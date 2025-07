Leandro Rud, entre su lucha contra el cáncer y su viaje a Calais para nadar en el Canal de la Mancha: “No hay que dejarse vencer”

Leandro Rud nadó en el Canal de la Mancha y contó su lucha contra el cáncer

Desde hace cuatro años, Leandro Rud lucha contra el cáncer. Pero hoy tiene muchos motivos para celebrar. Por eso, luego de conocer los recientes resultados médicos que ratificaron una remisión casi total de su cáncer, se propuso cumplir un sueño: nadar en el Canal de la Mancha. Desde Calais, donde estaba hasta hace minutos, ya que no bien cortó la comunicación con Infobae se trepó a un tren que lo lleva a Luxemburgo, a 100 kilómetros de su destino final, que es el Gran Premio de Fórmula 1 en Spa para alentar al argentino Franco Colapinto y seguir a su ídolo Max Verstappen.

Rud describió la experiencia con detalle y mucho humor: “La verdad es que tragué muchísima agua. Pasan muchos barcos y ferrys, vienen muchas olas. Yo pensé nadar en un lugar más profundo, pero nadé hoy, tipo 6.30 o 7 de la mañana, a un kilómetro y pico de la costa. Si nadaba a 15 kilómetros, como era mi idea, me ahogaba directamente, jajaja“.

La experiencia de Rud está marcada por un diagnóstico tardío. Según le explicó a Infobae, durante años, convivió con síntomas que se confundieron con depresión, como un profundo cansancio. Solo en 2021 recibió la confirmación de un cáncer de glándulas salivales de la parótida, presente desde 2014. El diagnóstico en estadio 4, con metástasis en cabeza, huesos y pulmones, hizo más complejo el tratamiento y su pronóstico. Por eso, Rud destaca con agradecimiento profundo el papel de su equipo médico, y pide que en su relato aparezcan los oncólogos Daniel Campos y Oscar Decristófaro, que trabajó años en el Instituto Roffo; el clínico Ramiro Heredia, del hospital de Clínicas y el cardiólogo Nicolás González, así como el apoyo recibido en el Sanatorio Finochietto y por parte de Lili Ulla de OSDE, que le provee los medicamentos.

Leandro Rud, nadando en el Canal de la Mancha

La dimensión emocional y espiritual también resultó determinante. “Cuando Nico González me llamó y me dijo que tenía cáncer lloré el primer día... Pero dije, hay que luchar”, reconoció sobre el primer impacto de saber su diagnóstico. Rud destacó el papel de la fe en su recuperación: “Dios me ayuda mucho. Creo mucho en Dios, me volqué mucho a Él”.

El propio Rud enfatizó cómo la enfermedad lo llevó a reinventar su vida. Cerró su agencia de modelos, se alejó de ciertos compromisos laborales y dedicó más tiempo a la ayuda social, particularmente al rescate de perros callejeros junto a zoonosis de Escobar. “Mi vida hoy pasa por tratar de ayudar”, sostiene en diálogo con Infobae. Además, busca ampliar su acompañamiento a pacientes oncológicos junto con su equipo médico.

En un año de tratamiento, Rud consiguió la remisión de la enfermedad. Sin embargo, ésta reapareció en diciembre de 2024 en huesos e hígado. El actual tratamiento que sigue, siempre con su equipo médico a la cabeza, se basa en la inmunoterapia, definida por un estudio personalizado a través de la empresa suizo-norteamericana Caris Investing. “Caris Investing es un tratamiento que te puede costar entre 4 y 4.500 dólares cuando mandás tus análisis. Ellos te dicen el tratamiento que tenés que seguir para que no pierdas tiempo con tratamientos que no le van a hacer bien a tu cuerpo. Se adelantan”, explicó.

A pesar de la gravedad inicial, Rud logró resultados positivos. “Estoy haciendo el tratamiento y me quedan tres sesiones. Pero las últimas imágenes tanto de sangre como el PET dieron remisión en todo el cuerpo por segunda vez”, afirmó a Infobae. Este método, cuenta, le permitió recuperar rutinas diarias y retomar desafíos postergados: “Puedo nadar, correr, trabajar”. Precisamente, y luego de su experiencia en C5N, Rud retornará a la televisión en las próximas semanas, pero por la pantalla de América TV.

El gesto de Rud de nadar en el Canal de la Mancha recibió el reconocimiento de su equipo médico. “Hoy mis médicos me dijeron que lo que acabo de hacer es maravilloso y es un ejemplo para muchísima gente, para no quedarse tirado en la cama y tratar de levantarse y luchar”, compartió. Con la mirada puesta en nuevos desafíos, anunció su intención de participar en una experiencia con los “Navys”, marines especializados en ejercicios extremos en el mar: “Mi próximo plan es ir con ellos a volar de barco en barco, viste que te ponen aire en brazos y pies y salir a volar…”, precisó.

Leandro Rud regresará a la televisión por la pantalla de América TV

Entre amigos y familia encontró el soporte esencial para mantener la fuerza. “Mis amigos fueron fundamentales, me ayudaron y acompañaron”, aseguró a Infobae, prometiendo un próximo viaje junto a ellos, destacando también el valor de la perseverancia y la importancia de estar atentos a síntomas persistentes. “Si van al psicólogo y viven cansados y deprimidos, por ahí es cáncer, hagan los estudios”, concluyó, invitando a la toma de conciencia y a la acción. Y a quienes conviven con la enfermedad o recién reciben el diagnóstico tan temido, les pide que no aflojen: “Le recomiendo a la gente que tiene cáncer que no se deje vencer. La medicina avanzó muchísimo, hay mucha medicación”. Y vuelve a reiterar lo que a él lo salvó: “Es importante que la gente se haga estudios”.