respondió a uno de los mensajes: “Obvio que va a salir, la amo, se llama De Papel”.

Tini Stoessel acompañó a Rodrigo De Paul en su presentación en el Inter Miami

La llegada de Tini Stoessel a la presentación de Rodrigo de Paul en el Inter Miami

Entre rumores de romance y hasta una propuesta de casamiento dando vueltas en el aire, Tini viajó junto a De Paul a Estados Unidos para acompañar al futbolista en una nueva etapa de su carrera. La cantante dijo presente en el estadio Chase en la presentación oficial del jugador en el club. Como si fuera poco, hasta lució la camiseta con el dorsal siete, que vuelve a estar en escena con la fecha anunciada por la canante.

Una vez que la pareja se hizo presente en el estadio, las imágenes de su encuentro comenzaron a viralizarse. Un video muestra como De Paul abraza a Tini mientras ambos dialogan con su padre, Alejandro, y Antonela Roccuzzo. Momentos después, las cámaras captaron a Lionel Messi charlando con su nuevo compañero. Entre chistes y comentarios, ambos reían en la tribuna del estadio.

La intérprete de “Carne y hueso” lucía la camiseta rosa de las garzas, un jean oversize claro y una cartera blanca. Por su parte, el deportista destacaba con un elegante look compuesto por lentes oscuros, camisa blanca y pantalón de vestir negro.

Otro de los encuentros más esperados con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi. El video, difundido ampliamente por redes sociales y replicado por medios, capturó un momento distendido entre dos de las figuras argentinas más influyentes del panorama actual, y no tardó en generar especulaciones, elogios y entusiasmo entre los fanáticos.

Si bien no es habitual verlas compartir espacios públicos ni actividades conjuntas, la imagen desató una ola de comentarios que fueron desde posibles colaboraciones hasta simples celebraciones por la buena onda entre ambas. “Amo esa combinación”; “Las dos nuevas reinas de Miami”; “Tini está con la primera dama de la Argentina”; “Ojalá hagan algo juntas”; “Mi voto es positivo por esa amistad”, fueron algunos de los mensajes destacados.