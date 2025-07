El sorprendente cambio de look de Nacho Castañares que desató reacciones en sus seguidores

“Sí, se viene el pelo largo”, escribió con ironía Nacho Castañares en una historia de Instagram, acompañando la imagen de su cabeza recién rapada.

La frase, lanzada al final del día, descolocó a sus más de 1,6 millones de seguidores y marcó el inicio de una nueva etapa estética para el exparticipante de Gran Hermano. El gesto no solo sorprendió por lo radical, sino porque rompió con la imagen que lo acompañó desde su salto a la fama: la melena rubia y el flequillo que se convirtieron en su sello personal.

Nacho Castañares sorprende a sus seguidores con un radical cambio de look

Nacho Castañares había participado como de costumbre en Fuera de Joda, el programa de streaming que conduce junto a Furia, Leandro Saifir, Luchi y Kennys Palacios. Sin embargo, fue casi al cierre de la jornada cuando decidió mostrar en redes sociales su transformación. La publicación, lejos de pasar desapercibida, generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar el atrevimiento del influencer.

Juan Ignacio “Nacho” Castañares en su presentación en Gran Hermano

La actividad de Nacho Castañares en redes sociales no se limita a su presencia en el streaming de Telefe. Desde hace meses, el joven se ha volcado a la creación de contenido digital, grabando blogs sobre sus viajes, paseos y momentos significativos.

El fin del amor de Nacho con Coty y La Tora

La fuerte pelea de Nacho Castañares y la Tora Villar en vivo

“Nos llevamos muy bien, si no, como dice Nacho, no estaríamos acá haciendo esta nota, pasándola bien. Todo lo que siempre fue laboral, lo hablamos. Siempre nos manejamos muy bien. Trabajamos en el mismo lugar y no somos bol...”. Con estas palabras, Lucila La Tora Villar dejó en claro la naturaleza de su vínculo actual con Nacho Castañares durante una entrevista conjunta desde Miami para el ciclo de Georgina Barbarossa.

Nacho y La Tora Villar, quienes iniciaron su romance al salir de la casa de Gran Hermano, han consolidado una relación laboral estable y cordial, incluso después de sus respectivas rupturas y nuevos vínculos amorosos. Ambos fueron seleccionados por Telefe para integrar su equipo de streaming, lo que los llevó a compartir coberturas como la del Mundial de Clubes 2025, y a mantener una convivencia profesional que desafía los pronósticos habituales tras una separación mediática.

El recorrido de la pareja comenzó a gestarse en el reality, donde su historia captó la atención del público. En octubre de 2023 confirmaron el final de su noviazgo, pero lejos de distanciarse, continuaron colaborando en proyectos televisivos. La decisión de Telefe de mantenerlos juntos en el equipo de streaming evidenció la confianza en su capacidad para separar lo personal de lo laboral. “Yo creo que si estamos acá es porque está bien. Hablamos lo que teníamos que hablar en los momentos que teníamos que hacerlo, siempre. Creo que eso es algo que nunca nos faltó”, afirmó Nacho durante la entrevista, subrayando la comunicación como pilar de su vínculo.

Nacho Castañares y "La Tora" Villar, una relación con idas y vueltas, que finalmente terminó

La convivencia profesional no estuvo exenta de momentos de tensión. “Sí, nos puteamos seguramente, pero siempre dijimos que nos llevábamos bien, que está todo bien y esto es prueba de eso”, reconoció Castañares, quien también aclaró que las diferencias nunca pusieron en riesgo la armonía del equipo. Por su parte, Villar insistió en que la clave fue priorizar el trabajo y mantener la sinceridad en cada etapa. La exposición mediática, lejos de afectar la dinámica, se transformó en un espacio para reafirmar la madurez con la que ambos enfrentaron el proceso.

Nacho Castañares y Coty Romero finalizaron su relación y pidieron respeto a sus seguidores

Tras la ruptura con La Tora, Nacho inició una relación con Coty Romero, también exintegrante de la misma edición de Gran Hermano. El vínculo, que finalizó en marzo de este año, fue comunicado por el propio Castañares a través de sus redes sociales. “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”, escribió en un posteo, eligiendo la transparencia para dirigirse a sus seguidores. En ese mismo mensaje, aclaró: “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.

Coty Romero y Nacho Castañares cuando eran pareja y disfrutaban de sus viajes

El cierre de su declaración fue un pedido de respeto y privacidad: “El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”.