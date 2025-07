El dolor de En el barro, la serie que marcó el debut actoral de Locomotora Oliveras: “Te vamos a extrañar”

El spin-off de El Marginal, En El Barro, despide a Alejandra 'Locomotora' Oliveras tras su fallecimiento a días del estreno (Video: Instagram)

La cuenta regresiva para el estreno de En El Barro, el spin-off de El Marginal, se vio sacudida por una noticia que atravesó la pantalla y conmovió al elenco y a los seguidores de la ficción. En las últimas horas, las redes sociales de la producción y de muchas de sus figuras despidieron a Alejandra Oliveras, mejor conocida como la Locomotora Oliveras, que tuvo una de las participaciones más esperadas de la entrega y que falleció este lunes 28 de julio. Estaba internada en estado delicado desde el lunes 14 de julio tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

La noticia de su muerte entristeció al público pocos días antes del estreno de una de sus últimas incursiones delante de las cámaras, esta vez en el terreno artístico. La exboxeadora debutó como actriz en el spin-off que prepara su estreno en Netflix el próximo 14 de agosto. En las redes oficiales de la serie y en los perfiles de sus compañeros de elenco, la despedida fue sentida: “Gracias Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”, publicaron junto a imágenes de la deportista caracterizada como Rocky, la reclusa que interpretó en la ficción.

La exboxeadora Alejandra Oliveras, conocida como la Locomotora, murió antes de su debut actoral en En El Barro

El elenco y la producción de En El Barro rindieron homenaje a la Locomotora Oliveras, quien falleció tras un ACV

Cecilia Rossetto, actriz y parte del elenco de la serie, subió una foto de ambas abrazadas y sonriendo. Además, escribió un mensaje que describe la conmoción del grupo: “Todas las actrices del elenco de ‘En el barro’ estamos muy conmovidas por la muerte de Alejandra. Compartimos con ella muchas horas de grabación diarias y ella fue todo el tiempo una compañera generosa, dulce, honesta, de esa musculatura, había una chica humilde de gran calidad que desparramaba cariño. ¡Hasta siempre, Loco!”.

Durante el rodaje, la campeona se destacó por su entrega y su entusiasmo. Integró el equipo liderado por Sebastián Ortega y compartió escenas con un elenco de figuras nacionales e internacionales como Valentina Zenere, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Juana Molina, Rita Cortese y Ana Rujas. En la serie, su personaje aparece entrenando, motivando a otras internas y desplegando la energía que cultivó en el boxeo desde sus primeros años.

El equipo de En El Barro y sus compañeras resaltaron la generosidad y el carisma de la Locomotora durante el rodaje

Oliveras aceptó el papel por la historia de resiliencia de su personaje, diferenciándose de roles delictivos

El entorno de la producción reconoció el aporte de la boxeadora. En videos del backstage, la Locomotora se impuso como referente y modelo a seguir. Entre grabaciones y pausas, organizaba rutinas de ejercicio físico y alentaba a sus compañeras a sobreponerse al cansancio o las dificultades. “Empezá a quererte y a ser feliz. En tu break, en el laburo, entrená”, recomendó la luchadora.

La presencia de Oliveras acercó experiencias reales de resiliencia y resistencia. La propia campeona relató en Almorzando con Juana (Eltrece) que eligió aceptar el papel cuando le explicaron que su personaje respondía como reacción a una situación injusta, diferenciándose de otros roles ligados a actividades delictivas a los que en principio se resistía a interpretar. “Cuando me contaron sobre el papel y el motivo por el que estoy en la cárcel, dije que sí. Si me decían que era para interpretar a una narco o a una ladrona no iba a poder hacerlo. Pero, por el motivo por el que mi personaje asesinó, lo acepté”.

El personaje de Oliveras, Rocky, se destacó por su energía y motivación dentro de la ficción carcelaria

Oliveras murió a días del estreno de la serie, tras sufrir un ACV isquémico y permanecer internada desde el 14 de julio

Las fotos con las que recordaron a la Locomotora desde la cuenta oficial de la serie muestran a la exboxeadora en distintos momentos de su participación en la serie y en el detrás de escena junto a sus compañeras. En varias aparece caracterizada como su personaje, vestida con ropa deportiva y, a menudo, cubriéndose la cabeza y el rostro con un pañuelo. Se la ve tanto posando de manera desafiante tras los barrotes de una celda como compartiendo espacios con otras internas y el personal de seguridad del penal que recrea la serie.