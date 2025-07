Benjamín Vicuña habló del viaje con Pampita en la Patagonia y su relación con la China Suárez: “Es una pena”

Benjamín Vicuña habló del viaje que compartió con Pampita en la Patagonia y su relación con la China Suárez (Video: LAM, América)

En el reciente regreso de Benjamín Vicuña a Buenos Aires habló con LAM (América TV), luego de pasar varios unos días en la Patagonia Argentina junto a sus hijos y su expareja Pampita. El actor chileno se encontró con la prensa en su llegada a Aeroparque, donde abordó aspectos tanto personales como mediáticos de su vida actual.

Uno de los temas principales de los que habló Vicuña fue sobre su relación con la China Suárez, luego de que la actriz lo acusara públicamente de delicadas cuestiones a través de un posteo que compartió en sus redes. Santiago Riva Roy, cronista del ciclo de Ángel de Brito, le consultó al actor sobre cómo afronta este escenario de conflictividad. “Hago foco en mi familia, hijos y trabajo. Y seguir”, expresó, mientras avanzaba con sus hijos y su equipaje.

Respecto al estado actual de la relación con la madre de sus hijos más chicos, Vicuña expuso la distancia que existe entre ambos. “No hay diálogo con la China, es una pena. Todo abogado”, afirmó, dejando en claro que cualquier comunicación se encuentra intermediada por cuestiones legales, sin contacto personal directo. Consultado sobre el impacto que tuvieron los dichos de Suárez en redes sociales, el actor respondió: “Hay un impacto, pero no tengo ni que explicar las cosas. Los que me conocen, ya saben. No necesito aclararlo”.

El actor chileno y su novia, bien abrigados, en medio de la nieve (Prensa Cerro Bayo)

En la misma conversación con el ciclo que encabeza Ángel de Brito, el actor se refirió al reciente viaje familiar en el que participó junto a Pampita. “Nos fuimos de viaje con Carolina y toda la familia ensamblada: mi novia, mis hijos, los hermanitos de Anita. Como corresponde y debe ser”, detalló el chileno.

El regreso del actor a Buenos Aires se dio el mismo día en el que la China Suárez viajó a Estambul con sus hijos para reencontrarse con Mauro Icardi. Teleshow captó la llegada de Eugenia al Aeropuerto de Ezeiza, en donde fue abordada por las cámaras de los programas de televisión y los fotógrafos. Vestida con un pullover negro de cuello tortuga, y acompañada de los hijos que tuvo con Vicuña y con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, abordó un avión con destino a la capital de Turquía.

El viaje se pudo concretar luego de la intervención de los representantes legales de cada una de las partes, arduas negociaciones que permitieron que los menores puedan viajar en medio de la tensión que se desató cuando la ex Casi Ángeles lanzó duras frases y fuertes acusaciones contra el padre de sus hijos más chicos.

El cumpleaños de Ana García Moritán (Video: Instagram)

Durante el receso escolar, Vicuña optó por el sur de Argentina como refugio para descansar y fortalecer lazos familiares. La elección de Villa La Angostura y el Cerro Bayo no solo ofreció paisajes de lagos y cerros cubiertos de blanco, sino también la oportunidad de combinar actividades deportivas, relax y momentos de espiritualidad. El actor documentó la caída de la nieve desde una habitación cálida, la luz de los lagos bajo el sol y la presencia de una estatua de la Virgen, símbolo de sus creencias personales, en una serie de imágenes que compartió en sus perfiles digitales.

La presencia de Anita Espasandin junto a los hijos de Vicuña y la interacción afectuosa entre ellos se sumó a la dinámica de una familia ensamblada. El actor no solo viajó con los niños que tuvo con la China Suárez, sino que también se reunió con sus tres hijos mayores, quienes se alojaron en el mismo complejo junto a su madre, Pampita. Carolina, por su parte, también compartió en redes sociales imágenes de los paisajes nevados y escenas familiares, sumando sus propias postales a las de Vicuña.