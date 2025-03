Nacho Castañares anunció el final de su relación con Coty Romero: “Elegimos lo mejor para los dos”

Los exjugadores del reality le pusieron fin a su romance (Instagram)

El amor entre Coty Romero y Nacho Castañares, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo desde su paso por Gran Hermano 2022, llegó a su fin. Luego de varios meses juntos, ambos decidieron tomar caminos separados, algo que fue confirmado por el propio Nacho a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”, comenzaba el comunicado de Nacho. En un intento de aclarar la situación, Castañares fue claro en sus palabras: “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.

Castañares también aprovechó para agradecer a los seguidores por el apoyo y para dejar en claro que no había maldad detrás de la ruptura: “El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”, concluyó.

Esta no es la primera vez que la pareja atraviesa una separación. En febrero pasado, ya se había confirmado que ambos habían decidido ponerle fin a su relación, una noticia que sorprendió a muchos de sus seguidores. La confirmación de la ruptura fue anunciada en el programa LAM (América), donde se revelaron algunos detalles que daban cuenta de la difícil decisión que tomaron.

La separación no pasó desapercibida, y poco a poco comenzaron a salir a la luz los pequeños indicios que la precedieron. Fotos eliminadas de las redes sociales, historias destacadas que desaparecieron y un silencio cada vez más evidente entre ellos, desataron las especulaciones. Los fanáticos no tardaron en poner en duda la relación y, al final, Fefe Bongiorno confirmó los rumores: “Yo trabajo con los chicos, hacemos el programa todos los días. No se vio nada raro. Estaban bien. Y justo hacía poco se habían dado ese anillo de promesa”.

En ese entonces, Pepe Ochoa también aportó más detalles a la situación, revelando una conversación privada con Romero, quien aseguró: “Nos tomamos un tiempo, después veremos. No es nada grave, sino que no estamos coincidiendo en algunas cosas y queremos cosas diferentes”. Sin embargo, las palabras de la joven no ocultaban la tormenta emocional que estaba atravesando.

Por su parte, Juli Argenta fue quien destapó la magnitud de la ruptura al contar cómo Coty le confesó en una conversación más profunda: “Me pidió disculpas. Me dijo que no podía porque está llorando desconsoladamente todo el día, que está muy mal”. La joven se sinceró aún más, revelando que no estaba pasando por su mejor momento: “La presión de las redes me lastima mucho. Estoy adaptándome a esta vida nueva”.

Además de esta difícil separación, la correntina enfrenta otro desafío personal: por primera vez estará sola en Buenos Aires. Su amiga y compañera de hogar se mudará para continuar sus estudios, lo que la dejará en un escenario de soledad. “Va a intentar con terapia y redescubrir esta situación”, agregó Argenta, destacando que la ruptura no fue una simple pelea de pareja, sino una decisión personal de la influencer para encontrar su equilibrio emocional.

Desde que su relación se hizo pública, Coty y Nacho estuvieron siempre en el ojo del huracán. El primer rumor de su romance surgió en mayo del año pasado, cuando un video de ellos besándose en un boliche se filtró en redes sociales. Aunque intentaron desmentirlo en un primer momento, ella finalmente confirmó la relación al compartir una imagen en su cuenta secundaria de Instagram, donde se veía un tatuaje inconfundible en la oreja de Nacho. Desde entonces, los seguidores celebraron cada momento que compartieron juntos y especularon sobre su futuro, hasta que esta sorpresiva ruptura cambió el curso de la historia.