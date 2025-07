La China Suárez viajó con sus hijos a Turquía, después del conflicto con Benjamín Vicuña: las fotos

La China Suárez viajó con sus hijos a Turquía, después del conflicto con Benjamín Vicuña (Video: RS Fotos)

Hace casi tres semanas estalló una guerra entre la China Suárez y Benjamín Vicuña que hasta entonces era desconocida. La decisión del actor de revocarle el permiso a su expareja para que sus hijos en común puedan viajar al exterior fue el detonante y derivó en un fuerte posteo de la actriz contra el chileno. En la noche del viernes, luego de la mediación de sus abogados, ella terminó volando con sus niños rumbo a Turquía.

Teleshow captó la llegada de Eugenia al Aeropuerto de Ezeiza, en donde fue abordada por las cámaras de los programas de televisión. Vestida con un pullover negro de cuello tortuga, y acompañada de los hijos que tuvo con Vicuña y con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, abordó un avión con destino a Estambul, en donde la espera Mauro Icardi.

El viaje se pudo concretar luego de la intervención de los representantes legales de cada una de las partes, arduas negociaciones que permitieron que los menores puedan viajar en medio de la tensión que se desató cuando la ex Casi Ángeles lanzó duras frases y fuertes acusaciones contra el padre de sus hijos más chicos.

La China Suárez en su llegada al Aeropuerto de Ezeiza junto a sus hijos (RS Fotos)

La actriz fue abordada por las cámaras de televisión y los fotógrafos antes de tomar su vuelo hacia Estambul

La China viajó luego de todo el conflicto que se desató con Benjamín Vicuña

La China viajó en medio del revuelo que comenzó los últimos días luego de la difusión de un supuesto video íntimo de Mauro Icardi y de mensajes con una vedette uruguaya llamada Natasha Rey. Para defenderse, el delantero del Galatasaray compartió una historia con una captura de pantalla en la que se ve una solicitud de mensaje de ella. En esa imagen, la modelo aparece enviándole un video desnuda, cubierta con emojis, y un mensaje que decía: “Soy tu uruguaya, Mauro”, seguido de un “BB”.

Acompañando esa imagen, el jugador escribió un descargo irónico, negando toda interacción con la mujer: “¿Esta sería mi supuesta ‘amante’ o a la que le mando mensajes? Jajajajajajaja. Qué raro... porque nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”. Y agregó: “Dejen de inventar, de mentir, de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas”.

Icardi fue más allá y explicó por qué no muestra más pruebas. “Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por exponer videos de desnudos. Les mando un beso. Conmigo no jueguen que los prendo fuego”, se despachó.

El viaje de la actriz se dio luego de la polémica de Mauro Icardi y la aparición de supuestos mensajes y videos con la vedette uruguaya Natasha Rey

La ex Casi Ángeles lució un pullover negro de cuello de tortuga para su viaje

La China Suárez, acompañada por su amigo y estilista Juan Manuel Cattiva

La China Suárez se sumó a la desmentida de su pareja, reposteando la captura de su novio y agregando la frase: “Baby, la podrías haber aceptado”. Sin embargo, unos minutos después ambos eliminaron las historias. Unas horas más tarde, el jugador subió una foto suya en el estadio del Galatasaray, luciendo la camiseta del club turco, con estas palabras: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. Además, sumó una referencia al partido correspondiente a esa imagen: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

La China Suárez, unos minutos antes de tomar el vuelo con destino a Estambul, en donde la espera Mauro Icardi

Natasha Rey es una modelo uruguaya e influencer que posee 149 mil seguidores en Instagram, donde se define como “multifacética” y “de Aries”. En 2022, la vedette obtuvo reconocimiento internacional al consagrarse como Miss Costa América en un certamen de belleza desarrollado en Panamá. Incursionó en la música, aunque ese ámbito no tuvo impacto relevante; su último videoclip publicado en 2020 alcanzó menos de 5.000 vistas.

La atención mediática que recibió nació en 2014, a partir de declaraciones que la vincularon a Diego Maradona. De acuerdo con sus relatos en programas de espectáculos, Maradona la habría contactado mediante Facebook después de ver fotos suyas. “Él vio mi página donde aparezco con un traje espectacular y entonces me contactó. Al principio pensé que era una joda... Él me llamó porque no creía que fuese Maradona, tengo su número, me propuso de todo. Algunas cosas íntimas...”, sostuvo en aquel momento.

Crédito: RS Fotos