Entre lágrimas, la mujer de René Bertrand recordó a su esposo: “Lo que más quería era a sus hijos y a mí”

El recuerdo de Belén Giménez, la viuda de René Bertrand (Video: Intrusos, América)

El 26 de junio el mundo del espectáculo se veo golpeado con la noticia de la muerte de René Bertrand, actor e hijo de César Bertrand y María Rosa Fugazot. A casi un mes de su fallecimiento, Belén Giménez, su pareja y madre de sus hijos, lo recordó al aire de Intrusos (América TV) y desde el primer instante no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación que tuvieron que atravesar durante los primeros meses del año.

Con los ojos llenos de lágrimas comenzó su relato. “Fue terrible lo que pasó, René tenía todas las ganas de superarlo, tenía mucha fuerza, cuando nos dijeron dónde estaba el tumor primario, porque tenía metástasis, lo festejamos como si hubiese ganado millones. Él me dijo ‘Si encontramos dónde está la ventana, vos olvidate que yo la voy a pasar porque quiero estar con ustedes’. Fue todo muy rápido, llegó solamente a hacer dos quimio, terminó con los rayos y cuando concluyó le pidió a los radiólogos sacarse una foto feliz de la vida porque él lo que más quería era a sus hijos y a mí”, contó visiblemente conmovida.

Belén Giménez, la esposa de René Bertrand, recordó a su esposo a casi un mes de su muerte

Al enterarse del diagnóstico tomaron una decisión y dieron inicio al tratamiento correspondiente: “No se lo contó a nadie, solamente lo vivíamos nosotros. Llegó a hacer dos quimios, yo fui a buscar los remedios, eran 14 en total, eran una heladerita y una bolsa, pensé que era para todo el tratamiento y no, fue para un solo día“. Y siguió: “Estuvo conectado desde las 9 de la mañana hasta las cinco de la tarde, en la segunda eran solamente dos medicamentos, después tenía una semana para descansar, y pasó todo lo malo”, recordó.

Hasta ese momento, siguiendo las indicaciones médicas, sus hijos se enfermaron de gripe y para evitar contagios él se fue a vivir a la casa de su mamá, sin saber que ya tenía el virus. “Lo contagiamos de influenza con los nenes y como él estaba inmunodeprimido se fue a la casa de su mamá y nos separamos, pero todo el tiempo hacíamos videollamada, nos hablábamos. Él se sentía bien, nos hacía bromas, uno de los últimos días pudo comer, porque no lo estaba haciendo bien, estaba muy flaquito, creo que tenía 70 kilos”.

René y Belén junto a sus dos hijos

Rodrigo Lussich, uno de los conductores del programa, le consultó cómo fue que se enteraron de esta enfermedad y cuáles fueron los síntomas que lo llevaron a hacer la consulta médica. “Nos enteramos en Carlos Paz, cuando estábamos haciendo temporada, por eso nos volvimos antes. Le dolía muchísimo el omóplato, pensamos que había hecho un esfuerzo o un desgarro”, continuó.

“Hizo fisio para ver si se podía arreglar, cada vez era peor y le empezó a salir como un huevito, se hizo muchos estudios, donde no salía nada, hasta que se lo mandó a uno de los médicos de acá porque decía algo como ‘en forma de cepillo’, se lo pasó a los médicos de acá y le dijeron ‘volvete’. Llegamos, le hacieron una biopsia y le salió algo como carcinoma indefinido, algo que no estaba nada bueno porque no sabían a dónde atacar. El oncólogo le siguió haciendo cosas, le hizo un PET y ahí salió dónde estaba el tumor primario, pero para llegar al PET tenés que pasar por un montón de cosas que te hacen perder el tiempo y los trámites de la obra social”, recordó sobre las trabas que vivieron.

María Rosa, la mamá de René, fue uno de los grandes pilares de apoyo durante ese momento: “Éramos nosotros cuatro y Mari, entonces ella estaba muy presente con nosotros y se lo dijimos y ella siempre es muy fuerte, René también, te daba esa seguridad de que va a estar todo bien. Yo lloraba como loca y él me decía ‘Me estás velando, me tenés que dar fuerzas, no llores’ y yo no podía de otra forma”.

“Yo tenía miedo, porque éramos los cuatro, un equipo”, dijo con la voz quebrada. Con todo el estudio completamente conmovido, Marcela Tauro se animó a hacer la pregunta más difícil: “¿Cómo te enteraste que había fallecido?“. Con profundo dolor, Belén respondió: ”A una cuadra del sanatorio. A mí me llaman y me dicen ‘Tenés que venir y traer la documentación’. Me quedé en pausa, estaba totalmente ida y cuando íbamos en el auto, con mi papá y mi suegra, iba pensando que le tenían que poner respirador y pensaba ‘Qué cagada, va a ser más difícil’ y a una cuadra de llegar, Mari me dice ‘Dejá de pensar que René ya no está’. Sentí que me pegaban una puñalada en el corazón“.

María Rosa Fugazot y su hijo René Bertrand

“Él tomaba muchas pastillas para que le deje de doler, entonces le hicieron una úlcera. La úlcera le explotó y lo tuvieron que operar de urgencia, pero él no quería ir al médico porque tenía miedo de contagiarse, pero cada vez le dolía más, y lo llevaron”, concluyó entre lágrimas.