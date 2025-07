Julieta Ortega se sorprendió por la decisión de su hijo Benito sobre su futuro: “¿De dónde salió?”

En la mesa de Juana Viale, Julieta Ortega se refirió a la elección de su hijo Benito al apartarse del camino artístico (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Julieta Ortega vivió una mezcla de sorpresa y desconcierto al conocer la decisión de su hijo Benito, de 19 años y fruto de su relación con Iván Noble, sobre qué quería hacer con su futuro. Lejos de seguir la ruta artística que caracteriza a la familia, el joven eligió otro destino, desmarcándose por completo del mundo del espectáculo. La noticia salió a la luz durante una de las últimas emisiones de Almorzando con Juana (El Trece), cuando la charla entre los invitados giró en torno a la crianza y los rumbos diversos que pueden tomar los hijos a la hora de elegir su camino.

En esa charla distendida, Gonzalo Heredia contó cómo su hijo Eloy suele manifestar su deseo de diferenciarse de él y de Brenda Gandini: “Me dice ‘yo no voy a ser igual a vos’. En la cara, con bronca aparte. Y además con ese fuego... determinando que lo va a hacer”. Ese mismo espíritu de independencia fue el que motivó a Julieta a compartir con los presentes el desconcierto que le provoca la elección profesional de Benito. “Nico (Pauls) me preguntó recién qué estaba haciendo mi hijo que tiene 19 años y le digo: ‘quiere ser personal trainer, ¿lo podés creer?’. Y después le digo ‘pero igual para mí... es ahora que dice eso’. Porque yo no puedo creer que el hijo de una actriz y un músico quiera ser personal trainer. ¿De dónde salió?”, relató, entre risas y genuina incredulidad.

La confesión dio pie a un momento de ternura y humor: “Y estoy totalmente segura de que se va a olvidar de eso en breve. Y va a terminar haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros. Es rarísimo... No sé, ¿por qué tan lejos nuestro?”, se preguntó la actriz, sin ocultar la mezcla de desconcierto y afecto.

Julieta dio a conocer que su hijo decidió apartarse del camino artístico (Instagram)

Detrás del asombro, Julieta siempre manifestó orgullo por el joven. Así lo había expresado en una entrevista a Infobae años atrás: “Por ejemplo, no soy exigente con el colegio. Es su papá quien se encarga de retarlo por una baja nota. Siempre le digo: ‘¿Vos te das cuenta de la suerte que tuviste con el padre que tenés, no?’. Es horrible lo que voy a decir, pero a mí me da lo mismo. Siento que él ya aprenderá eso que quiera, porque a mí me pasó así. Es por lo que suelo insistirle: ‘Beni, ojalá te apasiones por algo. Y cuando pase, sea lo que sea, andá con todo hacia eso’. A nada le doy más valor”, asegura. “Toda su vida me ocupé de que él supiese que tiene una madre que trabaja, que apuesta a todo lo que desea y, principalmente, muy convencida”, agregó en aquel reportaje. “Que estuviese consciente de que ‘si mamá no está aquí es porque está ahí, haciendo aquello y en acción’”.

Madre e hijo comparten una fuerte curiosidad como lazo principal. Benito, que creció entre figuras del espectáculo y la música, miraba a Leticia Brédice con fascinación, al igual que su madre admiraba a Ana María Picchio. “Obnubilado por esa mujer exótica, histriónica y tan libre, podía pasarse horas al teléfono y alguna vez, desde muy niño, prometió dirigirla en cine”, recuerda Julieta. Pero, puertas adentro, la actriz reconoce la personalidad más reservada de su hijo: “Ahora dice que va a ser actor. Pero, entre nosotros, no estoy segura de eso. Puede sonar a un gran prejuicio, pero lo veo demasiado introvertido. De chiquito era buen percusionista y estábamos convencidos de que sería músico o ingeniero de sonido. No olvidemos que curtió mucho la época de Charly (García) en el estudio de la casa de campo de papá, sentadito ahí, rodeado de música, ensayos y los principales artistas del país”.

Julieta Ortega y su hijo Benito Noble Ortega, años atrás (Instagram)

Aunque la vida sorprenda con giros inesperados, la actriz se muestra convencida de acompañar cada búsqueda y cada pasión de Benito, entendiendo que, más allá de las trayectorias familiares y los mandatos, lo que vale es la autenticidad de la elección. Así, entre aplausos, rutinas de gimnasio y escenas de la vida cotidiana, Julieta sigue compartiendo el orgullo y el desconcierto de ser mamá de un joven que, más allá de los caminos que elija, sabe que cuenta con su amor incondicional.