Ángela Torres, la distancia con Lali Espósito y cómo se gestó el reencuentro: “Fue muy incómodo”

Ángela Torres habló de su vínculo con Lali Espósito

Ángela Torres contó con detalle el origen y desarrollo de su relación con Lali Espósito, al recordar los distintos momentos que compartieron, los cambios en el vínculo y la influencia de los medios en lo sucedido.

La actriz y cantante explicó que conoció a Lali en 2013, durante el rodaje de la ficción Solamente vos: “Cuando la conocí era totalmente su fan. Compartimos camarín ese año, yo estaba cumpliendo un sueño, no lo podía creer. Y ahí, amigas”. En ese contexto, la admiración de Torres por Espósito era muy fuerte y la relación comenzó de manera muy cercana y afectuosa.

La televisión volvió a cruzarla con Lali en un nuevo proyecto, pero allí las cosas fueron diferentes: “Después pasaron dos años y me llamaron para hacer otra novela con ella, que fue Esperanza mía, que ahí también teníamos mucho juntas y en esa novela tuvimos nuestras rispideces. No nos llevamos muy bien en esa novela, la verdad”.

Ángela Torres y Lali Espósito en los Martín Fierro de 2014, en momentos en que habían compartido la ficción Solamente vos

Fue entonces que admitió que la convivencia diaria y la intensidad del trabajo hicieron que la relación entrara en una etapa distinta: “En realidad es que no pasó nada entre nosotras, no hubo una pelea en esa novela, era simplemente que de repente no estábamos conectando como antes, pero no pasaba nada. O sea, nunca hubo una pelea concreta”.

Al año siguiente de finalizar Esperanza mía, Torres se incorporó a ShowMatch, en el marco del Bailando por un sueño, y la polémica se intensificó: “Me metí en ShowMatch y un día me preguntaron por Lali y a mí se me notó en la cara que no estaba todo recontra bien y me torturaron durante todo un año, armándome un beef inexistente con Lali”.

Ese episodio mediático, según explicó, multiplicó la tensión entre ambas, y para completar el panorama, Espósito fue convocada como jurado invitada, por lo que la polémica estaba servida: “Cada vez que venía Lali, se pasaban todos los programas de chimentos diciendo mentiras sobre mí y Lali. Yo estaba incómoda. Era como si se está armando toda una cosa alrededor que no existe, que no es real, que hace que sea incómodo entre nosotras”.

El encuentro de Ángela Torres y Lali en el Bailando

Sobre la evolución del vínculo, remarcó que después de ese año no se comunicaron durante mucho tiempo: “No hablamos por un montón de tiempo y ahora hace un par de años que ya estamos re conectadas también. El otro día estuve en su casa. Yo la quiero mucho a Lali, la admiro con todo mi corazón y realmente crecí viéndola y amándola. O sea, yo soy fan de Lali como todos. Yo voy a verla en los shows y además me pega desde otro lado porque la conozco hace muchos años y realmente siento que la conozco un montón, que nos conocimos mucho laburando juntas y desde muy chiquitas”, evocó.

Lali Espósito y Ángela Torres en su reencuentro en el Bailando

Torres resumió la situación: “La verdad es que nunca hubo un beef concreto, sino que fue más lo que se armó en ese momento que lo que pasaba realmente entre nosotras, que era más un distanciamiento que con los años nos pudimos acercar de nuevo, gracias a Dios”.

Actualmente, compartió que el vínculo entre ambas es cercano y atraviesan una etapa donde sus círculos de amistad se cruzan y coinciden: “Ahora también ella está de novia con Pedro, que es mi amigo y lo quiero mucho, entonces se ve bastante con Ofe (Ofelia Fernández), que es mi mejor amiga. Entonces de repente estamos compartiendo mundos y es lindo eso”.