Las primeras horas de Wanda Nara y L-Gante juntos en Mallorca a pura diversión

La relación de Wanda Nara y L-Gante llegó a su fin meses atrás, sin embargo, hace varias semanas que se generaron rumores de reconciliación por los idas y vueltas en redes sociales. Luego de sus vacaciones con sus cinco hijos, Wanda volvió a armar las valijas y partió rumbo a España para reencontrarse con el cantante de cumbia 420, que se encuentra en el viejo continente por trabajo.

Como suele hacer, Nara convirtió sus redes en un minuto a minuto de esta nueva aventura en soledad, evitando mostrar a Elián en un principio. Tras una noche de sueño comenzó el día de playa y lo primero que subió en sus historias fue la comida que eligieron compartir: unas croquetas, unos ravioles fritos y aceitunas. Junto a la comida, un único trago con coco rallado. Este mismo menú mostró L-Gante en sus propias historias, también sin que Wanda se muestre frente a cámara.

Fiel a su estilo, la empresaria compartió el look que eligió con sus 17 millones de seguidores. Una pollera de color blanco tejida, con una de las remeras de su propia marca, en color rosa, un bolso playero de Dior, un pañuelo en la cabeza y las clásicas sandalias de Hermès fueron los seleccionados para el día en la isla española.

El traje de baño fue uno enterizo, de color rojo, de espalda cavada, y la empresaria lo mostró con un sensual video frente al espejo. Grabado en modo selfie primero hizo un primer plano de su cara y luego pasó a mostrar la espalda del traje de baño en el espejo. Esto lo hizo al ritmo de “Solcito” el tema de Miguel Bueno y Juan Duque y el fragmento que seleccionó puede llegar a ser una indirecta para Valenzuela: "Tenías que llegar para darme paz/Cuando tú no estás, todo sale mal/Tengo planes/De quedarme pa’ siempre“.

La comida que Wanda y L-Gante eligieron

Camiseta de su propia marca, sandalias de Hermès y cartera Dior

Hasta ese momento no se había mostrado con el representante de RKT, pero finalmente hicieron gala de su compañía. Con una postal a orillas del mal balear se mostraron a pura risa bajo el sol europeo. “Playita”, fue todo lo que escribió la mediática junto a un emoji de corazón. Por su parte, Elián tan solo reposteó la fotografía en sus propias historias, el único guiñó de su reunión.

En los últimos días, a pesar de la distancia, siguieron conectados en las redes sociales. Todo comenzó en las redes sociales de Wanda: la empresaria publicó una sesión de fotos al borde de la censura en la cima del Cerro Bayo y el cantante no dejó pasar la oportunidad de dejarle un comentario: “¿Qué me sale recuperar mi cadena“, escribió el cantante de RKT y la respuesta de Nara no tardó en llegar y fue filosa: ”¿Es la cadena lo que querés recuperar? Capibara“.

Horas más tarde lo mismo pasó en una publicación de L-Gante. “Que ninguno se iba a soltar de la mano Fueron má’ de cien vece’ que ‘no’ elegimo’¿Y ahora dónde quedaron esos te amo? Capibara“, fue la frase que le dejó la expareja de Mauro Icardi y Elián le dio “me gusta” al comentario de Wanda, un gesto que acentuó la atención sobre la relación entre ambos y sumó un foco extra al contenido de su paso por Europa.

Wanda se reencontró con L-Gante en Mallorca

"Playita", la foto del encuentro de la expareja (Foto: Instagram)

Todo esto fue después de que Wan deslizara que recibió un llamado de un pretendiente en le medio de la noche. “Ayer alguien que tomó de más me llamó de madrugada. ¿Un ‘te amo’ vale lo mismo bajo los efectos del alcohol?”, escribió en su canal, dejando abierta una incógnita que desató especulaciones entre sus seguidores.

La situación no terminó ahí. Luego, la conductora grabó un audio en el que relató el detrás de escena del llamado y reflexionó sobre su impacto: “Me estoy terminando de preparar para el último día de esquí. Y me quedé pensando esto porque me acordé de que dormí re mal. Recibí dos llamadas. La tercera la respondí porque me desperté y me quedé pensando: esto no sé si vale lo mismo”.

El mensaje no tardó en generar una ola de especulaciones en redes sociales. La teoría más fuerte apuntó directamente a Icardi, quien se encuentra en Turquía retomando su actividad con el Galatasaray tras la temporada europea. “Es obvio que Mauro la llama”; “Llega a ser Mauro y me desmayo”; “A una reina como ella es difícil de superar”; “No lo quemes Wanda”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, convencidos de que el delantero sería el autor del “te amo” nocturno.

Pero no fue la única conjetura. Otros usuarios aseguraron que podría tratarse de Elián, con quien la empresaria tuvo un romance el año pasado. “Seguro fue Elián”; “¿Se imaginan que vuelve con L-Gante?”; “Volvé con L-Gante, por favor”; “El último romántico entró en acción”, escribieron algunos seguidores, rescatando el perfil sentimental del cantante en otras etapas de su vínculo con la empresaria.