La Tora y Nacho Castañares de Gran Hermano, juntos en Miami, contaron cómo es su vínculo tras su separación (Video: GH, Telefe)

En octubre de 2023, Nacho Castañares y la Tora Villar confirmaron el final de su romance, que nació en la casa dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, ambos continuaron una relación profesional, elegidos por Telefe como integrantes de sus streaming, incluso cuando él comenzó un noviazgo con Coty Romero. Este lunes, los ex dieron un móvil juntos para el ciclo de Georgina Barbarossa desde Miami.

“Yo creo que si estamos acá es porque está bien. Hablamos lo que teníamos que hablar en los momentos que teníamos que hacerlo, siempre. Creo que eso es algo que nunca nos faltó”, señaló el exparticipante del reality que fue elegido junto a la Tora para cubrir el Mundial de Clubes 2025.

“Si, nos puteamos seguramente, pero siempre dijimos que nos llevábamos bien, que está todo bien y esto es prueba de eso”, destacó el exfutbolista, mientras que Lucila, su verdadero nombre, se abrió sobre cómo supieron priorizar su trabajo.

“Nos llevamos muy bien, si no, como dice Nacho, no estaríamos acá haciendo esta nota, cagándonos de risa, pasándola bien. Todo lo que siempre fue laboral, siempre lo hablamos. Siempre nos manejamos muy bien. Trabajamos en el mismo lugar y no somos boludos”, expresó, con sinceridad para después dar detalles sobre el evento futbolístico que reunió a muchísimos hinchas de Boca en la ciudad estadounidense.

Luego de terminar su noviazgo con La Tora, él vivió un noviazgo con Coty Romero, también excompañera del reality show de Telefe, que llegó a su fin en marzo de este año. “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”, escribió, desde un posteo.

“No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”, continuó él desde su cuenta de Instagram.

La Tora y Nacho Castañares cuando estaban en pareja (Instagram)

“El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”, concluyó, en aquel momento.

Mientras que La Tora a principios de mayo compartió un video haciendo público su romance con Maximiliano Appap, más conocido como Maxi Kilates, el líder de la banda de cumbia 18 Kilates. La revelación la realizó a través de una historia de Instagram en la que ella compartió un video mostrando escenas de su vida cotidiana con el cantante, acompañado de un “Feliz cumple, te amo” y un emoji de corazón en llamas. Appap, a su vez, compartió esta publicación con un afectuoso “te amo” y un corazón flechado.

Lucila “La Tora” Villar confirmó su relación con el cantante de 18 Kilates: “Te amo” (Video: Instagram)

Los rumores sobre un posible romance llevaban tiempo circulando, pero fue La Tora quien decidió confirmar el vínculo públicamente, evitando intermediarios. Los primeros indicios de la relación surgieron en el programa El Ejército de la Mañana, transmitido por Bondi Live y conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. Según informó Pepe, el primer contacto entre Villar y Appap fue durante una invitación al espacio de streaming de Gran Hermano que conduce ella.

Ochoa detalló que tras esa invitación inicial, Maxi le envió un mensaje a Lucila y poco después la invitó a salir. A pesar de intentar mantener la relación en un plano privado, las frecuentes apariciones públicas alimentaron la especulación sobre su romance. La Tora acompañó al cantante en algunos de sus conciertos recientes, y las redes sociales muestran imágenes de ambos juntos en diversos lugares.